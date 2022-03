”Moni muukin ukrainalainen halusi osallistua videon tekoon, mutta heillä on nyt käsissään aseet, ei viuluja”, kertoo yksi kansainvälisen hyväntekeväisyysvideon soittajista.

Kun Venäjän hyökkäys ja siviilikohteiden tuhoaminen Ukrainassa alkoi, myös Harkovan oopperassa työskentelevä viulisti Vera Lytovtšenko joutui hakeutumaan pommisuojaan asuintalonsa kellariin. Sinne tulivat myös muut kerrostalon asukkaat, ja noin viikon jälkeen hän alkoi soittaa heidän lohdukseen pieniä pommisuojakonsertteja.

”Meitä on täällä noin 12”, Lytovtšenko kertoi viime viikolla Associated Press -uutistoimiston haastattelussa. ”Täällä on pikkupoikia, teinejä, vanhoja naisia. Kaikki he ovat nyt veljiäni ja siskojani. Soittaessani yritän saada heidät ajattelemaan jotain muuta kuin sotaa muutaman minuutin ajan.”

Lytovtšenko alkoi myös ladata kellarikonserteistaan videoita Facebookiin ja Youtubeen, jossa niitä on katsottu kymmeniä tuhansia kertoja ympäri maailman. Videoiden suosio yllätti Lytovtšenkon, koska hän alkoi tehdä niitä lähinnä pitääkseen yhteyttä ystäviinsä ja sukulaisiinsa eikä tavoitellut niille sen suurempaa yleisöä.

Myös muissa Ukrainan kaupungeissa muusikot pitävät mielialaa yllä väestönsuojissa ja ovat aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa. Los Angelesissa asuva englantilainen viulisti Kerenza Peacock tutustui nuoriin ukrainalaisten viulisteihin Instagramissa ja alkoi koordinoida heidän kanssaan hyväntekeväisyysprojektia, jolla kerätään lahjoituksia Ukrainan hyväksi.

Aluksi Peacock pyysi Kiovassa asuvaa Illja Bondarenkoa äänittämään pommisuojassaan ukrainalaisen Verbovaja doštšetška -kansanlaulun melodian.

Tämän jälkeen Peacock lähetti viulistipiireille pyynnön muodostaa virtuaaliorkesteri Bondarenkon kanssa. Kahden vuorokauden aikana hän saikin videot kaikkiaan 94 viulistilta ympäri maailmaa, 29 maasta. Yhdeksän muuta ukrainalaisviulistia soittaa laulun melodialinjaa Bondarenkon kanssa, muiden maiden viulistit soittavat melodialle säestysääniä.

Videoita lähettivät muiden muassa brittiviulisti Daniel Hope sekä Münchenin kamariorkesterin koko viulusektio.

Hieman yli minuutin mittaiset soittovideot koostettiin virtuaaliseksi jousiorkesteriksi, jonka katsojia kehotetaan lahjoittamaan rahaa Ukrainan auttamiseksi.

”Yksi ukrainalaisviulisteista, 23-vuotias Marija Klymenko kertoi minulle, että samaan aikaan kun hän äänitti omaa videotaan, hänen veljensä olivat puolustamassa maataan. Hänen mukaansa moni muukin ukrainalainen halusi osallistua videon tekoon, mutta heillä on nyt käsissään aseet, ei viuluja”, Peacock kirjoittaa projektista Violinists Support Ukraine -hankkeen verkkosivulla.