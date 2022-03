Lego-mestarin metsästyksessä on tosi kyseessä

Maailmalla suosiota niittänyt kilpareality Lego Masters alkaa vihdoin Suomessa.

Vuonna 2017 aloittaneeseen brittiformaattiin perustuva Lego Masters -kilpareality on ollut kansainvälinen menestys. Eri maiden versioita on tuotannossa jo toistakymmentä, ja viimein oma ohjelma saadaan myös meille. Lego Masters Suomea juontaa Jaakko Saariluoma.

Syy suosiolle on selvä: useilla katsojasukupolvilla on omakohtaisia kokemuksia legoilla rakentamisesta tai vähintään siitä, miltä tuntuu jalkapohjaan painautuva terävä kulmapala. Aihepiiri on siis sopivan lähellä.

Legot mielletään usein hieman vanhakantaisesti lasten leluiksi, mutta viimeistään Lego Masters osoittaa luulon vääräksi. Suomi-versiossa kilpailijoiden keski-ikä huitelee kolmenkympin paremmalla puolella.

Myös hailakkaa julkkisväriä on mukana. Palikoita kasailee muiden joukossa kirjailija-muusikko Tommi Liimatta.

Onko siis niin, että kun legoilla ryhdytään tosissaan rakentelemaan, ovat lapset vain tiellä? Kanssani ohjelmaa katsonut lapsiraati ei kiinnittänyt asiaan huomiota vaan kehotti keskittymään pääasiaan: rakenteluun.

Näyttävät, mielikuvitusta ruokkivat rakennukset ovat viihdyttävän ohjelman parasta antia. Tämä on taatusti tekijöiden tiedossa. Siksi on pakko ihmetellä, miksi kuvauksessa ei herkutella kunnolla. Turhan nopeat leikkaukset ja epämääräiset kuvakulmat pimittävät kiinnostavimmat rakennusvaiheet ja yksityiskohdat katsojilta.

Avausjaksossa kilpailijoiden töiltä odotetaan korkeutta sekä tarinankerrontaa. Toteutusta kommentoi vakiotuomari, Lego Groupilla työskentelevä Esa Nousiainen.

Juuri hänen roolinsa kirvoitti lapsiraadilta kipakkaa palautetta: tuomari on liian kriittinen. Huomautin, että nyt ei kyse olekaan lastenhuoneen rakentelusta vaan todellisen legomestarin metsästyksestä. Siitä on leikki kaukana!

Lego Masters Suomi, MTV3 klo 20.00 ja MTV-palvelu.