Sarja seuraa naisia näiden arjessa sitä kommentoimatta.

Ääripäähän sijoittuvan kansallismielisyyden kasvot ovat julkisuudessa hyvin miehiset. Nationalistisissa liikkeissä naiset ovatkin vähemmistö, mutta liikkeiden miehiseen julkikuvaan on syynä varmasti sekin, etteivät naiset tuo mielellään julki mielipiteitään, esimerkiksi perhesyistä.

Viime kesänä kuvattu neliosainen dokumenttisarja Suomineidot antaa kansallismielisyydelle naisen kasvot. Sen kolme nuorta naista edustavat monipuolisesti ja stereotypioita väistäen kansallismielisten kirjoa.

Kuten sarjassa tavattava Jasmina Ollikainen, 26, toteaa: ”Kaikki ei ole niitä lokinpaskahousuissa kulkevia skininaisia, jotka kuuntelee jotain ryminämusiikkia tai käy noissa mielenosoituksissa.”

Ollikaisen prioriteetti on suomalainen luonto ja impivaaralaisuus. Historiaa ja museologiaa opiskeleva nainen haaveilee kirjailijuudesta. Sarjassa seurataan viime elokuussa ilmestyneen Linkolan perintö -esseekirjan valmistumista, jonka tekemiseen Ollikainen osallistui.

Mielipiteissään jyrkintä laitaa edustaa rekkakuski Meri Kartta, 31. White Lives Matter -paitaan sonnustautuva nainen on etnonationalisti. Kartta osallistuu nationalistien kesäjuhliin, joissa käsi kohoaa yläviistotervehdykseen bändin soittaessa. Sarja seuraa perussuomalaisiin kuuluvan Kartan siirtymistä sinimustaan liikkeeseen.

Venäjän kielen opiskelija Elisaveta eli Liisa Siira, 21, on kaksoiskansalainen. Suomalaisuus on hänelle sydämen asia, ja hän on ensi kertaa perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaana. Samanmielisen miehen löytäminen on vaikeaa, koska yleensä Siiran ikäiset ovat häntä liberaalimpia.

Muuten varsin erilaisia naisia yhdistääkin arvokonservatismi. Toinen naisia yhdistävä tekijä on se, että kaikki pelkäävät äitiensä reaktiota sarjaan osallistumisesta.

Suomineidot-sarjan ohjaaja Ninni Rokosa on onnistunut pääsemään naisten iholle. Sarja kuuntelee ja seuraa päähenkilöitään näiden arjessa kommentoimatta. Sarja on siinäkin mielessä seurantadokumentti, ettei naisten mielipiteitä haasteta mitenkään.

Rokosa (mm. Naissotilaat, 2017–) on sanonut halunneensa Suomineidot-sarjalla lisätä ymmärrystä. Ymmärrys syntyy lähinnä kansallismielisten moninaisuudesta. Aate ei aina näy päällepäin. Jotain taustaa naisten ajattelutavalle saadaankin, vaikkei suurempi kuva aukea.

Suomineidot herättää ajankohtaisen kysymyksen suvaitsevaisuuden rajoista. Missä kohtaa on oikeutettua asettaa suvaitsevaisuudellekin jotkut rajat?

