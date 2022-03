Ruotsalaisyhtyeen albumilla ammennetaan inspiraatiota kaukaa historiasta, kirjoittaa Heikki Romppainen.

Rock, pop / albumi

Ghost: Impera.

Universal.

★★★

Ruotsalaisen Ghost-yhtyeen viidennen levyn piti ilmestyä alun alkaen jo vuonna 2020. Ensin julkaisua viivästyttivät Yhdysvaltain presidentinvaalit (ikään kuin rocklevy kilpailisi samasta huomiosta), sitten koronavirus.

Bändin johtaja Tobias Forge ei tietenkään voinut aavistaa, että imperiumien nousuja ja tuhoja käsittelevä albumi saapuisi lopulta kuuntelijoiden ulottuville maailmassa, jossa sen sisältöjä voi rinnastaa vallitsevaan maailmantilanteeseen ja suuruusharhaiseen sodankäyntiin.

Forge, tällä levyllä roolihahmonaan Papa Emeritus IV, sekä hänen nimettömät taustabändikummituksensa ammentavat aiheensa kuitenkin kauempaa historiasta. Tyylillisenä kehyksenä toimii viktoriaaninen aikakausi ja teollista kehitystä varjopuolineen ruosteisella romuestetiikalla heijasteleva steampunk.

Tiede ja edistys sekä toisaalta likaisten suurkaupunkien varjoissa tapahtuvat ikävyydet kuten Viiltäjä-Jackin murhat tarjoavatkin oivallista peilauspintaa Ghostin musiikille, jossa raskaan rockin ja metallin pirulliset sointukulut nivoutuvat sutjakkaaseen AOR-pumppaukseen.

Uransa alussa Ghost saattoi hetken tuntua ryppyotsaisemmaltakin tai ainakin synkeämmältä kauhuteatterilta, jossa popmelodisuus on vain juonne tanskalaisen metallikonkarin King Diamondin yhtyeestä muistuttavassa asetelmassa. Sittemmin Forge on roolihahmoineen alkanut muistuttaa enemmän Disney-pahista, jonkinlaista kaikkitietävää antagonistia, joka esittelee maailmaansa laulun muodossa.

Niinpä Imperan kannen mukaelma okkultisti Aleister Crowleystä (1875–1947) tuntuukin enemmän populaarikulttuuriselta viittaukselta kuin syvemmältä viestiltä tai ohjeelta levyn tulkitsemiseen. Eipä Ozzy Osbournekaan toisaalta tiennyt Crowleystä oikein mitään, vaikka tekikin tästä laulun, josta tuli hitti.

Ozzyn sooloura onkin kohtuullinen verrokki Ghostille: raskasta popmusiikkia isoille massoille eikä suinkaan genreuskollista liturgiaa alakulttuuriin sitoutujille. Se vaatii sekä pokkaa että taitoa, eikä Forge ole vaikuttanutkaan miltään kliseiden rock-typerykseltä.

Avauskappale Kaisarion esimerkiksi perustuu ensimmäisenä naismatemaatikkona pidetyn, 415 murhatun Hypatia Alexandrialaisen tarinaan. Tieteen ideaalien ja ahdasmielisen raa’an voiman vastakkainasettelu on voimallinen viesti.

Hilpeys, jolla kappale pyrähtää liikkeelle, tuntuu tätä vasten yllättävältä.

Biisi on kompakti osoitus Ghostin musiikillisista mahdollisuuksista. Rivakka pop ja raskas rock, simppeli melodia ja kokonaisuudesta kookkaamman tekevät kuorot sulautuvat yhteen luonnollisen kuuloisesti. Ja toisaalta kaikki kuulostaa siltä, kuin haluttaisiin ampaista raketilla popin huipulle.

Forge on kirjoittanut Kaisarionin yhdessä Kent-laulaja Joakim Bergin kanssa. Kyseessä ei ole erikoistapaus vaan toimintatapa – kappaleita ovat väsänneet pääpirun apuna myös Madonnan ja Aviciin kanssa toiminut tuottaja-kirjoittaja-duo Vargas & Lagola ja Cardigans-kitaristi Peter Svensson.

Tuottaja Klas Åhlundin CV:stä taas löytyy Robynin, Katy Perryn ja Kylie Minoguen kaltaisia nimiä.

Ghostin bändikokoonpano on vaihdellut ja virkatehtävissä jäsenistö on tosiaan nimetön. Tämä voi johtua anonymiteetin tietystä tyylikkyydestä, mutta ennen kaikkea tuntuu, että viimeistään alkunsa jälkeen Ghostia on puskettu brändinä eikä mietitty ilmeikästä bändisoundia.

