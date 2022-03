Kompakti mutta silti runsas Maailma auki -sarja on saanut innoitusta pääosan esittäjän omasta elämästä.

Viime vuosina tv-sarjoissa on laadun takeeksi osoittautunut se, että pääosassa on nuorehko nainen, joka on käsikirjoittanut omasta elämästään innoitusta saaneen sarjan. Näin ovat esimerkiksi syntyneet aidosti puhuttelevat Phoebe Waller-Bridgen Fleabag, Aisling Bean This Way Up ja Bridget Everettin Somebody Somewhere.

Norjalaissarja Maailma auki kuuluu tähän onnistujien sarjaan. Siinä käsikirjoittaja-näyttelijä Amy Black Ndiaye esittää kolmikymppistä Odilea, joka kamppailee saadakseen oman äänensä kuuluviin. Kuusiosaisen sarjan jaksot ovat lyhyitä, mutta sarja tuntuu silti runsaalta.

Bergeniläinen Odille kipuilee niin identiteettinsä, seksuaalisuutensa kuin aikuistumisen vaatimuksen kanssa. Hän ei uskalla paljastaa tyttärelleen Tinder-treffejä järjestelevälle muslimi-isälle olevansa lesbo. Odilella on kuitenkin ase: rap-riimit, joiden kautta hän voi ilmaista itseään ja saada äänensä kuuluviin.

Kaikkein mieluiten Odile viettäisi aikaa parhaan ystävänsä Stianin studiossa tekemässä musiikkia ja juomassa kaljaa. Maailma auki onkin kolmikymppisen kasvutarina, jota säestävät hämmennyksestä kertovat räpit. Sarjan keskeiseksi emotionaaliseksi keskukseksi nousee Odilen haluttomuus levyttää kappaleitaan.

Ei ole sattumaa, että sarja on niin raikas ja autenttisen oloinen. Se on saanut vaikutteita Amy Black Ndiayen omasta elämästä. Odilen parasta ystävää Stiania esittää bergeniläinen räppäri Lars Vaular. Vaular on sarjassa ensimmäisessä roolissaan, ei uskoisi!

Maailma auki, Fem klo 21.00 ja Yle Areena. (K12)