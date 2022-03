Exälle osoitetut erobiisit ovat nykypopissa pikatie kuuluisuuteen – Nyt vuorossa on 17-vuotias Gayle, jonka kappale Abcdefu on jättimäinen hitti kaikkialla maailmassa

Poptähti Gayle kasvatettiin hillityksi leidiksi, mutta nyt hän paistattelee listojen kärjessä kappaleella, jossa hän haistattelee exälleen.

Tämän hetken rallatetuin popsäe ja korvamato oli vähällä jäädä julkaisematta.

Gayle eli Taylor Rutherford nimittäin pelkäsi, ettei kukaan pitäisi siitä.

Lisäksi Gaylea mietitytti, mitä hänen isoäitinsä ajattelisi laulusta, jossa haistatellaan exälle, tämän äidille, siskolle, työlle – ja oikeastaan kaikelle entiseen rakastettuun liittyvälle paitsi tämän koiralle.

Mutta mitä vielä!

17-vuotiaan yhdysvaltalaisen Gaylen kappale Abcdefu meni Tiktokissa hetkessä viraaliksi, nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi ja Britannian kuunnelluimpien kappaleiden listan kärkeen.

Viime elokuussa julkaistua kappaletta on striimattu Spotifyssa yli 500 miljoonaa kertaa. Se on parhaillaan Spotifyn maailmanlaajuisen top 50 -listan neljäntenä.

Maailmassa tuskin on tällä hetkellä sydänsuruista kärsivää teiniä, joka ei hakisi voimalla jylläävästä ja tarttuvasta erobiisistä lohtua.

Läheistensäkin reaktiota Gayle pelkäsi turhaan.

”Isoäitini rakasti kappaletta”, Gayle kertoo nuortenmedia Tongue Tied Magazinelle.

Gayle kertoo, että yritti eronsa jälkeen ensin pysyä ystävänä exänsä kanssa eikä päästänyt todellisia tunteitaan esiin.

Rakkaus on populaarikulttuurin kestoaihe ja viime aikoina moni tunnettu muusikko tuntuu julkaisseen erobiisin tai jopa kokonaisen erolevyn. Loppuvuonna Adelelta ilmestyi albumi 30, jolla hän käsitteli avioeroaan ja muun muassa syyllisyyttä, jota äitinä koki tuskasta, jota ero aiheutti hänen lapselleen.

Gaylea on jo ehditty verrata 19-vuotiaaseen Olivia Rodrigoon, jonka debyyttialbumin Sour usea Helsingin Sanomien kriitikko valitsi viime vuoden parhaaksi poplevyksi. Myös Rodrigo puhuttelee lauluissaan suoraan entistä rakastettuaan.

Vertaus ei Gaylea haittaa, sillä hän on suuri Olivia Rodrigo -fani ja kertoo saaneensa tältä suloisen, sisarellisen viestin, jossa onniteltiin menestyksestä.

”Se merkitsi minulle paljon, koska olemme molemmat nuoria naisia, jotka tekevät popmusiikkia, joten meitä tullaan vertaamaan paljon. - - Mutta me voimme molemmat olla tällä alalla ilman, että meidän tarvitsee kilpailla toisiamme vastaan tai kampittaa toisiamme”, Gayle kertoi brittiläisen musiikkilehden NME:n haastattelussa tammikuun lopussa.

Hänelle laulujen kirjoittaminen on tapa käsitellä tunteita, joita hän ei pysty ilmaisemaan oikeassa elämässään.

Gayle kertoo, että eronsa jälkeen hän yritti kaikin tavoin olla mukava ja pysyä hyvänä ystävänä exänsä kanssa, mikä ei tietenkään toiminut.

”Eromme jälkeen kesti pitkään, ennen kuin hänen tekemänsä asiat alkoivat ärsyttää minua. Ja sitten minua ärsytti, että miksi olin niin hidas tuntemaan raivoa ja vihaa. - - En antanut itseni tuntea niitä tunteita, koska ajattelin, että se tekisi minusta kusipäisen akan.”

Sosiaalisen median aikana tähdeksi voi nousta melkein yhdessä yössä. Vielä viime kesänä harva oli kuullut Gaylesta, joten ei ihme, että hän itsekin on hämillään menestyksestään.

”Olen haaveillut siitä pitkään, mutta silti tämä ei tunnu todelliselta”, hän sanoo NME:n haastattelussa.

Gayle ei oikein edes osaa kutsua Abcdefu-kappalettaan menestyshitiksi, koska pelkää kuulostavansa itsekkäältä.

Julkisuuden kielteiset puolet ovat jo tulleet hänelle tutuiksi. Gaylesta on levitetty perättömiä huhuja ja osa Tiktokin käyttäjistä on haukkunut häntä musiikkiteollisuuden tuotteeksi.

”Tosiasia on, että minä itse tiedän, miten paljon työtä olen tehnyt lauluni ja ääneni eteen. Tiedän myös, mikä on levy-yhtiön rooli taustallani. Mutta vaikka kappaleeseen syytäisi miten paljon rahaa ja resursseja tahansa, sillä ei olisi mitään merkitystä, jos ihmiset eivät pitäisi kappaleestani”, hän sanoo NME:lle.

Huhut musiikkibisneksen tuottamasta artistista loukkaavat Gaylea myös, koska nuoresta iästään huolimatta hän on jo pitkään tehnyt töitä unelmansa saavuttamiseksi.

Lapsena hän soitti leikkikitaraa, kunnes sai säästettyä rahat oikeaan instrumenttiin. Kymmenvuotiaana Gayle keikkaili ahkerasti: puolen vuoden aikana tyttö piti 90 konserttia.

”Esiinnyin baareissa, ostoskeskuksissa, rodeoissa, toreilla ja koripallopeleissä. Kerran lauloin myös lammasfarmarien vuosikongressissa! Se opetti minulle, miten ihmisten huomio saadaan vangittua”, hän kertoo haastattelussa.

Vaikka Gayle hittikappaleessaan rähisee ja haistattelee, tunteiden – varsinkaan kielteisten – ilmaiseminen ei ole ollut hänelle aina helppoa.

Dallasissa ja Nashvillessä kasvanut Gayle eli nuoruutensa konservatiivisessa ympäristössä, mikä vaikutti häneen paljon.

Hän aloitti kantrimusiikilla, koska ajatteli pitkään, ettei halunnut tehdä poppia, koska joutuisi silloin riisumaan vaatteensa.

”Minusta tuntui aina, että on olemassa näkymätön raja, jota en saa ylittää, jos haluan olla lady ja miesten kunnioittama. Se vaikutti koko olemukseeni. Siihen, miten pukeuduin, puhuin, lauloin, esiinnyin ja ennen kaikkea siihen, miten annoin ihmisten kohdella itseäni. Eräänä päivänä heräsin ja tajusin, että miellytin kaikkia muita paitsi itseäni”, hän kertoo kotisivuillaan.

Tämän jälkeen Gayle ei ole halunnut sensuroida aiheitaan – päin vastoin.

”Luulen, että taustani vuoksi puhun nykyään niin avoimesti seksistä musiikissani. Olen joutunut tunnustamaan, että aiemmat ajatukseni kumpusivat kasvuympäristöstäni eikä se, mihin uskoin, ollut totta. Siksi olen niin innostunut jakamaan näkemyksiäni nyt.”

Gaylen EP A study of the human experience, volume one on juuri ilmestynyt.