Kahdeksantoista kunniamainintaa on HS:lle uusi ennätys.

Helsingin Sanomat keräsi maailman mittakaavassa merkittävän määrän palkintoja Best of News Design Digital -kilpailussa.

HS sai 18 kunniamainintaa, mikä on lehdelle uusi ennätys kyseisessä kilpailussa. Tällä tuloksella HS oli kilpailun seitsemänneksi eniten palkintoja kerännyt media. Eniten palkittiin The New York Timesin töitä.

HS:n taakse palkintojen määrässä jäivät muun muassa The Wall Street Journal, Los Angeles Times ja National Geographic.

Palkittujen HS:n töiden joukossa olivat muun muassa juttu jäämies Ötzistä, muuttuvat jutut ilmastosta sekä ruoasta sekä jutut polkupyöristä, ensimmäisestä koronavuodesta ja Marimekosta. Lisäksi HS palkittiin portfoliosta.

”Pitkäjänteinen työ digikerronnan kehittämisessä näkyy palkintojen määrässä. Viime vuosina on tehty huimia loikkia visuaalisuudessa, ja kehitys jatkuu edelleen. Kiitos palkinnoista kuuluu kunnianhimoisille tekijöille ja moniammatilliselle yhteistyölle”, sanoo Helsingin Sanomien kuvasta ja designista vastaava toimituspäällikkö Ari Kinnari.

Kilpailua järjestää Society for News Design. Ehdolle lähetettiin 1 948 työtä 30 eri maasta, ja palkintoja tuomaristo jakoi 727 kappaletta.

Yksityiskohta palkitusta Elämäsi ruoka -jutusta.

Yksityiskohta palkitusta Tehtävä Afrikassa -jutusta.

Yksityiskohta palkitusta 523 onnettomuutta -jutusta.

Yksityiskohta palkitusta Tanssia betonilla -jutusta.

Yksityiskohta palkitusta Pyörän voi keksiä uudelleen -jutusta.