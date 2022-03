Sarjan taustalla on vuoden 2006 tositapaus, jonka tutkintaa sarja seuraa fiktion keinoin. Joukko valkoisia miehiä puukotti mustan nuorukaisen, eikä syyllisiä tuomittu.

”Oletko odottanut kauan”, paikalle saapuva asianajaja kysyy Neville Lawrencelta. ”13 vuotta”, tämä vastaa. Niin monta vuotta on kulunut hänen poikansa taposta, kun brittisarja Stephen Lawrencen tapaus (2021) alkaa.

Neville-isän (Hugh Quarshie) ja Doreen-äidin (mainio Sharlene Whyte) pitkä odotus koskee poliisin toimenpiteitä. Vuonna 2006 on selvää, että Lontoon poliisi on tehnyt pahoja ja tahallisiakin virheitä selvittäessään mustan nuorukaisen puukotusta. Rikoksen tiimoilta on suoritettu kolme tutkintaa ilman tulosta, vaikka silminnäkijät ovat tunnistaneet rikolliset välittömästi.

Sarjan alussa tapaukseen tarttuu jälleen kerran uusi tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Clive Driscoll. Hän aikoo hyvittää kollegoidensa tekemät virheet saattamalla syylliset oikeuteen.

Kolmeosainen sarja perustuu oikean Driscollin kirjoittamaan kirjaan. Sen taustalla on tositapaus, jonka tutkintaa sarja seuraa fiktion keinoin. Pääosan saa Driscoll (Steve Coogan) itse, mutta keskeiseksi hahmoksi nousee myös Doreen Lawrence, uhrin äiti.

Siinä missä Driscoll on suoraselkäinen perushyvis, joka vapaa-ajallaan laulattaa vanhuksia ja valmentaa jalkapalloilijoita, Lawrence tuntuu hahmona tuoreemmalta. Keskiluokkainen nainen tuntee syvää epäluuloa poliisia kohtaan eikä osoita tunteitaan – paitsi huonosti piilotettua halveksuntaa.

Sarjan käsikirjoittajina toimivat isä ja poika Frank ja Joe Cottrell Boyce. Ensiksi mainittu tunnetaan muun muassa elokuvien Hilary and Jackie (1998), 24 Hour Party People (2002) ja A Cock and Bull Story (2005) käsikirjoittajana.

Kaksikon työ on moitteetonta. Sarja ei liioittele, ei tunteile, eikä palaa takaumin väkivaltaan, mutta se pakkaa sisälleen runsaasti emotionaalista tehoa.

Yhdessä vaikuttavimmista kohtauksista poliisit rekonstruoivat rikoksen huoneessa, jossa valkoinen poliisi esittää kameralle lyövänsä ja potkivansa mustaa poliisia, uhrin vammoja mukaillen. Kliininen tapa esittää väkivalta tuntuu realistisesti kuvattua tehokkaammalta.

Keskiössä ei ole rikos vaan tutkinta. Poliisilaitoksen aiemmat virheet ja kyvyttömyys itsetutkiskeluun vaikeuttavat Driscollin työtä. Ensin tapausta ei tutkita kunnolla ja myöhemmin ihmetellään, vieläkö sitä tutkitaan.

Ajankohtaiset teemat, kuten viranomaistoiminnan läpinäkyvyys ja rakenteellinen rasismi, kietoutuvat luontevasti osaksi tarinaa. Kerronnan vähäeleisyys korostaa sen tosiluonnetta entisestään.

”Perustuu tositapahtumiin”-lausahdus on true crime -vyöryn ja tunnustuksellisuuden aikakaudella menettänyt painoaan, mutta Stephen Lawrencen tapaus -sarjassa sen jälleen tuntee.

Stephen Lawrencen tapaus, TV1 klo 21.55 ja Yle Areena. (K12)