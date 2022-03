Viikon suosituksissa Kansallisteatterin ja Svenska Teaternin tilaisuudet Ukrainan hyväksi. Moni muukin teatteri ja organisaatio on jo järjestänyt tai järjestämässä oman tilaisuutensa.

Sunnuntain tilaisuus oli eilen perjantaina jo melkein loppuunmyyty.

On helppo kuvitella miten erityiseltä täytyy tuntua istua täpötäydessä 120-vuotiaassa Kansallisteatterin salissa, kun Ukrainan tukikonsertti sunnuntaina alkaa. Permanto, molemmat parvet ja aitiot täynnä ihmisiä, sydämissä toivo siitä, että ihmisyys voittaa sittenkin, aina.

Idea tukikonsertista tuli Kansallisteatterin henkilökunnalta, kertoo pääjohtaja Mika Myllyaho. ”Otin siitä heti kopin. Tuntuu tärkeältä, että voi tehdä edes jotain.”

Konsertin lipputuotot lahjoitetaan lyhentämättöminä Unicefille. Perjantaina rahaa oli Myllyahon mukaan kertynyt jo yli 20 000 euroa.

Noin tunnin mittaisen konsertin esiintyjälista on pitkä ja itse asiassa jo konsertin käsiohjelman näkeminen lähettää liikutuksen kylmänväreitä ihoa pitkin.

Aloittajina Sinikka Sokka ja Jussi Tuurna, kappaleena Kaj Chydeniuksen Natalia.

Ella Pyhältö lausuu Katri Valaa, Esko Salminen Eino Leinoa. Tiina Weckström esittää Tuurnan kanssa Pirkko Saision sanoittaman Äitien laulun.

Ja Seela Sella, hän laulaa Bob Dylanin vuonna 1962 säveltämän A Hard Rain’s A-Gonna Fall -kappaleen Michael Baranin suomentamana. Kohta sataa ihan tosi kovaa on kappaleen nimi suomeksi. Dylan kirjoitti biisin Kuuban ohjuskriisin jälkeen, ja sen on usein tulkittu kertovan ydintuhosta. Dylan itse on kuvaillut kappaleen syntyneen sanomalehtien selailusta kirjastossa New Yorkissa, ”mustia päiviä, ristiriitoja, pahuutta. Se on yksi pitkä hautajaislaulu”.

Käsiohjelman esitysvalintoja silmäillessä syntyy toive: ehkä teatteri voisi julkaista tämän verkossa? Näin kaikki nekin, jotka eivät konserttiin pääse, voisivat hakeutua näiden samojen kappaleiden ja runojen ääreen. Saamaan lohtua, iloa, yhteisyyden tunnetta.

Tukikonsertti Ukrainalle su 20. 3. klo 17 Kansallisteatterissa. Liput alkaen 20 e.

Svenska Teaternin tilaisuus Ukrainan hyväksi on maanantaina 21. maaliskuuta.

Och samma på svenska

Heti maanantaina Kansallisteatterin konsertin jälkeen osoitetaan tukea Ukrainalle ja sen hätää kärsiville kansalaisille Svenska Teaternissa.

Svenska Teaternin ilta on omistettu ukrainalaisille taiteilijoille, kulttuurityöntekijöille ja sananvapaudelle. Lipputulot ohjataan lyhentämättömänä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Ohjelmassa on ukrainalaisia runoja muun muassa Martina Moliis-Mellbergin, Peter Mickwitzin, Kaj Korkea-ahon, Kjell Westön ja Joachim Thibblinin esittäminä.

Lisäksi on kaksi paneelikeskustelua, joissa aiheina ovat sananvapaus, taiteen tehtävä kriisiaikana sekä Venäjän yhteiskunnan kriittinen tilanne. Mukana keskustelemassa ovat muun muassa toimittajat Anna-Lena Laurén, Kerstin Kronvall ja Antti Kuronen.

Illan aikana kuullaan myös musiikkiesityksiä ja kappaleita esimerkiksi Mary Poppins -ensemblen esittämänä.

Svenska Teaternin johtaja Joachim Thibblin tiivistää illan tarkoituksen näin: ”Me haluamme tukea niitä, jotka jäävät tämän turhan ja hirvittävän sodan jalkoihin. Haluamme myös antaa ihmisille mahdollisuuden kokoontua solidaarisesti yhteen.”

Svenska Teaternin tuki-ilta ma 21. 3. klo 18. Liput alkaen 20 e. Ilta on katsottavissa myös suorana lähetyksenä live.svenskateatern.fi.

