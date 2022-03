Teos on osa Dylanin Deep Focus -nimistä teossarjaa. Teossarjan maalauksia ovat inspiroineet elokuvien kohtaukset.

Ikoninen laulaja-lauluntekijä Bob Dylan vaikuttaa tehneen maalauksen elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen -elokuvan kohtauksesta. Teoksen kerrotaan olevan osa Dylanin Deep Focus -nimistä teossarjaa. Teossarjan maalauksia ovat inspiroineet elokuvien kohtaukset.

Tieto Dylanin tekemästä maalauksesta nousi esille sosiaalisessa mediassa viime viikolla. Ensin siitä julkaistiin kuva Bob Dylanin töihin, elämään ja konsertteihin keskittyvässä julkisessa Edlis Café -nimisessä Facebook-ryhmässä. Asiasta twiittasi sen jälkeen Dylaniin perehtynyt Scott Warmuth.

Suomalaismedioista aiheesta kirjoittivat muun muassa Kauppalehti ja Ilta-Sanomat.

Osa Dylanin Deep Focus -sarjan teoksista oli esillä Lontoossa Halcyon Galleryn näyttelyssä marraskuun viimeisestä päivästä helmikuun loppupuolelle. Näyttelyssä oli esillä yhteensä yhdeksän Dylanin teosta, mutta sosiaalisessa mediassa kiertämään lähtenyt maalaus ei ollut yksi näistä.

HS on pyrkinyt vahvistamaan tiedon siitä, että sosiaalisessa mediassa esillä ollut kuva on todellinen Dylanin maalaus.

Tiettävästi maalaus ei ole ollut esillä missään Dylanin teoksia esittelevässä näyttelyssä, mutta HS:n tavoittama Edlis Café -ryhmän ylläpitäjä kertoo heillä olevan tiedossa, että maalaus on Dylanin tekemä, vaikkei se ole ollut vielä esillä näyttelyissä. HS:lle kerrotaan, että teoksen nimi olisi Blue Light ja että se olisi tehty vuonna 2021. Edlis Café -ryhmän ylläpitäjä kertoo, ettei ole mitenkään ainutlaatuista, että Dylanin maalauksia päätyy näkyville ennen kuin niitä on julkaistu virallisesti näyttelyissä.

Maalaus kuvaa lähes identtisesti Toivon tuolla puolen elokuvan kohtauksesta otettua valokuvaa, jossa Sakari Kuosmasen esittämä kauppamatkustaja Wikström istuu ravintolan pöydässä.

Yksi selvä ero Dylanin maalauksessa kuitenkin on: elokuvan Jimi Hendrixiä esittävä juliste on vaihtunut klassikkoelokuva La Dolce Vitan mainokseen.

Bob Dylanin maalaus.

Kuva Aki Kaurismäen elokuvasta Toivon tuolla puolen (2017). Kuvakaappaus Yle Areenasta.

HS tavoitti viikonloppuna myös ohjaaja Kaurismäen, joka kommentoi tapausta varsin omintakeiseen tyyliinsä sähköpostin välityksellä. Kaurismäki kuvailee itseään ”maalla asuvaksi Dylan-faniksi”.

”Ensin ajattelin, että jos olisin amerikkalainen, kynisin tuon sunnuntaimaalarin putipuhtaaksi tekijänoikeuksieni loukkauksesta. Ennakkotapauksia riittää! Sitten muistin, että en ole amerikkalainen, en edes ranskalainen, joten päättelin, ettei tuo keppikerjäläinen ole voinut kopiollaan rikastua, koska alkuperäinenkään kuva ei ollut herättänyt sen suurempia intohimoja taloudellisten piirien sijoittajaosioissa. Niinpä päätin ilahtua siitä, että niinkin tuntematon maalari on kiinnostunut näinkin tuntemattomasta elokuvasta”, Kaurismäki kirjoittaa.

Omaa Dylan-suhdettaan Kaurismäki kuvaa seuraavalla tavalla:

”Minusta tuli Dylan-fani vasta tällä vuosituhannella, koska 60-luvulla kuuntelin ainoastaan Zappaa, Šostakovitšia ja Henry Theeliä. Dylanin Modern Times on Creedencen veroista matkamusiikkia. Niinpä jätän kanteen nostamisen väliin ja nostan sen sijaan levyn lautaselle.”

Lisäksi Kaurismäki vitsailee olevansa huolissaan siitä, mitä yllättävä huomio tarkoittaa maalaukseen päätyneelle Sakari Kuosmaselle.

”Ollen kokematon maailman myrskyissä on olemassa vaara, että Kuosmasen idullaan oleva nuoruus ajautuu tämän sattumuksen vuoksi pois raiteiltaan ja ajautuu ties minne, tuntemattomaan paikkaan tai jopa hornankattilaan.”

Paremmin lauluntekijänä kuin kuvataiteilijana mainetta niittänyt Dylan aloitti piirtämisen 1960-luvulla.

Vuonna 1970 hän maalasi Self Portrait -tuplalevynsä kannen ja neljä vuotta myöhemmin kuvitti myös Planet Wavesin kannen. Vuonna 1973 Dylan julkaisi Writings and Drawings -kirjan, jossa on esillä laulu- ja muun lyriikan lisäksi naivistisia piirroksia.

Ensimmäinen varsinainen taidenäyttely avattiin Saksassa vuonna 2007.

Suomessa hänen töitään oli esillä Helsingin messukeskuksen yhteisnäyttelyssä Andy Warholin Posters-julistenäyttelyn kanssa viime kesänä.

Kaurismäen vuonna 2017 ilmestynyt Toivon tuolla puolen kertoo syyrialaisesta pakolaisesta ja suomalaisesta kauppamatkustajasta.

Elokuva sai Berliinin elokuvajuhlilla parhaan ohjauksen palkinnon ja Fiprescin kansainväliseltä kriitikkoraadilta vuoden parhaan elokuvan tittelin.