Kiintoisa yksityisyydensuojateema tallautuu tavanomaisen jännäriaineksen jalkoihin.

Jännitys

Kimi ★★★

USA 2022

HBO Max (K16)

Heinäkuussa 2019 uutiset kertoivat, että Applen digitaaliselle avustajalle Sirille lausuttuja komentoja välitettiin eteenpäin ja tallennettiin. Myös Suomessa Applen alihankkijoille oli annettu tehtäväksi kuunnella nauhoitteita palvelun kehittämiseksi.

Kun Siri oli käynnistynyt usein sattumalta, työntekijöiden korviin kantautui niin nimiä, osoitteita kuin seksiähkäisyjäkin. Eräs suomalainen oli tunnistanut tuttunsa.

Käsikirjoittajakonkari David Koeppin (mm. Carlito’s Way, Jurassic Park, Panic Room) teksti Steven Soderberghin jännityselokuvaan Kimi on selvästikin saanut inspiraationsa edellä mainituista tapahtumista. Fiktiivisessä maailmassa Sirille on annettu nimi Kimi, eikä sen valmistaja ole Apple vaan yhtiö nimeltä Amygdala.

Soderbergh on tällä vuosikymmenellä ohjannut elokuvansa HBO:lle. Laivamatkadraama Let Them All Talk (2020) hamuili samantapaista vinoa opiskelukaveritunnelmaa kuin Soderberghin mainio esikoiselokuva Seksiä, valheita ja videonauhaa (1989). 1950-luvulle sijoittuva rikoselokuva No Sudden Move (2021) puolestaan oli mutkikas hieman samaan tapaan kuin Soderberghille parhaan ohjaajan Oscarin tuonut huumemaailmakuvaus Traffic (2001).

Laadun silaus kuitenkin puuttui molemmista 2020-luvun elokuvista. Saman joutuu toteamaan Kimistäkin.

Elokuvan avauskohtauksessa Amygdala on listautumassa pörssiin. Yhtiön toimitusjohtaja Hasling (Derek DelGaudio) käy pahaenteisen puhelinkeskustelun, jossa hän varmistaa, että jotakuta naista ei löydetä.

Elokuvan päähenkilö Angela (Zoë Kravitz) työskentelee Amygdalalle kotoaan käsin. Hän kärsii torikammosta, joka on ollut jo lievenemässä, kunnes korona-ajan eristäytyminen on palauttanut oireet.

Angela kuuntelee Kimi-nauhoitteita ja hioo digiavustajan ohjelmointia kuulemansa pohjalta. Sitten kohdalle sattuu epäselvä tallenne, jossa nainen käskee miestä lopettamaan. Angela alkaa puhdistaa tiedostoa hälyäänistä selvittääkseen, onko tilanne niin vakava kuin hän olettaa.

Audiotiedoston suodatustyötä ei ole toteutettu jäntevästi, ja muutenkin teknologiaa hyödynnetään juonessa yksinkertaisuudella, johon diginatiivi ei oletettavasti sortuisi. Näin tavanomainen trilleriaines pääsee jyräämään tärkeän yksityisyydensuojateeman alleen.

Teknologiaan perehtyneempi käsikirjoittaja olisi voinut hyödyntää esimerkiksi tätä: vuoden 2018 tutkimuksen mukaan Applen, Googlen ja Amazonin digitaaliset avustajat voi käynnistää ja jopa saada tekemään tilisiirtoja piilottamalla musiikkiin sanoja, jotka digiavustaja huomaa mutta ihmiskorva ei.

