Game of Thrones oli muutama vuosi sitten maailman suosituin tv-sarja, eikä sen yli sadan miljoonan katsojalukuja ole sittemmin ylitetty.

Sarjan tuottanut HBO on jo pitkään suunnitellut ja tehnytkin jatkoa jättihitilleen, joka perustuu kirjailija George R.R. Martinin fantasiaromaanisarjalle Tulen ja jään laulu. Samaan aikaan Martin on kirjoittanut sarjan seuraavaa osaa jo yli kymmenen vuotta.

Täältä voit lukea kirjoituksen sarjasta ja sen merkityksestä.

Odotukset sekä kirjan jatkolle että uusille sarjoille ovat kovat. Osa faneista on kärsimättömiä ja osa on jo luopunut toivosta kirjasarjan jatkon suhteen.

Game of Thrones oli maailman suosituin tv-sarja. Se ilmestyi vuosina 2011-2019. Kit Harington on Jon Snow, yksi sarjan päähenkilöistä.

Tällä viikolla Martin kirjoitti blogissaan kattavan selvityksen siitä, mitä kaikkea suositun Westerosin fantasiamaailman ympärillä tapahtuu lähivuosina. Tuotannossa on paljon kirjoja ja tv-sarjoja.

Katsotaan ensin kirjoja.

Martin kirjoittaa jo vuonna 1996 alkaneen kirjasarjansa Tulen ja jään laulun seuraavaa, kuudetta, osaa The Winds of Winter. Sen lisäksi hän tekee jatko-osaa teokselle Fire & Blood, joka ilmestyi marraskuussa 2018. Se kertoo Targaryenin mahtisuvun traagisen tarinan satoja vuosia ennen Game of Thronesin tapahtumia. Martin kertoo kirjoittaneensa uutta Fire & Blood -kirjaa jo satojen sivujen verran, mutta tekemistä silti riittää, paljon.

Ensimmäisestä Fire & Blood -kirjasta on myös tekeillä runsaasti kuvitettu, tekstiltään lyhennetty kahvipöytäkirjaversio. Sitä ovat Martinin kanssa tekemässä Elio Garcia ja Linda Antonsson, jotka tekivät Martinin kanssa myös mittavan ja näyttävän lähdeteoksen The World of Ice and Fire (2014).

Neljäs Martinin kirjaprojekti on loppujen Dunk & Egg -tarinoiden kirjoittaminen. Resuisesta ritarista ja tämän salaperäisestä nuoresta seuralaisesta kertovat tähän asti valmistuneet kolme pienoisromaania on julkaistu mainiossa kokoelmassa Seitsemän kuningaskunnan ritari (Kirjava, 2019, engl. A Knight of the Seven Kingdoms). Täältä voit lukea englanninkielisen laitoksen arvion.

Näiden hankkeiden lisäksi tekeillä on vielä hakuteokselta kuulostava Who’s Who in Westeros.

Tv-sarjapuolella HBO on liikkeellä laajalla rintamalla. Martin kertoi tällä viikolla viidestä tuotannossa olevasta sarjasta, joista hänellä on lupa puhua.

Emma D’Arcy on Rhaenyra Targaryen ja Matt Smith on Daemon Targaryen sarjassa House of the Dragon.

House of the Dragon

Targaryenin suvusta kertova sarja perustuu edellä mainittuun Fire & Blood -kirjaan. Pääosissa ovat mm. Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy ja Matt Smith.

Täältä voit lukea taustaa uudesta House of the Dragon -sarjasta sekä etukäteisspekulaatiota sarjan sisällöstä.

Sarja ilmestyy tänä vuonna, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole julkistettu. Jotain siitä voi arvioida. George R. R. Martin kertoi, että sarjan ensimmäisen kauden kuvaukset valmistuivat helmikuun puolivälissä. Game of Thronesin seitsemän ensimmäisen kauden kohdalla kuvausten päättymisestä ensimmäisen jakson esittämiseen kului noin neljä kuukautta. Viimeisellä kaudella välissä kului yhdeksän kuukautta. Mitä enemmän tehosteita, sitä kauemmin jälkituotanto kestää.

Todennäköisesti House of the Dragon alkaa aikaisintaan loppukesästä, luultavammin syksyllä.

The Sea Snake

Sarja kertoo kuuluisasta merenkävijästä Corlys Velaryonista, jota House of the Dragon -sarjassa esittää Steve Toussaint. Sarjan pilottijaksoa kirjoittaa Bruno Heller, Rome-sarjan tekijä.

Steve Toussaint esittää Corlys Velaryonia House of the Dragon -sarjassa.

Ten Thousand Ships

Muun muassa Kohde (Person of Interest) -sarjaa tehneen Amanda Segelin vetämä hanke kertoo kuningatar Nymeriasta, joka toi kansansa idästä Westerosiin.

A Knight of the Seven Kingdoms

Työnimi sarjalle, joka perustuu yllä mainituille Dunk & Egg -tarinoille. Sarjan vetäjä on Steve Conrad, joka on tehnyt muun muassa Patriot-sarjaa. Ensimmäisen kauden on määrä perustua Seitsemän kuningaskunnan ritari -kirjassa ilmestyneelle Puskaritari-tarinalle.

The Golden Empire

Martin julkisti varmana tietona, että suunnitteilla on animaatiosarja Yi Tin maasta, joka sijaitsee fantasiamaailmassa kaukana idässä.

Näiden lisäksi Martin kertoo suunnitteilla olevan ainakin muita animaatiosarjoja, mutta HBO ei kerro niistä vielä julkisuuteen.

