Ambulance on yhtä yliampuva kuin ohjaajan aiemmatkin työt.

Jännitys

Ambulance, ohjaus Michael Bay. 136 min. K16. ★

Yhdysvaltalaisohjaaja Michael Bay (s. 1965) tunnetaan sellaisista suurisuuntaisista toiminta- ja fantasiaelokuvista kuin The Rock, Armageddon, The Island, Pearl Harbor ja Transformers-sarja.

Bayn mottona on aina ollut ”enemmän on enemmän”, ja jos jokin voidaan vetää överiksi, se todella vedetään överiksi. Mikään ei ole muuttunut Bayn uutuudessa Ambulance.

Elokuvan pohjana on Laurits Munch-Petersenin tanskalainen trilleri Ambulancen vuodelta 2005. Idea veljeksistä, jotka kaappaavat epäonnekkaan pankkiryöstönsä jälkeen ambulanssin on ennallaan, mutta muuten Bay on puhaltanut pienestä, sinänsä toimivasta jännärikonseptista lähes kaksi ja puoli tuntia kestävän räimeshow’n.

Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) on sotaveteraani, jonka vakuutus ei korvaa vaimon syöpäleikkausta. Will menee lainaamaan rahaa kasvattiveljeltään Dannylta (Jake Gyllenhaal), ammattimaiselta pankkiryöstäjältä, joka vetäisee veljensä saman tien mukaan uusimpaan ryöstöönsä. Aikaa juonen kehittelyyn ei elokuvan alussa tosiaankaan hukata, mutta jatkossa sitäkin enemmän.

Ryöstö menee reisille ja koplasta jäävät henkiin vain Danny ja Will. He sieppaavat ambulanssin, jossa ovat myös tylyn ammattimainen ensihoitaja Camille (Eiza Gonzales) ja Willin haavoittama nuori poliisi Zach (Jackson White). Ja sitten alkaa loputtomalta tuntuva pakomatka pitkin Los Angelesin katuja. Se muuttuu sitä epäuskottavammaksi mitä pitemmälle etenee.

Tiiviimpänä jännärinä Ambulance olisi voinut toimia, vaikka sen tarinassa ei mitään tuoretta olekaan, mutta Bayn ilmaa täynnä olevana tuulihattuna se on lähinnä rasittava.

Rasittavuutta lisäävät alati liikkeessä oleva kamera, nopeat leikkaukset, jyräävä musiikki ja Jake Gyllenhaalin roolityö, joka on yhtä ylivirittynyt kuin koko elokuvakin.

Ja kun Bay yrittää elokuvan loppupuolella lisätä siihen hieman inhimillisiä vivahteita, koko hoito on repsahtamaisillaan falskiksi melodraamaksi.

Ambulancesta nauttinevat vain ne, jotka jaksavat pitkästymättä katsoa tällaista tyhjästä pullistelevaa menoa tuntitolkulla. Muuten se on elokuva, jota ei pitäisi arvioida tähdillä vaan päänsärkytableteilla.

Käsikirjoitus Chris Fedak, tuottajat Michael Bay, Ian Bryce, William Sherak ja James Vanderbilt, pääosissa Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul.Mateen II, Eiza Gonzales, Garret Dillahunt.