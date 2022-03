Tytär todistaa äitinsä sankaritekoa ja ryhtyy salapoliisiksi selvittääkseen äitinsä aiemmat vaiheet.

Andy katsoo vierestä, kun hänen äitinsä taltuttaa ampujan paikallisessa ravintolassa. Tapauksen jälkeen Laura ei ole Andyn silmissä enää pelkkä äiti vaan salaperäinen ihminen, jolla on vielä salaperäisempi menneisyys.

Äiti ja tytär ovat viihdyttävän Menneisyyden jäljet -jännityssarjan (2022) päähenkilöt. Kolmekymmentä täyttävä Andy (Bella Heathcote) on jäänyt jumittamaan äitinsä vierasmajaan, tylsään työhön ja tyhjään arkeen. Ensimmäisessä jaksossa tasainen elämä kuitenkin muljahtaa, kun äidin sankariteko raportoidaan joka kanavalla ja äiti itse muuttuu sulkeutuneeksi. Andy pakenee ja alkaa ottaa selvää menneestä.

Laura (Toni Collette) jää pieneen merenrantakaupunkiin poliisin kuulusteltavaksi. Hän ei kuitenkaan kerro viranomaisille koko tarinaa. Katsojallekin se selviää murusina kahdeksanosaisen sarjan edetessä.

Andy (Bella Heathcote) pakenee äitinsä luota ja ryhtyy salapoliisiksi.

Menneisyyden jäljet on ensimmäinen filmatisointi hittidekkaristi Karin Slaughterin teoksista, vaikka voisi kuvitella, että hänen tarinoilleen olisi kysyntää. ”Kirjoissani yksikään nainen ei tule miehen pelastamaksi. Naiset pelastavat itse itsensä, naiset parantavat haavansa, naiset kostavat omasta puolestaan”, Slaughter kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2018.

Lausunto pätee mainiosti myös Menneisyyden jäljet -sarjaan. Väkivaltaa naiset kuitenkin kokevat. Sitä alkaa paljastua niin Lauran taustalta kuin Andyn pakomatkan varrelta.

Sarja lisää kirjan tarinaan tapahtumia ja henkilöitä. Kun romaanissa juoni purkautuu tyttären nykynäkökulmasta sekä takaumina äidin menneisyydestä, sarja ymppää mukaan myös äidin nykynäkökulman. Paino siirtyy entistä vahvemmin äidin ja tyttären suhteeseen.

Kimuranttiudessaan se onkin sarjan parasta antia. Collette ja äitiä nuorena esittävä Jessica Barden moukaroivat äiti-ideaalia, vaikka aina kahden näyttelijän työ ei tunnu viittaavan samaan hahmoon.

Slaughter sijoittaa kirjansa Yhdysvaltain etelään, niin nytkin. Ensimmäinen tapahtumasarja sijoittuu kuvitteelliseen Belle Islen kaupunkiin Georgian osavaltiossa. Kuvauspaikkana on tosin toiminut Australia, ja sieltä ovat kotoisin myös molemmat pääosanäyttelijät.

Sarjan on luonut yhdysvaltalainen Charlotte Stoudt, joka on kirjoittanut niin Homelandia kuin House of Cardsia. Keskivertoa pätevämpää jännitystä hänen kynästään syntyy nytkin.

Vaikka kokonaisuudessa ei ole mitään erityisen mieleenpainuvaa, sarja pitää suvereenisti otteessaan esittelemällä vetäviä käänteitä ja pitämällä rytmiä yllä.

Kun tarinasta riisuu kaiken muun, runko on selkeä. Sarja kertoo siitä, kun tytär huomaa äitinsä eläneen ennenkin, olevan muutakin kuin äiti.

Menneisyyden jäljet, Netflix. (K16)