Martin vastaa blogissaan kysymykseen, kuinka paljon hän on sarjojen tekemisessä mukana.

”Vastaus on: paljon. Syvällä, merkittävästi, jokaisessa uudessa sarjassa. Se on minun maailmani, ja vaikka olen tehnyt läheisesti työtä upeiden kirjoittajien ja sarjojen luojien kanssa, loppujen lopuksi on minun tehtäväni pitää kaanon… no, kanonisena, tehdä kaikkeni, että uudet sarjat olisivat erinomaisia. (Lisäksi rakastan näitä tarinoita.)”

Geroge R.R. Martin on taustaltaan tv-käsikirjoittaja, joten hän tuntee sarjojen tekemisen. Hän tietää, että näistä suunnitteilla olevista sarjoista toteutuu vain osa. Ainoastaan House of the Dragonin ilmestyminen on varmaa. Lokakuussa 2019 HBO peruutti yllättäen Game of Thrones -aiheisen sarjan, josta oli tehty jo pilottijaksokin valmiiksi ja jonka pääosassa piti olla Naomi Watts.

Martin myös kertoi jälleen kerran, missä tahdissa hänen kirjasarjansa seuraava osa The Winds of Winter on edistynyt. Käsikirjoitus edistyi kuulemma paljon vuonna 2020, mutta vähemmän vuonna 2021. Kirjasarjan edellinen osa ilmestyi 2011.

Jonathan Pryce ja Lena Headey Game of Thronesin viidennellä kaudella.

Martinin ongelmista uuden kirjan kanssa on puhuttu ja kirjoitettu paljon ja pitkään. Täältä voit lukea pohdintaa Martinin kirjasarjan ja tv-sarjan hankalasta tilanteesta jo kuuden vuoden takaa.

Hän vakuuttelee faneja, jotka ovat huolestuneita siitä, miten paljon eri projekteja hänellä on työn alla samaan aikaan:

”Westerosin maailma, Tulen ja jään laulun maailma, on ykkösprioriteettini ja pysyy sellaisena siihen asti kunnes tarina on kerrottu. Mutta Westeros on kasvanut suuremmaksi kuin The Winds of Winter, tai edes Tulen ja jään laulu.”

Martin kirjoittaa olevansa pahoillaan niille faneille, jotka odottavat vain yhtä hänen projekteistaan. Viime aikoina Martin on kuitenkin tapansa mukaan tehnyt hyvin paljon muutakin kuin Westerosiin ja Tulen ja jään lauluun liittyviä töitä.

Hän kirjoittaa muita tarinoita ja tv-sarjoja. Hän toimittaa toisten tekstejä, ennen kaikkea hänen omaan 1980-luvulta asti ilmestyneeseen Wild Cards -kirjasarjaansa, jossa on jo yli neljäkymmentä tekijää. Näkyvin hänen viimeaikainen projektinsa on ollut juuri ilmestynyt Elden Ring -videopeli, jota Nytin arviossa kuvaillaan merkittäväksi hetkeksi videopelien historiassa. Martin oli mukana luomassa pelin taustaa, mytologiaa ja hahmoja.

Blogissa Martin kertoo myös muista projekteistaan. Roadmarks -sarja perustuu Roger Zelaznyn romaaniin. Wild Cards -kirjasarjasta on tekeillä tv-sarja Universalille ja Peacock-suoratoistopalveluun. Martin on myös tuottanut näyttelijänä paremmin tunnetun Vincent D’Onofrion ohjaaman lyhytelokuvan Night of the Cooters. Tony Hillermanin romaaneihin perustuva mysteerisarja kahdesta navajo-poliisista Dark Winds on tekeillä AMC:lle ja Martin on sarjan tuottaja.

Aiemmin on uutisoitu projekteista, joita Martin ei listannut tällä viikolla. Vuosi sitten julkistettiin, että Westeros olisi tulossa Broadwaylle. Martinin oli määrä kirjoittaa yhdessä näytelmäkirjailija Duncan Macmillanin kanssa teos, joka sijoittuu fantasiamaailman historiassa keskeiseen tapahtumaan, Harrenhallin turnajaisiin. Se tapahtui 16 vuotta ennen alkuperäistä tv-sarjaa, joten näytelmässä on mukana useita Game of Thrones -sarjasta tuttuja hahmoja nuorempina versioina. Näytelmän ensi-illan oli määrä olla vuonna 2023.

Lisäksi aiemmin on uutisoitu Martinin olevan tuottajana Who Fears Death -sarjassa, joka perustuu Nnedi Okoraforin romaaniin.

Eikä siinä kaikki. Lisäksi Martin on junaradan osaomistaja kotikaupungissaan Santa Fessä. Kaupungissa sijaitsee myös hänen omistamansa elokuvateatteri ja tapahtumatila Jean Cocteau Cinema, jonka yhteydessä toimii kirjakauppa Beastly Books. Hän myös rahoittaa elämyksellisiä taideteoksia tekevää Meow Wolf -kollektiivia.

73-vuotiaana Martin (s. 1948) näyttää olevan uransa parhaassa vaiheessa, siinä mielessä että hän saa tehdä mitä haluaa.

Se ei tarkoita että hän tekisi juuri sitä mitä hänen faninsa haluavat. Kuten Neil Gaiman kirjoitti jo vuonna 2009 omassa blogissaan Martinia riivaaville faneille, ”George R.R. Martin is not your bitch”.