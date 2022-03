Vaikka meemit, eli netissä kiertävät kuvien ja tekstin sommitelmat, ovat lähinnä harmitonta ajankulua, niillä on myös poliittinen ulottuvuutensa. Tällä hetkellä se korostuu erityisesti Ukrainaan liittyvissä meemeissä. Tilannetta kommentoivat meemit ja videopätkät leviävät vauhdilla Tiktokissa, Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Tutkijatohtori Saara Särmän puhelin onkin täyttynyt yhä uusista kuvakaappauksista.

”Yritän kerätä talteen mahdollisimman paljon materiaalia Ukrainaan liittyen”, hän sanoo. ”Ja paljonhan sitä tulee. Korona-aika ja Ukrainan tilanne ovat lisänneet meemien määrää valtavasti.”

Sosiaalisessa mediassa sotaa käydään mielistä ja sydämistä, ja siinä sodassa Putin ei todellakaan ole voitolla.

Saara Särmä työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Tällä hetkellä hän tutkii maailmanpolitiikkaa meemien kautta Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa.

Särmä tutkii meemejä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa niitä käsitellään maailman­poliittisen viestinnän välineinä. Erilaiset toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä, jotka tarjoavat vastaanottajalle yksinkertaistavia selityksiä monimutkaisista ongelmista.

Tällä hetkellä selvimmin on meemiytynyt Ukrainan lipun sininen ja keltainen väri.

”Sitähän näkee kaikenlaisina versioina. On keltaisia tulppaaneja sinistä taivasta vasten ja kaikenlaista vastaavaa”, hän selittää.

Mikään uusi juttu meemit eivät ole Ukrainassakaan. Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014 maailmalle levisi kuvia esimerkiksi macho-Putinista karhulla ratsastamassa. Kuvissa Putin esittäytyi öykkärinä, joka tunkeutui toiseen maahan seurauksista välittämättä, eikä länsi tehnyt mitään.

Aivan kuten tälläkin kertaa.

Mutta nyt niitä on paljon, paljon enemmän.

Yksi suosittu meemiaihe on ollut Venäjän huoltovarmuuden takkuaminen. Venäläisen jättiletkan jämähtämistä kesken matkan on irvailtu meemeissä taajaan, ja länsimaiset sotilasasiantuntijat ovat hämmästelleet ongelmia kaluston huollossa ja ylläpidossa.

Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan puheesta mukaeltu meemi uponnee Suomessa hedelmälliseen maaperään neuvostoajalta periytyvien vitsien ansiossa.

Tässä versiossa 27 kilometrin sotilassaattueen huolto aiotaan hoitaa yhdellä sukulaismiehen omistamalla bensa-asemalla.

Myös valtiot käyttävät meemejä informaatiosodankäynnin välineitä hyväkseen. Putinin trollitehtaat ovat jo käsite länsimaisessa kielenkäytössä, ja internetissä tapahtuva mielenmuokkaus kuuluu keinovalikoimiin muuallakin.

Yliluutnantti Toni Auvisen Maanpuolustuskorkeakoulussa tekemän gradun mukaan Venäjä käytti meemejä hyväkseen jo Krimin miehityksen aikaan kahdeksan vuotta sitten.

Tuolloin niissä väitettiin muun muassa, että CIA:lla on pääsy Ukrainan kansallissalaisuuksiin ja että Yhdysvaltojen ja EU:n tavoite on aiheuttaa kaaosta Ukrainassa.

Nyt Tiktokissa leviävät ilmeisesti virallisen Venäjän tuottamat kuvat, joissa esitellään maan mahtavaa ydinase-arsenaalia ja kuvataan Putin Venäjän olemassaoloa puolustavana sankarina.

Ne eivät ole kaukana pilakuvien karhulla ratsastavasta Putinista.

Särmä ei ole omaan tutkimukseensa Tiktokia sisällyttänyt, mutta pitää siellä käytävää propagandasotaa äärimmäisen kiinnostavana.

”Olen huomannut, että Tiktok on minulle liian hektinen väline, mutta toivottavasti joku muu ottaa sen tutkimuskohteekseen”, hän sanoo. ”Tiktokissahan myös Ukraina levittää viestiään varsin tunnepitoisesti, ja itseenikin se tehokkaasti uppoaa.”

Tärkeintä työtä mielenmuokkauksessa tekevät tavalliset ukrainalaiset ihmiset. Yksi esimerkki sellaisesta on video, jossa ukrainalaistyttö laulaa pommisuojassa Frozen-elokuvasta tuttua Let It Go -kappaletta.

Niin, Putin.

Maailman kyseenalainen meemikuningas.

Putin on ollut meemien vakiohahmo koko julkisen uransa ajan, ja yleensä kuvat ovat olleet liioiteltuja versioita itse hellimästään imagosta machona johtajana.

Putin ratsastaa kotkalla.

