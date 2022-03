Kunniatohtorin arvolla tiedekunnat haluavat kunnioittaa kansainvälisesti ansioituneita professoreita sekä yhteiskunnan ja kulttuurielämän vaikuttajia.

Helsingin yliopisto myöntää tämän kevään promootioissa yhteensä 30 kunniatohtorin arvonimeä. Arvo on yliopiston korkein tunnustus, ja sen saavat muun muassa poliitikko, Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen, kirjailija Antti Tuuri sekä suomentaja Jaana Kapari-Jatta.

Yliopisto järjestää keväällä neljä promootiota: lääketieteellisen tiedekunnan tohtoripromootion sekä filosofisen, maatalous-metsätieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan maisteri- ja tohtoripromootiot.

Erkki Liikanen vihitään kunniatohtoriksi valtiotieteellisen tiedekunnan promootiossa 20. toukokuuta yhdessä neljän muun kanssa.

Antti Tuuri ja Jaana Kapari-Jatta saavat kunniatohtorin arvon filosofisen tiedekunnan promootiossa 27. toukokuuta, jossa heidän lisäkseen arvon saa viisi muuta henkilöä eri puolilta maailmaa.

Tuuri on julkaissut 57 kaunokirjallista teosta ja useita historiikkeja, tietoteoksia, tv-, elokuva- ja teatterikäsikirjoituksia ja librettoja. Hänen teoksistaan on dramatisoitu elokuvia ja näytelmiä, ja hän on kirjoittanut lähes sata kuunnelmaa. Antti Tuurin uusin teos Mies kuin pantteri. Wahlroosin elämä (Otava) ilmestyy huhtikuun alussa.

Englannista suomeksi kääntävä Jaana Kapari-Jatta on suomentanut muun muassa Roald Dahlin, Virginia Woolfin ja Edgar Allan Poen tuotantoa, mutta parhaiten hänet tunnetaan J. K. Rowlingin Harry Potter -kirjojen suomentajana.

Lääketieteellinen tiedekunta vihkii kymmenen kunniatohtoria promootiossaan 10. kesäkuuta, ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta myöntää kunniatohtorin arvon kahdeksalle 17. kesäkuuta järjestettävässä promootiotilaisuudessa.

Promootioita on Suomessa järjestetty jo vuodesta 1643. Kunniatohtorin arvolla tiedekunnat haluavat kunnioittaa oman tieteenalansa piirissä kansainvälisesti ansioituneita professoreita sekä yhteiskunnan ja kulttuurielämän vaikuttajia. Kunniatohtoreiksi vihittävät henkilöt ovat tehneet arvokasta työtä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen hyväksi, ja useilla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

Helsingin yliopiston kunniatohtoreiksi on aiemmin vihitty esimerkiksi tasavallan presidentit Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen sekä useita taiteilijoita, kuten Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius ja Soile Isokoski.