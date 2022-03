Flow-festivaali järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14. elokuuta.

Flow-festivaali on julkistanut uusia esiintyjiä elokuulle. Isoimpina uusina niminä festarille saapuvat esiintymään lontoolainen tuottaja Jamie xx ja pitkän linjan englantilainen muusikko Jarvis Cocker.

2000-luvun puolivälissä uransa aloittaneesta The xx -yhtyeestä parhaiten tunnettu Jamie xx kuuluu elektronisen musiikin arvostetuimpiin tekijöihin. Viime vuonna hän julkaisi uuden Idontknow-kappaleen, joka oli hänen ensimmäinen soolokappaleensa viiteen vuoteen.

Jarvis Cocker puolestaan tunnetaan parhaiten Pulp-yhtyeen keulakuvana, mutta Flow’hun hän saapuu nyt uuden Jarv Is -kokoonpanonsa kanssa. Yhtye julkaisi ensimmäisen levynsä Beyond the Pale vuonna 2020, ja sen piti saapua Suomeen Sideways-festivaalille niin vuonna 2020 kuin vuonna 2021, mutta molemmilla kerroilla esiintyminen peruuntui koronaviruspandemian vuoksi.

Jamie xx tunnetaan The xx -yhtyeestä.

Jamie xx:n ja Jarvis Cockerin lisäksi uusia ulkomaisia kiinnityksiä Flow’n esiintyjiksi ovat yhdysvaltalainen hiphop-artisti Freddie Gibbs, uusiseelantilainen laulaja Aldous Harding ja pariisilaisen Chez Moune -klubin residenteistä muodostuva Acid Arab.

Kotimaisista nimistä Flow on ilmoittanut uusiksi esiintyjiksi Antti Aution erikoiskokoonpanon Antti Autio + Jouset, Mallan, Ege Zulun ja Louie Bluen.

Aikaisemmin Flow-festivaalin pääesiintyjiksi on ilmoitettu muun muassa Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka ja Princess Nokia.

