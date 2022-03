Instagramin ja muiden some­palvelujen kieltäminen saattaa tarkoittaa seuraajien siirtymistä Putinin hallinnon kontrolloimille venäläis­alustoille.

Venäjällä viranomaiset ovat toteuttaneet uhkauksensa ja estäneet pääsyn kuvapalvelu Instagramiin.

Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Instagramiin ei pääse enää maanantaina ilman VPN-välityspalvelinta.

Tavallisten käyttäjien lisäksi päätös on järkyttänyt syvästi venäläisiä somevaikuttajia. Instagramin asema on ollut Venäjällä erittäin vahva, ja suosituimmilla tekijöillä on kymmeniä miljoonia seuraajia.

”Kirjoitan tätä ja itken”, venäläinen televisiotähti Olga Buzova kirjoitti seuraajilleen videonsa saatetekstissä.

Monet venäläiset julkisuuden henkilöt ovat ottaneet kantaa Instagramissa jaetuilla mustilla ruuduilla, joiden kautta halutaan viestiä surua tilanteesta.

Nyt muutkin ruudut ovat viranomaispäätöksellä tummuneet.

Venäjän mediaa valvova Roskomnadzor lisäsi Instagramin kiellettyjen palvelujen listalle perjantaina, ja samalla käyttäjille annettiin 48 tuntia aikaa jättää palvelu.

Sunnuntaina tunteet kielletyssä palvelussa velloivatkin voimakkaina, kun venäläiset somevaikuttajat jättivät kyynelsilmin jäähyväisiä seuraajilleen. Washington Postin mukaan jotkut Instagram -tähdet olivat pukeutuneet mustiin, ja videoilla näkyi myös rauhankyyhky-tunnuksia.

Instagramin sulkeminen on jatkoa Putinin hallinnon harjoittamalle sotasensuurille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti hiljattain lain, jonka mukaan Venäjän asevoimia koskevien ”valeuutisten” julkaisemisesta voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

Venäläisviranomaiset puolestaan ovat syyttäneet Instagramin emoyhtiötä Metaa Venäjän vastaisen väkivaltaisen sisällön jakamisesta.

Puhelimen ruudulle ilmestyi maanantaina tämä ilmoitus, kun käyttäjä yritti päästä Instagramiin.

Sosiaalisen median sensurointi on lisääntynyt kaiken aikaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Se on ollut odotettua, sillä julkisuuden henkilöiden osallistuminen sosiaaliseen mediaan on kiihtynyt Venäjällä hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin yliopiston lehtori Saara Ratilaisen mukaan some-aktivismia lähestyviä päivityksiä ovat lähettäneet sellaisetkin populaarikulttuurin hahmot, jotka eivät tähän mennessä ole ottaneet kantaa politiikkaan.

”Nuoret ovat löytäneet Instagramin ja Youtuben vaihtoehtoisina informaation levityskanavina”, Ratilainen sanoi puolisentoista viikkoa sitten HS:n haastattelussa.

Sodan aikana Instagramissa on ollut paljon Venäjän hyökkäyksen aiheuttamista tuhoista kertovia kuvia.

Facebookin ja Twitterin käytön Putinin hallinto on kieltänyt jo aiemmin.

Sosiaalisen median jättiläiset ovat olleet Venäjän virallisen Venäjän kanssa napit vastakkain lukuisia kertoja aiemminkin.

Viiden vuoden aikana Putinin hallinto on useaan kertaan syyttänyt Facebookin ja Twitterin ”syrjivän maan omia uutissivustoja, ja pyrkinyt rajoittamaan somejättien toimintaa.

Hyökkäyksen jälkeen välit ovat katkenneet kokonaan. Facebook kertoi Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi väliaikaisesti höllentäneensä sääntöjään koskien väkivaltaista kirjoittelua. Näin palvelussa voidaan hyväksyä lausunnot kuten ”kuolema venäläisille tunkeutujille”.

Nähtävästi Facebookin linjaus koskee lähinnä vain Venäjää ja sen lähialueita.

Moskovan virallisesta linjasta poikkeavan tiedon saaminen Ukrainan sodasta on vaikeutunut muutoinkin. Maa on rajoittanut pääsyä useiden uutismedioiden tarjontaan, ja itsenäiset mediat ovat käytännössä lopettaneet toimintansa. Riippumattomista tiedotusvälineistä on jäljellä enää vuonna 1993 perustettu Novaja Gazeta.

Television merkityksen lasku on jatkunut kymmenisen vuotta, mutta se on edelleen seuratuin media. Television pääkanavat ovat valtion tiukassa ohjauksessa.

Osa venäläisistä Instagram-tähdistä kehotti seuraajiaan käyttämään tästä lähin vaihtoehtoisia alustoja, jonne aikovat siirtää toimintansa.

Ulkomaisten somepalvelujen kieltäminen saattaakin tarkoittaa seuraajien siirtymistä Putinin hallinnon kontrolloimille venäläisalustoille. Suosituin niistä on lähinnä Facebookia vastaava VKontakte, jota käyttää noin puolet venäläisistä.

VKontakten omistaa Kremliä lähellä oleva internetalan yritys, ja sitä kontrolloidaan ainakin osittain.

Ulkomaisista palveluista Youtube on edelleen toiminnassa. Sen suosio on kasvanut Venäjällä viime vuosina voimakkaasti, ja sitä käytetään usein Instagramin rinnalla.

Myös Tiktok on lisännyt parissa vuodessa suosiotaan. Kiinalaislähtöinen palvelu tosin esti käyttäjiltään videoiden postaamisen sen jälkeen, kun 15 vuoden vankeustuomion mahdollistava ”valeuutislaki” tuli voimaan Venäjällä.

Nyt Venäjällä odotetaan, milloin valvontaelin Roskomnadzor ottaa seuraavan ulkomaisen somepalvelun listalleen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on taitava sosiaalisen median käyttäjä. Kuva on otettu tiettävästi 22. helmikuuta.

Venäläisille Instagram-vaikuttajille tuore päätös tarkoittaa ilmaisunvapauden kapenemisen lisäksi myös valtaisia taloudellisia tappioita.

Ulkomaisten yritysten lähtö kaventaa leipää muutenkin, ja nyt vaarassa ovat kaikki näkyvyyteen perustuvat yhteistyökuviot.

Muotivaikuttaja Karina Nigailla on Instagramissa kolmisen miljoonaa seuraajaa.

”Tämä on minun työni”, hän sanoo videolla. ”Kuvittele, että sinulle annettaisiin potkut, ja tulosi loppuisivat siihen. Miten silloin elättäisit perheesi ja maksaisit palkan työntekijöillesi?”

Instagramin sulkeminen iskee myös niihin venäläisiin pienyrittäjiin, jotka ovat tottuneet ilmoittamaan palveluistaan sosiaalisessa mediassa.

Mielipidettään asiasta he eivät enää pääse palvelussa purkamaan.