Klassikkoyhtyeen jo kahdesti siirretty Euroopan-kiertue peruuntuu kokonaan.

Pitkän linjan yhdysvaltalainen rockyhtye Kansas on perunut syksylle suunnitellut Suomen konserttinsa. Kansasin piti esiintyä Helsingissä 15. ja Tampereella 16. lokakuuta.

Kansas on peruuttanut koko Euroopan kiertueensa.

”Koronapandemiasta johtuvien epävarmuustekijöiden ja erityisesti matkustamiseen liittyvien ongelmien takia yhtyeemme The Point of Know Return Anniversary -kiertue Euroopassa joudutaan valitettavasti peruuttamaan”, yhtye kertoo tiedotteessaan.

Konsertteja on jo siirretty kahteen kertaan. Alun perin yhtyeen piti esiintyä Suomessa lokakuussa 2020.

Vuonna 1974 ensimmäisen levynsä julkaisseen yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat Dust in the Wind ja Carry On My Wayward Son. Kansasin levyjä on myyty yhteensä yli 30 miljoonaa kappaletta.