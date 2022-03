Kiovan balettiseurue jäi jumiin Pariisiin, ja huoli perheistä Ukrainassa on kova: ”Me tässä olemme ne onnekkaat”

Osa Kiovan kaupungin balettiseurueesta oli Ranskassa pienimuotoisella kiertueella esittämässä lapsille Pähkinänsärkijää.

Ukrainan sota pakottaa ihmiset jättämään kotinsa, mutta se myös estää maailmalla matkaavia palaamasta koteihinsa. Kiovan kaupungin baletin nuoret tanssijat saapuivat Pariisiin 23. helmikuuta päättääkseen Ranskan-kiertueensa Théâtre du Chateletiin.

Vain tunteja myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja kaikki lennot Kiovan lentokentälle peruttiin.

”Heräsimme hyökkäyksen aamuna puhelimiin kilahteleviin kymmeniin ja kymmeniin viesteihin, joissa sanottiin että Ukrainaan oli hyökätty”, kertoo tanssija Ekaterina Kozlova, Kiovan kaupungin baletin apulaisjohtaja The Guardianin haastattelussa.

”Emme koskaan ajatelleet, että mitään tällaista tapahtuisi”, sanoo hänen puolisonsa Ivan Kozlov, balettiseurueen johtaja. ”Tanssijat ovat shokissa ja huolissaan perheistään. Näemme tapahtumat televisiosta mutta se ei vieläkään tunnu todelta.”

Tanssijoiden joukossa on esimerkiksi nuori äiti, jonka lapsi on edelleen Ukrainassa sodan keskellä.

Kiovan kaupungin baletin seurueella on mukanaan asuja vain Pähkinänsärkijään.

Seurueesta vain osa oli mukana pienimuotoisella, lapsille suunnatulla kiertueella, jolla esitettiin muunnelmaa Pähkinänsärkijä-baletista. Loput kolmekymmentä seurueen jäsentä ovat edelleen Kiovassa, joka on viime päivinä ollut yhä kiihtyvien hyökkäysten kohteena. Kaupunkiin asetetaan tänään tiistaina ulkonaliikkumiskielto, joka päättyy torstaiaamuna.

Balettiseurueen piti palata Kiovaan maanantaina ja ryhtyä harjoittelemaan Prinsessa Ruususta sekä Romeota ja Juliaa Kozlovin ohjauksessa. Nyt he eivät kuitenkaan tiedä koska pääsevät jälleen näkemään kotinsa ja perheensä.

Tanssijat on tällä hetkellä majoitettu hotelliin, ja Kozlova kertoo heidän saaneen ”ylitsevuotavan” määrän tarjouksia majoittumisesta, kärkitossuista ja trikoista. Pariisin kaupungintalo on antanut seurueelle residenssin Seinen rannalla sijaitsevasta Théatre du Châtelet’sta, jossa he voivat harjoitella ja mahdollisuuksien mukaan myös esiintyä.

Seurueella on kuitenkin pukuja vain Pähkinänsärkijään, joten he eivät esitä muuta.

”Emme halua valittaa emmekä pyytää mitään. Sota on käynnissä ja ihmisiä kuolee, joten tuntuisi hullulta pyytää pukuja lähetettäväksi, kun olemme jo nyt toisia paremmassa asemassa. Mutta tanssijat ovat kuin viuluja, heidän on harjoiteltava pysyäkseen vireessä.”

Tanssijat lämmittelivät ennen hyväntekeväisyysesitystä, joka järjestettiin 8. maaliskuuta.

Viime viikolla seurue esiintyi ja järjesti Châtelet’ssa tanssitunnin yhdessä Pariisin oopperan kollegoiden kanssa kerätäkseen rahaa Punaiselle Ristille. Yleisö osoitti suosiota seisaallaan esiintyjien laulaessa Ukrainan kansallislaulun.

”Ettehän sano, että olisimme ’jumissa’ Pariisissa, noita kahta sanaa ei koskaan pitäisi yhdistää”, pyytää Kozlova The Guardianin haastattelussa. ”Ranskassa kaikki ovat olleet aivan ihania. Meistä pidetään hyvää huolta, joten me olemme tässä ne onnekkaat.”

Seurue haluaa vain tanssia, Ekaterina Kozlova sanoo. Châtelet on järjestänyt heille esiintymisiä Toulousessa ja Vannesissa maaliskuun lopussa.

”Meille olisi kunnia esiintyä missä tahansa maailmalla”, Kozlova sanoo. ”Paitsi Venäjällä, tietenkin.”