Putin ratsastaa tiikerillä.

Putin ratsastaa hailla, karhulla ja yksisarvisella.

Ja aina ilman paitaa tietenkin.

Nyt Venäjän hallitsijasta on kuitenkin alkanut ilmaantua uusia, kenties oivaltavampiakin meemejä. Sodankäynnin kannalta haitallisimpia saattavat olla ne meemit, joissa Putin onnistutaan esittämään ennemminkin heikkona, haavoittuvana ja harhaisena kuin naurettavuuteen asti maskuliinisena johtajana.

Hyökkäyksen jälkeen Putin on esitetty niin Hitlerin lastenvaunuissa työntämänä vauvana kuin tikkaria parkuvana taaperonakin. Toisessa kuvassa Putin tökkää neulalla sinikeltaista ilmapalloa, mutta puhkeaa itse.

Särmä muistuttaa, että diktaattorit ovat aina olleet herkkiä itseensä kohdistuvalle huumorille, mutta pitää meemien todellisen vaikutuksen todentamista vaikeana.

”Se, että me nauretaan Putinille täällä, ei välttämättä niin paljon häntä hetkauta. Venäjällä on kuitenkin tiukka kontrolli informaatiosta, ja on vaikea sanoa, kuinka paljon länsimaissa leviävät meemit siellä yleiseen mielipiteeseen vaikuttavat.”

Epäilevästi Särmä suhtautuu niiden kuvien menestymismahdollisuuksiin, joissa Putin on kuvamanipulaatiolla istutettu kansainväliseen sotatuomioistuimen tuomittavaksi.

”Tullakseen suosituksi meemissä täytyy olla jokin yllättävä elementti”, hän toteaa.

Meemien lisäksi Ukrainan tilannetta kommentoivat myös talkshow-juontajat, standup-koomikot ja animaatiosarjat. South Parkissa Putin esiintyi ensimmäisen kerran jo vuonna 2005, ja sarja on ehtinyt kommentoimaan Putinin nykyistä mielentilaa.

Tuoreessa jaksossa Venäjän presidentti tanssii tuttuun tapaan paidattomana.

Osansa kritiikistä saa myös lännen ja erityisesti Naton kyvyttömyys puuttua Ukrainan tapahtumiin. Eräällä videolla Naton irvaillaan sammuttavan vesipyssyllä palavaa autoa, toisessa YK:n tarjoama ilmatorjunta tarkoittaa lentokoneen perään ripustettua tervehdysviestiä.

Yksi hahmo villitsee meemimaailmaa ehkä Putiniakin tehokkaammin.

Se on ukrainalainen traktorimies.

Sosiaalisessa mediassa levisi jo hyökkäyksen alussa videoita ukrainalaisista traktoreista, jotka hinaavat pois hylättyjä venäläistankkeja, ja sen jälkeen kuva-aihe on kasvanut omaksi meemilajikseen.

Tutkijatohtorin mukaan aiheessa onkin paljon aineksia viraalin ilmiön syntymiseen.

”Se antaa mahdollisuuden erilaisiin variaatioihin. Lisäksi se linkittyy kulttuurihistorialliseen tarinatraditioon, joissa pieni ihminen taistelee isoa koneistoa vastaan. Siihen tiivistyy se sama Daavid-Goljat-asetelma, jota tämä koko konflikti edustaa.”

Omaa viraalimeemiä halajavalle tutkijatohtorilla on yksi neuvo.

Kannattaa kokeilla. Kun paljon tekee, niin aina jokin myös onnistuu.

Varmaa se ei silti koskaan ole. Särmällä itsellään on yksi oma kokemus todellisesta viraalimeemistä. Hän huomasi aikoinaan, että paneelit ovat täynnä miehiä, ja alkoi postaamaan kuvia sellaisista.

Kuvia varten hän perusti blogin, antoi sille nimeksi ”Congrats, you have an all male panel!”, ja lisäsi jokaiseen kuvaan peukkua näyttävän David Hasselhoffin.

Lähinnä ystäviä varten tehty sivusto sai valtavaa kansainvälistäkin huomiota.

”Mutta jos menestyksen haluaisi uusintaa, niin yhtään en tiedä, miten se onnistuisi”, hän tunnustaa.

Oli meemi viraali tai ei, sillä on aina tarkoituksensa. Särmän mukaan humoristinen kuva antaa lähettäjälle ja vastaan ottajalle vähimmilläänkin mahdollisuuden ahdistuksen ja muiden vaikeiden tunteiden purkamiseen.

”Yksilötasolla se antaa ainakin hetken helpotuksen tunteen ja auttaa jaksamaan”, hän sanoo.

Kenties ne myös kuvastavat sitä järjettömyyden tunnetta, mitä tämä aika ihmisissä herättää.

Kuten omaan neulaansa puhkeava diktaattori.