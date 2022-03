Tunnustuksen takana ovat HS:n toimittajien saamat syytteet Puolustusvoimien viestikoekeskusta käsitelleestä jutusta.

Helsingin Sanomille ja puolalaiselle Gazeta Wyborcza -lehdelle myönnettiin keskiviikkona tanskalaisen Politiken-lehden sananvapauspalkinto vapaan lehdistön vuoksi tehdystä työstä.

Valinnan takana on Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaisema juttu, joka käsitteli Puolustusvoimien Viestikoekeskuksen toimintaa. Jutun takia kolme Helsingin Sanomien toimittajaa on saanut syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä.

”Olemme hyvin otettuja Helsingin Sanomien saamasta tunnustuksesta ja ulkomaisten kollegoiden lehdellemme osoittamasta solidaarisuudesta”, sanoo vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

”Käytännössä palkinto on tunnustus kolmelle toimittajallemme, jotka ovat syytteessä viestikoekeskusta käsitelleestä artikkelista.”

Niemi ja kaksi syytteen saanutta Helsingin Sanomien toimittajaa kävivät keskiviikkona vastaanottamassa palkinnon Kööpenhaminassa.

”Surullista on se, että toimittajien asettaminen syytteeseen vankilatuomion uhalla on asettanut Suomen kansainvälisestä näkökulmasta samaan kategoriaan Puolan kanssa. Siellä lehdistönvapautta poljetaan. Puolalainen riippumaton Gazeta Wyborcza -lehti on ollut vuosia maan hallituksen kynsissä.”

Politikenin sananvapauspalkinnon tuli noutamaan Gazeta Wyborczan päätoimittaja Adam Michnik, joka toimi journalistina jo kylmän sodan aikaan, jolloin Neuvostoliitto kontrolloi Itä-Eurooppaa.

”Kunnioitamme kahta sukupolvea kahdella puolella entistä rautaesirippua”, Politikenin päätoimittaja Christian Jensen kirjoittaa pääkirjoituksessaan keskiviikkona.

Jensenin mukaan molempia päätoimittajia yhdistää taistelu lehdistönvapauden puolesta aikana, jolloin valtiot käyttävät painetta tätä periaatetta vastaan.

”Suomi on demokraattinen maa, mutta jopa siellä sananvapaus on joutunut paineen alle”, Jensen kirjoittaa.

Päätoimittaja Jensen ottaa esimerkiksi venäläisen tv-toimittajan Marija Ovsjannikovan, joka esitti maanantaina venäläisen uutiskanavan suorassa lähetyksessä kyltin, jossa hän kertoi lukijoille, että uutisissa valehdellaan Ukrainassa käytävästä sodasta.

Ovsjannikova pidätettiin, ja hänelle määrättiin sakkoja. Nyt hän odottaa mahdollista syytettä ja pelkää oman ja perheensä turvallisuuden puolesta.

Jensenin mukaan Ovsjannikovan rohkeus on muistutus siitä, että lehdistönvapautta ei voi koskaan pitää itsestäänselvyytenä.

”Se täytyy voittaa joka ikinen päivä ja usein se vaatii suurta henkilökohtaista rohkeutta.”

Viime vuonna Politikenin sananvapauspalkinnon sai valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Svjatlana Tsihanouskaja, joka oli opposition ehdokkaana vuoden 2020 presidentinvaaleissa.