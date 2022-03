X viihdyttää suoraviivaisella seksin ja väkivallan liitollaan.

Kauhu

X, ohjaus Ti West. 106 min. K16. ★★★

Kauhuelokuva X sijoittuu heteropornoelokuvan kulisseihin. Mieleenpainuvimmat penetraatiot suoritetaan kuitenkin veitsellä, ja iloisesti pulppuava erite on verta.

X alkaa Texasin Houstonista vuonna 1979. Pakettiauto lähtee tissibaarin parkkipaikalta kyydissään kaikki, mitä pornoelokuvan tekemiseen tarvitaan: kamera, kolme näyttävää näyttelijää (Kid Cudi, Mia Goth ja Brittany Snow), juuri elokuvakoulusta valmistunut ohjaaja (Owen Campbell), tämän äänittäjätyttöystävä (Jenna Ortega) sekä tuottaja (Martin Henderson). Porukka suuntaa maaseudulle kuvaamaan ”Farmarin tyttäret” -nimistä leffaa.

Tuottaja on vuokrannut kuvausryhmälle paikan vanhan pariskunnan (Stephen Ure ja tuplaroolin tekevä Mia Goth) pihapiiristä. Kuten odottaa saattaa, pariskunta vaikuttaa oudolta.

Yhdysvaltalainen käsikirjoittaja-ohjaaja Ti West tunnetaan muun muassa kauhuelokuvistaan The House of the Devil (2009) ja The Innkeepers (2011) sekä westernistään In a Valley of Violence (2016).

Uusimman elokuvansa hän sijoittaa merkittävään käännekohtaan elokuvateollisuudessa. Tekeillä olevan pornopätkän esikuvaksi mainitaan Debbie Does Dallas, joka osui sekä pornon että kotivideoiden kulta-aikaan vuonna 1978. Metaelokuva X:n taustalla on pornoelokuvan valtavirtaistuminen.

Tarttumapintaa tarjoaa myös Hollywoodin yli pyyhkäissyt uusi aalto, johon tuore porno-ohjaaja haluaa antaa osansa. Hän aikoo tuoda leikkauksillaan ”Farmarin tyttäriin” annoksen avantgardea.

Ohjaajan hahmo tuntuu Westin hellältä omakuvalta. Aivan kuten mahdollinen alter egonsa suunnittelee, West pelaa leikkauksilla ja jakaa valkokankaan välillä kahtia. Muotokokeilut tuntuvat paitsi vilpittömältä indieohjaajan kunnianhimolta myös tapahtuma-ajan henkeä korostavalta hassuttelulta.

Ja hassuttelullakin on pointtinsa. Juuri 70-lukua fiilistelemällä West tekee pesäeroa älylliseen nykykauhuun. Hän palauttaa kauhun yläpäästä alapäähän.

X viihdyttää suoraviivaisella seksin ja väkivallan liitollaan. Onnistuminen ei johdu vain vintageviboista, osaavasta jännityksen nostattamisesta tai huumorin taitavista näyttelijöistä. Teos lisää kauhun peruskaavaan tarpeeksi omaa kierrettään.

Kun slasher-leffoissa seksi on usein vaarallista ja neitsyys tae selviytymisestä, X kääntää asetelman lähestulkoon päälaelleen. Televisiossa pauhaavan evankelistan saarna alleviivaa katsojalle, että seksi edustaa vapautta moralismista.

Kimmoisat nuoret vartalot on toki helppo mieltää vapauden airueiksi. Mutta entä vanhat kropat? Ovelimpana vetonaan X-elokuva muistuttaa, mitä on todellinen kroppakauhu: ikääntyvää, roikkuvaa ja ryppyistä lihaa.

Veitseniskut saavat säikähtämään, mutta kuolemaa hitaasti lähestyvä kroppa se vasta pelottaakin.

Käsikirjoitus Ti West. Tuottaja Ti West, Kid Cudi, Ashley Levinson, Sam Levinson. Pääosissa Mia Goth, Martin Henderson, Kid Cudi, Jenna Ortega, Brittany Snow.