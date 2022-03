Minna Canthin talon Kanttilan pelastamisen esteenä on enää ”Kuopioon muodostunut kulttuurin katvealue”, sanoo hankkeen toiminnanjohtaja

Kanttilan kunnostusprojekti on edelleen vailla rahoitusta. Minna Canthin talo ry:n toiminnanjohtaja Anja Lappi suree sitä ”kulttuurin katvealuetta mikä Kuopioon on muodostunut”.

Lauantaina 19. maaliskuuta liputetaan Minna Canthin ja tasa-arvon kunniaksi.

Minna Canthin Kuopiossa sijaitsevan kotitalon Kanttilan kunnostamisen eteen ponnisteleva Minna Canthin talo -yhdistys järjestää juhlapäivänä keskustelutilaisuuden keskustakirjasto Oodissa.

Lauantain tilaisuudessa halutaan tuoda laajasti esiin Kanttila-hankkeen sisältö, merkitys ja rahoituksen tarve, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Anja Lappi tiistaina puhelimitse.

Hänen mukaansa Kanttilan kuulumiset ovat tällä hetkellä varsin kriittiset. Tila- ja toimintasuunnitelmat on tehty, enää puuttuu rakennuslupa – ja rahat.

”Yhdistyksen näkökulmasta tämä on nyt viety niin pitkälle kuin mahdollista”, Lappi tiivistää.

Rakennushistoriallisen selvityksen, arkkitehtisuunnitelmien ja tarvesuunnitelmien lisäksi on luotu aivan uudenlainen kulttuurin hybriditilamalli. Toimintamalli mahdollistaisi taiteen ja tieteen residenssitoiminnan yhdessä kumppanien kanssa, Anja Lappi kuvailee. Toiminta kattaisi kiinteistön käyttökulut ja toimintamenot.

Minna Canthin talo ry:n suunnitelmissa Kanttilasta tulisi monipuolinen kulttuurin hybriditila.

Kanttilan kunnostamishankkeen on arvioitu maksavan noin viisi miljoonaa euroa.

”Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on saatu vihreää valoa siihen, että valtio kattaisi jopa 30 prosenttia kustannuksista. Mutta täällä Kuopiossa on edelleen tilanne, että neuvottelut eivät ole edenneet kaupungin kanssa.”

Lapin mukaan tärkeintä olisi, että kaupungin virkahenkilöt saisivat tietoa hankkeesta ja ottaisivat asian käsittelyyn.

”Yhdistys on kaiken selvittänyt ja tiedon toimittanut. Outona ei tätä suunnitelmaa enää kukaan siihen tutustunut pidä. Mutta nyt on korostunut entisestään se kulttuurin ammattilaisten toimintaympäristöjen katvealue, joka Kuopioon on muodostunut.”

Lauantaina tilaisuuden aamupäivä on pyhitetty tasa-arvolle ja sen suomalaiselle esitaistelijalle Minna Canthille. Keskustelua kuljettaa Minna Canthin talo ry:n toiminnanjohtaja Atso Almila.

Päivän avaa HS:n pitkäaikainen päätoimittaja, vuonna 2011 eläkkeelle jäänyt, nykyisin Naisten Pankissa aktiivisesti toimiva Reetta Meriläinen aiheella ”Vapaus ja tasa-arvo”.

Puheenvuoron jälkeen keskusteluun tasa-arvosta liittyvät tietokirjailija Minna Maijala, näytelmäkirjailija Veera Tyhtilä, ohjaaja Maria Oiva ja näyttelijä Janne Puustinen.

Tauon jälkeen Minna Canthin talo ry:n toiminnanjohtaja Anja Lappi kertoo viimeisimmät kuulumiset Kanttilasta.

Tämän jälkeen siirrytään keskustelemaan tarkemmin Kanttilan rakennusperinnöstä ja sinne suunnitellusta residenssitoiminnasta.

Keskustelemassa ovat Arkkitehtiliiton korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunnan puheenjohtaja Henri Raitio ja rakennusperintö-SAFA:n puheenjohtaja Mervi Tammi sekä muusikko Anne-Mari Kivimäki ja vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard.

Päivän päättää Kotikonsertti, jonka aluksi puhuu taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen.

Keskustelutilaisuus Oodin Maijansalissa (Töölönlahdenkatu 4) la 19.3 klo 10.30–16. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen pääsymaksu 10 e. Tilaisuus striimataan YouTubessa, hakusana Minna Canthin talo Kanttila.

