Jane Campion voitti lännen­elokuvallaan The Power of the Dog palkinnon, joka usein ennakoi Oscar-voittoa

Amerikan ohjaajayhdistyksen eli DGA:n gaalassa palkittiin elokuvien ja televisiosarjojen tekijöitä.

Jane Campion voitti elokuvallaan The Power of the Dog parhaan ohjaajan palkinnon Directors Guild of American (DGA) -palkintogaalassa.

Palkinnon voittaja on usein voittanut myös Oscarin parhaasta ohjauksesta. Netflixin tuottama lännenelokuva on siis Oscar-ennakkosuosikki.

Muita palkittuja olivat näyttelijänä paremmin tunnettu Maggie Gyllenhaal esikoisohjaajana elokuvasta The Lost Daughter (Netflix) ja Stanley Nelson parhaan dokumenttielokuvan ohjauksesta elokuvasta Attica (Showtime). Attica kertoo samannimisessä vankilassa vuonna 1971 tapahtuneesta kapinasta. The Lost Daughter perustuu Elena Ferranten romaaniin.

Televisiopuolella parhaan ohjauksen palkinnon voitti Mark Mylod Succession -sarjan (HBO) kolmannen kauden päätösjaksosta. Kaikki kategorian ehdokkaat olivat mediamogulin perheestä kertovan Successionin jaksoja. Komediasarjoista palkittiin komedian maailmaan sijoittuvan Hacksin (HBO) ohjaaja Lucia Aniello. Ehdolla oli myös kolme urheilukomedia Ted Lasson (Apple) jaksoa ja yksi luksushotelliin sijoittuvan yhteiskunnallisen satiirin White Lotus (HBO) jakso.

Minisarjojen ja tv-elokuvien sarjan voitti Barry Jenkinsin sarja The Underground Railroad (Amazon Prime). Colson Whiteheadin romaaniin perustuva sarja käsittelee orjuutta, rasismia ja mustien asemaa Yhdysvalloissa.