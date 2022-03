Seppo Heikkinen on koonnut uuteen historiasarjaansa paljon unohdettua tai vähemmän tunnettua asiaa Ahvenanmaan vaiheista

Historia voi olla myös hyvin ajankohtaista, sarja osoittaa.

Ahvenanmaa on kiinnostanut monia.

Seppo Heikkisen tuore historiasarja osoittaa, että historia voi olla myös hyvin ajankohtaista. Ukrainan sota on luonut uuden kiinnostuksen geopolitiikkaan. Suomessa sen kannalta kiinnostavimpia paikkoja on Ahvenanmaa.

Kaksiosaisen sarjan avauksessa käydään läpi Ahvenanmaan vaiheet Suomen itsehallinnolliseksi osaksi. Itämeren keskeisestä saaresta eivät ole olleet kiinnostuneita vain Ruotsi ja Venäjä vaan jopa Ranska, Saksa ja Englanti. Venäjän hallinnon alla Ahvenanmaata kuvailtiin ”ladatuksi aseeksi Ruotsin ohimolla”.

Mukana on paljon unohdettua tai vähemmän tunnettua historiaa, kuten se, että Suomen sisällissodan aikana Ruotsin laivasto rantautui Ahvenanmaalle. Tai se, että saaren Suomeen kuulumisen ratkaisseessa Kansainliiton prosessissa Japani oli Suomen tukena.

Valtio-opin professori emeritus Jan Sundberg on haastateltavana mainio esiintyjä. Toisena asiantuntijana on valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka. Vaikka kyseessä on historiasarja, jälkimmäisessä osassa tutustutaan myös nykyisyyteen.

Ahvenanmaa – nappula suurvaltojen pelissä, Radio 1 klo 12.10 ja Areena.