All the Truths We Cannot See on perinteinen kaavamainen juoni- ja numero-ooppera, kirjoittaa kriitikko Hannu-Ilari Lampila.

Uljas Pulkkiksen All the Truths We Cannot See: A Chernobyl Story -oopperan kantaesitys Musiikkitalon Sonore-salissa 15.3. Kapellimestari Markus Lehtinen, libretto Glenda Dawn Goss, ohjaus Ken Cazan, lavastus ja valot David Martin Jacques, videoprojektiot Sean Cawelti.

Richard Wagnerin Reininkullassa Alberich ryöstää Reinin syvyyksistä Reinintyttärien vartioiman kulta-aarteen, jossa on valtavaa taikavoimaa, ja perustaa maailmaa hallitsevan teollisen tuotantolaitoksen.

Uljas Pulkkiksen ooppera All the Truths We Cannot See vaikuttaa Reininkullan ja samalla koko Wagnerin Nibelungin sormuksen kahteen tuntiin pakatulta nykymuunnelmalta.

Aiheena on Tšernobylin huhtikuussa 1986 tapahtunut ydinvoimalaonnettomuus, josta laskeutui radioaktiivista säteilyä myös Suomeen.

Ydinvoimasta on tullut Reininkullan kulta-aarre Pulkkiksen oopperassa. Vastakkain ovat teknologiateollisuus ja radioaktiivisen säteilyn saastuttama, riistetty luonto. Oopperan huipennus on ensimmäisen näytöksen päättävä ydinvoimalaonnettomuus, jonka musertava katastrofijyskytys räjähtää keskelle myös nykyaikaa ja Ukrainan sodan kauhuja.

Reinintyttäret ovat saaneet oman versionsa uudessa oopperassa. He symboloivat jokea, joka myrkyttyy. Nuoret naislaulajat ilmaantuvat huhuilemaan lavastuselementtien yläkerroksessa tyylillä, joka tuo elävästi mieleen Wagnerin musiikin.

Eipä ole yllätys, kun näyttämölle ilmaantuu myös Wagnerin maaäiti Erdan ukrainalaisvastine varoittamaan tummalla äänellä uhkaavasta tuhosta ja suremaan kauniin ja ikiaikaisen luonnon kärsimystä.

Hahmo edustanee kansallispukumaisessa asussaan perinteitä, ja laulussakin on ukrainalaisen kansanmusiikin melodisia kulkuja.

Wagner-viitteet ovat niin selviä, että se vaikuttaa jopa hieman huvittavalta. Huvittavia ovat myös ne hassut, värikkäät metsän eläinhahmot, jotka karkeloivat ja tanssahtelevat kuin lapsille tarkoitetussa, metsän eläimistä kertovassa satunäytelmässä.

Epäilemättä ohjaaja Ken Cazanin eläinkomiikka on tarkoituksellisen sirkusmaisesti keventävä vastavoima ydinvoimalaväen robottimaisesti käyttäytyvälle johtajakoneistolle. Vanhanaikaisen lapselliselta se silti näyttää.

Varsinainen amatööriteatterimainen limbo on nuorten, vodkaa ryyppäävien nuorten discotanssahtelu, joskin Pulkkiksen teknomaisesti jytkyttävä musiikki on tehokasta.

Ohjaajan ongelma on ollut realistisen ja maagisen tason yhteensovittaminen. Kömpelö loppuratkaisu on tästä valaiseva esimerkki: satueläimet likvidoivat tappamishaluisen insinöörin.

Ensimmäisessä näytöksessä musiikki kuulostaa jälkiwagneriaaniselta, ja myös Richard Straussin Nainen vailla varjoa -oopperalle ominaista kuohua ja luontomotiiveja tulee kuuluville.

Toisessa näytöksessä tyylilaji viittaa usein Neuvostoliiton ajan säveltäjiin Prokofjeviin ja Šostakovitšiin. Se resonoi näyttämön satiiriseen sävyyn, joskaan kommunismisatiiri ei nyt tunnu ajankohtaiselta ainakaan Suomessa.

Postmodernina mestarina Pulkkis hallitsee hienosti kaikki käyttöönsä ottamat tyylilajit, joita on monta kirjavuuteen asti.

Kommunistisen ydinvoimalaväen kireät paineet ja valtataistelu saavat vastaansa tanssillisen leikkisää ja lyyrisen herkkää, usein suorastaan kaunista, naivistista luontomusiikkia.

Luonnonsuojelija Lana (sopraano Maria Turunen) viihtyy eläinten keskellä. Taustalla valkoinen peura (tanssija Kalle Lähde) ja karhu (sopraano Iris Candelaria).

Wagner oli musiikkidramaatikkona suuri uudistaja. Wagnerin dramaturgiasta Pulkkis ei ole kuitenkaan ottanut mallia, vaan pikemminkin Giuseppe Verdiltä.

Glenda Dawn Gossin librettoon perustuva All the Truths We Cannot See on perinteinen kaavamainen juoni- ja numero-ooppera. Goss on kehitellyt karaktäärejä ja hahmotellut sarjan kohtauksia, joihin Pulkkis on säveltänyt sarjan laulua, aarioita ja duettoja.

Eri numeroissa solistit pääsevät ilmaisemaan erilaisia, enemmän ja vähemmän dramaattisia tunteita.

Tosin univormuasuinen johtoporras tunteenpurkauksineen ja juonitteluineen ei ole psykologisesti mielenkiintoista väkeä. On melko samantekevää, kuka vihaa, rakastaa tai kampeaa ketäkin.

Vaikka monet kohtaukset ovat turhan pitkiä, on myönnettävä, että Pulkkis on säveltänyt joka laulajalle itse kunkin äänelle erittäin hyvin istuvaa, ilmaisuvoimaista ja tunnepitoista musiikkia.

Lujaa pitää laulaa, mutta kaikki kymmenen solistia kestävät vokaaliset paineensa erinomaisesti ja tasavahvasti.

Vaikka Markus Lehtisen iskevästi ja värikkäästi johtama orkesteri pauhaa ja kuohuu äänekkäästi, laulajien ja orkesterin yhteistyö on yllättävänkin hyvin balanssissa.

Lavastusseinämä on rakennettu yksinkertaisista levyistä, joille on helppo projisoida videokuvia. Ne voisivat vain olla selkeämpiä.

Koko ooppera ja sen esitys kärsivät runsaudenpulasta. Olisi pitänyt osata nykyaikaisesti pelkistää ja tyylitellä.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja USC Thornton School of Musicin yhteistuotanto. Sibelius-Akatemian orkesteri. Rooleissa Maria Turunen, Tuomas Miettola, Olivia Kyllönen, Lorenzo Zapata, Iris Candelaria, Ruut Mattila, Jasper Leppänen, Stella Tähtinen, Maija Turunen, Isabella Shaw ja Kalle Lähde.

Esitys 16. maaliskuuta on peruttu sairaustapauksen takia. Seuraava esitys perjantaina 18. maaliskuuta.