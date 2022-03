Temperamenttisen Vesta-Linnean elämässä on paitsi hirveää mökötystä myös suurta rakkautta – Lapsille pitää tehdä taidetta iloksi eikä vain hyödyksi, kirjailija Tove Appelgren sanoo

Vesta-Linnea-sarja perustuu Tove Appelgrenin suosittuihin kuvakirjoihin.

Vesta-Linnea on ison perheen voimakastahtoinen tytär, joka on tottunut vaihtuviin käänteisiin ja meluisaan arkeen. Vesta-Linneaa näyttelee lahjakas Livia Ahlström.

Riidat syttyvät usein mitättömistä asioista. Vesta-Linnea ja hirviöäiti -kuvakirjassa tunteet kuumenevat, kun leikkiastiaston pikkuruinen posliinikuppi putoaa ja särkyy. Ensin suuttuu tytär, sitten äiti. Huudetaan ja mökötetään, ja hetken päästä itketään ja sovitaan.

Tunnistettava tilanne sekä lapsille että hirviövanhemmille.

Tove Appelgrenin kirjoittamista ja Salla Savolaisen kuvittamista kirjoista on nyt tehty 12-osainen tv-sarja. Siinäkin menee aloitusjaksossa posliinikuppi säpäleiksi.

Hirviöäiti aloitti suositun kirjasarjan vuonna 2001, ja vuonna 2019 valmistui viimeisin kuudes osa Vesta-Linnea ja kaverit. Kirjat on tehty ruotsiksi, mutta ne on kaikki käännetty saman tien suomeksi, ja sarjaa on ilmestynyt kaikkiaan 13 kielellä.

Vesta-Linnealla on kolme sisarusta: Paul-Axel (Anton Reivilä), Wendla (Mona Nousiainen) ja Freja (Enja Heikkilä). Tv-sarjassa perhe muuttaa Helsinkiin Wilhelmina-äidin (Sophia Heikkilä) työn vuoksi.

Päähenkilö Vesta-Linnea on aika ison perheen voimakastahtoinen tytär, joka on tottunut vaihtuviin käänteisiin ja meluisaan arkeen. Tv-sarjaan on lisätty kehyskertomukseksi muutto Helsinkiin äidin työn perässä.

Appelgrenille on ollut tärkeää, että sekä kirjat että nyt tv-sarja tehdään ”oikeille lapsille”.

”Että he eivät ole nostalgisoituja aikuisten sisäisiä lapsia”, hän sanoo.

Appelgren ei ole tehnyt sarjan käsikirjoitusta, vaikka hän on itse ammatiltaan teatteridramaturgi ja ohjaaja, mutta hän on seurannut tiiviisti vierestä, kun hyvä ystävä, käsikirjoittaja Annina Enckell muokkasi kirjoja uuteen formaattiin.

”Annina on ihan paras. Minulle on aina hyvin luontevaa työskennellä näin, että joku muu tekee tekstistäni jotain muuta. Kirjoissa olen luonut omasta elämästäni fiktiota, ja nyt sarjana se ikään kuin palaa takaisin siihen minun todellisuuteeni. Kun katson sarjaa, se tuntuu sydämessäni.”

Vesta-Linneaa näyttelee sarjassa lahjakas Livia Ahlström.

”Kirjoissa olen luonut omasta elämästäni fiktiota, ja nyt sarjana se ikään kuin palaa takaisin siihen minun todellisuuteeni”, kirjailija Tove Appelgren sanoo.

Appelgren on tosiaan itsekin suuren perheen äiti, ja kirjat ovat enemmän ja vähemmän seurailleet hänen ja lasten vaiheita. ”Olen kyllä kysynyt lapsiltani lupaa – aika usein”, Appelgren sanoo ja nauraa.

Kirjoissa ja tv-sarjassa lapsia on neljä: Vesta-Linnean lisäksi Paul-Axel, Wendla ja pikkuinen Freja. Appelgrenin perheessä lapsia on peräti seitsemän, tosin melkein kaikki ovat jo lentäneet pois kotoa.

Appelgrenille on ollut tärkeää, että lapsille saa tehdä taidetta ilman opettavaisuutta.

”Tehdään iloksi eikä vain hyödyksi. Kaikesta ei tarvitse tehdä ongelmaa.”

Muiden teatteritöiden ohella Appelgren toimii kouluja kiertävässä Taimine-teatteriryhmässä, jossa hän voi toteuttaa samoja periaatteita.

Ensi-iltaan on tulossa hänen esityksensä Att hantera en vuxen, jossa lapset saavat opettaa aikuisia.

Vesta-Linnea, Fem klo 17.25 ja Yle Areena.