Hengästyttävän yksityiskohtaisesti ja komeasti piirretyssä sarjakuvassa kissapäinen yksityisetsivä seikkailee 1950-luvun New Yorkin korruptoituneilla kaduilla

Valtavan suosittu Blacksad-sarja palaa kahdeksan vuoden tauolta entistä ehompana.

Kissapäinen yksityisetsivä John Blacksad seikkailee 1950–1960-lukujen vaihteen New Yorkissa.

Sarjakuvat

Juanjo Guarnido ja Juan Díaz Canales: Blacksad – Kun kaikki sortuu (Blacksad – Alors, tout tombe). Suom. Kirsi Kinnunen. Story House Egmont. 60 s.

Ranskan sarjakuvamarkkinoiden koosta ja merkityksestä kertoo, että Blacksad ilmestyy ensin ranskaksi, vaikka sen molemmat tekijät, piirtäjä Juanjo Guarnido ja käsikirjoittaja Juan Díaz Canales ovat espanjalaisia.

Vuonna 2000 alkanut sarja on ilmestynyt harvakseltaan. Vuorossa on vasta kuudes albumi. Edellisestä ehti kulua peräti kahdeksan vuotta.

Blacksad hyötyy perinteisestä ranskalaisesta albumiformaatista, sillä Guarnido piirtää komeasti ja hengästyttävän yksityiskohtaisesti. Pienemmässä sivukoossa kuvia saisi tiirailla suurennuslasin kanssa.

Juuri upeat kuvat ovat nostaneet Blacksadin eurooppalaisen viihdesarjakuvan huippujen joukkoon, toisen eläinhahmoisen ja trenssitakkisen yksityisetsivän, belgialaisen Benoit Sokalin Ankardon (1981–2018) rinnalle.

Díaz Canalesin käsikirjoitukset sen sijaan ovat olleet kivoja mutta kevyitä tunnelmapaloja, 1940–1950-lukujen kovaksikeitettyjen dekkarien ja film noir -elokuvien pastisseja.

Kun kaikki sortuu nostaa sarjan uudelle tasolle. Se ei edes mahdu yhteen albumiin. Ensimmäisessä osassa pedataan asetelmat, jotka ovat entistä tiukemmin kiinni todellisissa tapahtumissa.

Alussa John Blacksad ystävineen seuraa Shakespearen Myrsky-näytelmää New Yorkin Keskuspuistossa. Poliisi keskeyttää esityksen, mutta vain vähän myöhemmin sellaisista kehittyi arvostettu Shakespeare in the Park -festivaali.

Tarina sijoittuu 1950- ja 1960-lukujen vaihteen New Yorkiin. Suurkaupungin silloinen kehitys muodostaa sen suuren kehyksen. Rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa kytee korruption ja väkivallan kierre.

Blacksadin apua pyytää Kenneth Clarke, metrotyöläisten ammattiliiton johtaja, joka pelkää joutuvansa salamurhan uhriksi.

Hahmo lienee muokattu Mike Quillista, joka johti vaikutusvaltaista Transport Workers’ Unionia. TWU:lla oli aikoinaan militantti maine. Mukana on piirteitä myös kuljetusalan liiton kuuluisasta johtajasta Jimmy Hoffasta.

Harmaana eminenssinä häärää rakennuttaja Lewis Solomon, joka muokkaa kaupunkikuvaa uusilla silloilla ja autotunneleilla.

Solomonin esikuva Robert Moses oli kaupungin virkamies, joka pääsi vuosikymmeniksi melkoiseen valta-asemaan New Yorkin kaupunkisuunnittelussa. Hän jyräsi maanteitä ja yksityisautoilua julkisen liikenteen tilalle.

Kun kaikki sortuu ottaa vapauksia todellisuuden suhteen. Kaikki tapahtumat, joihin siinä viitataan, eivät todellisuudessa osuneet samaan aikaan. Eipä dekkarisarjakuva esitäkään olevansa historiankirjoitusta, mutta tositapahtumat antavat sille vankan kaikupohjan.

Vakavia aiheita miettiessä melkein unohtuu, että Blacksadissa seikkailevat hahmot, joilla on ihmisen vartalo ja eläimen pää. Blacksad itse on kissa, hänen toimittajakaverinsa Weekly kärppä, Clarke lepakko, metrotyöläiset myyriä, Solomon haukka ja niin edelleen.

Guarnido hyödyntää eläinhahmojen karikatyyriperinnettä mutta piirtää ne myös todella realistisiksi. Tappelukohtauksissa hahmojen raivo on erittäin eläimellistä. Toisaalta kukaan ei ole osannut antaa eläinhahmoille yhtä inhimillisiä ilmeitä sitten Carl Barksin parhaiden päivien.

New Yorkin rakennukset, puistot ja muut maisemat Guarnido piirtää todenmukaisesti ja tunnistettavasti. Ilmeikkyytensä takia eläinhahmot tuntuvat silti luontevilta eivätkä vieraannuta.

Blacksadin pitkän tauon aikana Díaz Canales kirjoitti kolme Rubén Pellejeron piirtämää uutta Corto Maltese -albumia. Työ onnensoturin seikkailujen parissa on ilmeisesti kehittänyt häntä käsikirjoittajana.

Kun kaikki sortuu -albumissa Blacksadin hahmossa voi nähdä cortomaisia tarkkailijan piirteitä. Myös todellisuudesta ammentaminen tarinaan ja laajaan henkilökaartiin on tuttua Corto Maltesista, niin Hugo Prattin alkuperäisistä kuin niille kunniakkaasti kumartavista uusista.

Blacksad on ollut kaupallinen menestys jo pitkään. Sitä on käännetty yli 20 kielelle ja myyty miljoonia kappaleita. Jos jatko on samaa tasoa, se nousee myös taiteellisesti suurten eurooppalaisten klassikoiden rinnalle.