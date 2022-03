Rinnakkain Joe Bonamassan uran kanssa kulkee oman kasvun ja aikuistumisen tarina.

Taiteilijadokumenteissa on usein pitkä kaari, ja joskus se kulminoituu yhteen hetkeen. Amerikkalaiskitaristi Joe Bonamassan (s. 1977) kohdalla käänteentekeväksi muodostui ensiesiintyminen Lontoon Royal Albert Hallissa huhtikuussa 2009, kun Eric Clapton yllätti yleisön vierailemalla bravuurissaan Further On up the Road. Bonamassa oli jo lapsena opetellut videonauhalta, kuinka Clapton sen soitti, ja tiesi, mitä haluaa tehdä isona.

Konsertti oli jättimäinen riski Bonamassan taustavoimille, jotka olivat ajautuneet konkurssin partaalle. Artistin ura lähti kuitenkin rakettimaiseen nousuun, ja ahkerasti levyjä julkaisseesta Bonamassasta tuli Billboardin listojen mukaan maailman myydyin bluesartisti – joka ryhtyi tekemään muutakin.

Dokumentti kiehtoo ilman lakipistettäkin. Arkistonäytteet muistuttavat, kuinka ihmelapsi Bonamassa hämmästytti omaksumalla sähköistä bluesrockia soittaneiden kitaristien tyylin ja soittamalla lukuisten alan huippunimien kanssa ja heidän kiittämänään jo ennen murrosikäänsä. Rinnan uran kanssa kulkee oman kasvun ja aikuistumisen tarina.

Teeman musiikkidokumenttien joukossa ohjelma jatkaa laadulla mutta on poikkeus sisällöltään: musiikkityylinä bluesrock ja rockkulttuurin tunnusomaisin soitin, sähkökitara, ovat loistaneet ohjelmapolitiikassa lähinnä poissaolollaan.

Poikkeuksellista on myös nähdä sarjassa paraikaa uransa kulta-aikaa elävä artisti, joka on koettu Suomessakin livenä useat kerrat: muistettavasti Savoyssakin kuukausi tuon mainitun Lontoon-keikan jälkeen.

Guitar Man Joe Bonamassa, Yle Areena sekä Teemalla to klo 21.55.