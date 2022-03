Jane Campionin elokuva The Power of the Dog keräsi viikonloppuna palkintoja useissa eri gaaloissa. Critics Choice Awards -tilaisuudessa ohjaaja heitti kuitenkin kommentin, jota on kutsuttu muun muassa tarpeettomaksi ja rumaksi.

ohjaaja Jane Campion voitti elokuvallaan The Power of the Dog parhaan ohjaajan palkinnon Directors Guild of American (DGA) -palkintogaalassa. Gaala pidettiin Beverly Hillsissä Kaliforniassa lauantaina 12. maaliskuuta.

Palkinnon voittaja on usein voittanut myös Oscarin parhaasta ohjauksesta. Jane Campion on siis nyt ennakkosuosikki parhaan ohjauksen Oscar-palkintoon.

Tai ainakin oli.

Viime viikonloppu oli Jane Campionille muutenkin voittoisa. Heti sunnuntaina 13. maaliskuuta hän voitti the British Academy Awardsin eli BAFTA:n palkinnon parhaasta ohjauksesta. The Power of the Dog palkittiin sekin BAFTA-gaalassa parhaana elokuvana.

Ja vain muutamaa tuntia myöhemmin Campionin elokuva palkittiin Los Angelesissa Critics Choice Awardsilla.

Sunnuntaina tuli siis vielä kaksi palkintoa DGA:n päälle: kaiken järjen mukaan Campionin Oscar-ennakkosuosikkiaseman olisi pitänyt vain vahvistua lauantaista.

Toisin kuitenkin kävi. Ottaessaan vastaan Critics Choice Awardsin Los Angelesissa, Jane Campion, 67, piti kiitospuheen – joka saattoi keikauttaa hänet pois Oscar-ennakkosuosikin paikalta.

Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi Los Angeles Times ja BBC.

Venus ja Serena Williams Critics Choice Awardsin punaisella matolla 13. maaliskuuta.

Puheessaan Campion viittasi paikalla olleisiin tenniksen supertähtiin Serena ja Venus Williamsiin ja kertoi ihailevansa heitä ja tennistä. Tämän jälkeen hän tervehti muita ehdolla olleita ohjaajia kutsuen heitä kundeiksi (”the guys”) ja palasi sitten takaisin Williamsin sisaruksiin.

”Serena ja Venus, olette niin ihmeellisiä. Mutta toisin kuin minun, teidän ei tarvitse pelata kundeja vastaan.”

Suorasukaisista puheistaan tunnetun ohjaajan kommenttia ei otettu vastaan hyvin. Sitä on kutsuttu muun muassa tarpeettomaksi, rumaksi sekä pikkumaiseksi. Kommenttia on pidetty myös ikävänä osoituksena siitä, miten valkoisilla naisilla on tapana keskittää huomio itseensä mustien naisten huomion kustannuksella.

Maanantaina 14. maaliskuuta Campion jo pyysikin anteeksi kommenttiaan ”ajattelemattomana”.

”En tarkoittanut aliarvostaa näitä kahta legendaarista mustaa naista ja maailmanluokan urheilijaa. Williamsin sisarukset ovat tosiasiallisesti kilpailleet miesten kanssa. He ovat myös poistaneet esteitä sen edestä mitä naisten on mahdollista maailmassa tehdä. Viimeiseksi haluaisin koskaan vähätellä merkittäviä naisia. -- Serena ja Venus, pyydän anteeksi ja ylistän teitä täysin.”

Serena ja Venus Williams eivät oikeastaan missään vaiheessa vaikuttaneet pahoittaneen mieltään jupakassa. Useissa medioissa on kuitenkin arvioitu, että Oscar-ehdokkuuden suhteen tapahtumilla saattaa olla epätoivottu vaikutus.

Oscarien viimeinen äänestyskierros alkaa torstaina 17. maaliskuuta. Spekulaatioita siitä, vaikuttaako sunnuntain puhe Campionin Oscar-mahdollisuuksiin, käydäänkin nyt siellä ja täällä.

Viikonlopun tapahtumilla ei välttämättä ole mitään vaikutusta Oscar-palkinnoista äänestäviin elokuva-akatemian jäseniin, koska suurin osa heistä ei ole aktiivisia Twitterissä – toisaalta jäsenten on arvioitu pitävän juoruilusta.

Niin tai näin, varmasti voidaan sanoa vain tämä: Asia selviää 27. maaliskuuta, jolloin tämän vuoden Oscar-palkinnot jaetaan.