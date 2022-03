Ukrainasta on tullut Euroviisujen ennakkosuosikki, viisuedustaja puolustaa maataan keskellä sotaa: ”Tyttöystävä tekee polttopulloja bunkkerissa”

”Sodan loputtuakin tarvitsemme aikaa maan jälleenrakentamiseen. Maamme on raunioina", laulaja Oleh Psiuk sanoo.

Oleh Psiuk (keskellä) on Kalush Orchestran laulaja ja perustaja.

Eri maiden euroviisuedustajien voisi kuvitella tällä hetkellä pelkästään harjoittelevan kisoja varten, mutta Ukrainan edustajan Kalush Orchestran kohdalla sekin asia on toisin. Yhtyeen keulakuva ja laulaja Oleh Psiuk auttaa parhaillaan ihmisiä sodan keskellä Ukrainassa.

Uutistoimisto Reutersin toimittaja haastatteli Psiukia paikan päällä Ukrainassa. Jutun mukaan räppäri esimerkiksi toimittaa lääkkeitä hätää kärsiville.

Psiuk kertoo, että hänen naisystävänsä puolestaan valmistaa Molotovin cocktaileiksi kutsuttuja polttopulloja bunkkerissa toisessa kaupungissa. Psiukin mukaan hänen mielessään pyörivät nyt muutenkin laulukilpailuja tärkeämmät asiat.

"Minun täytyy huolehtia rakkaistani", hän sanoo. "Tyttöystäväni on minusta kolmensadankilometrin päässä, emmekä voi tavata, koska on niin vaarallista. Ilmahälytys soi jatkuvasti."

Täysin kolmihenkisen Kalush Orchestran jäsenet eivät ole viisuhaaveita haudanneet. Olosuhteiden pakosta he kuitenkin harjoittelevat Stefania-kappalettaan erillään, vaikka tarkoitus on piakkoin tavata pääkaupungissa. Psiukin mukaan kappaleesta on tullut ukrainalaisia yhdistävä kappale sodan keskellä.

"Yritän olla kilpailuissa hyödyllinen Ukrainalle. Sodan loputtuakin tarvitsemme silti aikaa maan jälleenrakentamiseen. Maamme on raunioina", hän sanoo.

”Jos ajattelet, että tämä ei voisi tapahtua sinut maassasi, olet väärässä: mitään takuita ei ole. Mekin ajattelimme niin.”

Ukrainan tilanne on nostanut Kalush Orchestran Euroviisujen voittajasuosikiksi. Vuonna 2016 Ukraina voitti kilpailun viisukappaleeksi poikkeuksellisen poliittisella kappaleella 1944. Laulu kertoo viitteellisesti siitä, kuinka Stalin siirsi paolla tataareja Mustanmeren rannalta Aasiaan vuonna 1944.

Seuraavana vuonna Ukraina eväsi kisajärjestäjänä Venäjältä pääsyn kilpailuihin.

Tämän vuoden kappaleessa lauletaan lapsesta, joka palaa pitkin rikkinäisiä teitä äitinsä luo.

”Laula minulle kehtolaulu, äiti, haluan kuulla äidinkielesi”, siinä lauletaan.