Roman Mininin teos The Hands of Eternity voitti OFAM WALL -kilpailun syksyllä 2021, ja se koristaa nyt ensimmäisen ja toisen kerroksen välistä porraskäytävää Odessan kansallisessa taidemuseossa (OFAM). Vuonna 1899 perustettu museo se sijaitsee Potockin palatsissa Odessan keskustassa. Jo palatsi itsessään on merkittävä esimerkki 1800-luvun arkkitehtuurista.