Usein idea toimiikin myös musiikissa, josta välittyy tukkahevin korskeaa rohkeutta ja useita korvakarkkimelodioita priimatuotannolla kuorrutettuna. Silti tuntuu myös, että hittihakuisuus on hävittänyt sellaista, joka alkuvuosina tuntui bändin persoonalta.

Esimerkiksi Griftwood-kappaleen voisi sävellyksenä kuvitella kenen tahansa sympaattisen naapurinpopparin singleksi, eikä Ghost-tulkinta edes tuo siihen mitään erityistä auraa.

Alusta asti on tuntunut, että Ghostilla olisi valmiudet tehdä levy, joka on täyskäsi hittejä ja samalla mörköooppera, joka nostaa tuolia puoli metriä jokaisella huippuhetkellä. Impera ei ole vieläkään se levy.

Kriitikon valinnat: Tyylikkäitä iskelmäversioita ja epämachoa voimaa

Pop / albumi

M: Lauluja 1960-luvulta.

Solina.

★★★★

Sitten kun tautitilanne sallii, palataan liki myyttiseen menneeseen, jossa voi tavata ihmisiä, tanssia ja fiilistellä yhdessä. Tähän kaikkeen M:n vanhoja iskelmiä versioiva albumi sopii kuin mittatilauksesta.

Monipuolisena taideihmisenä M eli Minja Koski sujahtaa 1960-lukulaiseen maailmaan juuri niin luontevasti kuin odottaisikin – laulu soi viehkeästi ja samalla hämyisän tyylikkäästi. Myöskään soittopuolta ei ole radikaalisti lähdetty modernisoimaan Tamara Lundin, Ankin, Laila Kinnusen ynnä muiden tunnetuksi tekemiin klassikoihin.

Esimerkiksi Ne kesäyöt ja Niin aikaisin kuvaavat myöhäisiä ja varhaisia suvihetkiä aistikkaasti mutta introspektiivisesti. Ankarin tanssilavatamppaus on terävästi jätetty pois kappalevalikoimasta.

Metalli / albumi

Messa: Close.

Svart.

★★★★

Kun kuuli ensimmäisiä kertoja Black Sabbathia, keskeisin ensivaikutelma liittyi pahaenteisiin kitarariffeihin. Ensiällistyksestä selvittyä olennaisiksi nousivat myös lukuisat ”hetkinen, mitäs nyt tapahtuu?” -hetket kappalerakenteissa ja albumeille luodussa dramaturgiassa.

Italialainen Messa on niin ikään omaksunut linjan, jossa tarttuvasti ja traditionaalisesti murisevat kitarat ovat keskeistä sisältöä, mutta yhden asian yhtyeeksi ei jäädä. Soundia myös monipuolistetaan hevimusiikille eksoottisin soittimin (kuten mandoliini ja arabialainen ud). Laulaja Sara Bianchinin johdolla levyssä on ylvästä tarttuvuutta, johon pelkällä musiikin raskaudella ei pääse.

Rock / albumi

Sur-Rur: Entisyydestämmekinköhän.

If Society.

★★★★

Miltähän kuulostaisi, jos Neil Young ja Crazy Horse soittaisivat suomipunkkia? Tuskin yhtä napakalta kuin Sur-Rur, mutta jotain samaa aurinkoisen säröistä välittömyyttä ja totaalisen epämachoa voimaa molemmista löytyy. Samaten kuin pokkaa venyttää biisiä halutessaan niin pitkäksi kuin sattuu huvittamaan (Suunnitelma tietokonepeliksi kestää 14 minuuttia 27 sekuntia.)

74-minuuttisena taatusti ylipitkältä levyltä ei sittenkään haluaisi karsia mitään, avainbiisejäkin löytyy useampia. Sanoittajana Ville Vuorenmaa on parhaimmillaan maan huippua. Ruuhkavuosien kelailu, abstraktit pohdinnat elämästä ja kiehtovat kuvaukset vaikka rapistuvista autiotaloista tuovat musiikille merkittävää lisäarvoa.

Rock / albumi

J.A. Mäki: Syys.

If Society.

★★★★

Radiopuhelimista tuttu J.A. Mäki debytoi 2019 sooloartistina ehkä vähän yllättäenkin. Toisella soololevyllä touhusta alkaa erottaa yhä selkeämpää luovaa ladunjälkeä.

Edelleen musiikkia kuuntelee myös hiukan Radiopuhelimia vasten. Siihen verrattuna Mäki soolokokoonpanoineen tekee musiikkia, joka on puhtaammin melodista ja mietteliästä, mutta joka toisaalta myös rokkaa vapaana emoyhtyeen tutusta soundista.

Usein harkitun riisuttu sointi antaa kokonaisuudelle kaihoisaa kauneutta. Tuottajana, toisena säveltäjänä ja multi-instrumentalistina toiminut Ossian Marttala on suuressa osavastuussa siitä, kuinka hienoihin sfääreihin Syys usein liitelee.