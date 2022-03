Yle päätti harkinnan jälkeen panna Ukrainan sotasankariksi nousseen presidentin Volodomyr Zelenskyin tähdittämän Kansan palvelija -sarjan uudestaan katsottavaksi.

Satiirinen tv-sarja Kansan palvelija, josta alkoi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tie sankariksi, on jälleen katsottavissa Yle Areenassa. Kolmen kauden mittaisesta sarjasta löytyy tällä hetkellä Areenasta ensimmäinen kausi, ja lisäksi katsottavana on sarjan aineksista tehty komediaelokuva Kansan palvelija 2.

Sarja on aiemmin ollut Areenassa katsottavissa syksyllä 2019.

Harkinnan jälkeen Yle päätti näyttää Zelenskyin presidentiksi nostaneen sarjan uudelleen.

Ylen uutisessa mediapäällikkö Petri Jauhiainen perustelee sarjan näyttämistä seuraavasti: ”Vaikka Kansan palvelija on fiktiivinen komedia, se on myös kiinteä osa sankarilliseen rooliin nousseen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tarinaa. Haluamme olla mukana jakamassa tätä tarinaa sen merkittävyyden ja ajankohtaisuuden vuoksi.”

Harkinta on tapahtunut varsin nopeasti, vielä maaliskuun alussa Jauhiainen sanoi HS:n jutussa, ettei Ylellä ollut suunnitelmia lisätä sarjaa katsottavaksi.

”Juuri nyt, sodan riehuessa Euroopassa ja Zelenskyin itsensä ollessa akuutissa hengenvaarassa ei mielestämme ole oikea hetki komedian uudelleen julkaisulle. Seuraamme tilannetta ja harkitsemme sopivaa ajankohtaa sekä Kansan palvelijan että sen jatko-osaksi tehdyn elokuvan mahdollisesta julkaisemisesta.”

Yle on saanut runsaasti kyselyitä ja toiveita sarjan uusimisesta, kertoo Jauhiainen nyt.

Vuonna 2015 aloitetusta Kansan palvelija -sarjasta tuli Ukrainassa valtavan suosittu.

Kansan palvelija -sarjassa (Sluha Narody) Volodomyr Zelenskyi näyttelee Vasyl Holoborodkoa, yläasteen historianopettajaa, joka räyhää oppilailleen Ukrainan poliittisesta korruptiosta ja vaaleista – ja nousee lopulta maansa uudeksi presidentiksi.

Vuonna 2015 aloitetusta sarjasta tuli Ukrainassa valtavan suosittu, ja sen lopputuloksena Zelenskyi asettui vuonna 2019 oikeissa Ukrainan presidentinvaaleissa ehdolle Kansan palvelija -nimisen protestipuolueen ehdokkaana – ja tuli valituksi.

Kriitikko Leena Virtanen arvioi sarjaa HS:n jutussa vuonna 2019 seuraavasti:

”Sarja on erittäin kiinnostava, hyvin tehty ja hauskakin. - - Ukrainalaisten huumorista tiedämme sen vähän, mitä Euroviisuista on voinut joskus päätellä. Se on aika hullua. Kansan palvelija ei ole kovin hullu, mutta sen suosio ja seuraukset ovat käsittämättömiä. Se kertoo jostakin. Sarjassa on ripaus amerikkalaista tilannekomediaa, ja muuten se on ihan tavallista nopeatempoista komediakerrontaa.”

Zelenskyin esittämää hahmoa Virtanen kuvaa näin:

”Entä Zelenskyi itse? Hän on sellainen lyhyehkö ja vikkeläliikkeinen, aika klassinen komediatyyppi. Ei nerokas mutta osaa hommansa. Vasylin vähän epätavallisesta perhekuviosta syntyy vitsikäs asetelma.”

Kansan palvelija -sarja sekä Kansan palvelija 2 -elokuva Yle Areenassa. Elokuva esitetään Teemalla 8.4. klo 21.00 ja TV1:ssä 9.4. klo 22.30.