Viikon suosituksissa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen on katsonut Maggie Gyllenhaalin ohjaamaa elokuvaa, lukenut näyttelijä Brian Coxin omaelämäkertaa sekä Haruki Murakamin novellikokoelmaa, jonka pohjalta tehty elokuva on yksi viikonlopun Oscar-suosikeista.

Elämäkerrat tulvivat usein anekdootteja eikä Brian Coxin suomentamaton muistelma tee poikkeusta. Successionista parhaiten muistettu skottinäyttelijä kertoilee kirjassaan tarinoita uraltaan ja hymähtelee muun muassa amerikkalaisten tavalle näytellä ”metodissa”. Tikun nokkaan hän ottaa hellästi muun muassa kollegansa Jeremy Strongin, joka näyttelee Coxin poikaa Successionissa. Myös Johnny Depp saa kuulla kunniansa ”yliarvostettuna”.

Coxille itselleen tärkeää on liikkumatila ja työkaluksi riittää mielikuvitus. Ankarampaakin asiaa sivuilla on: Cox muun muassa kuvaa syvän kiitollisena, miten tyttärensä pelastui syömishäiriöltä.

Parhaimpiin tv-töihinsä Cox nostaa kirjassa esittämänsä Churchillin vuodelta 2017 ja kovimpiin elokuviinsa Shane Blackin käsikirjoittaman ja Renny Harlinin ohjaaman The Long Kiss Goodnightin, jota tehtiin vuonna 1995.

Kirjan mukaan Cox lensi Harlinin kuvauksiin Torontoon muutaman päivän varoitusajalla näkemättä käsikirjoitusta. Kiire selittyy sillä, että roolissa oli alun perin Dustin Hoffman. Hoffmanin lähdön syytä Cox ei kirjassa selitä.

Putting the Rabbit in the Hat - Brian Cox, My Autobiography. Quercus, 2021. 374 s.

Yūsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) ja Misaki Watari (Tôko Miura) liikkuvat 30 vuoden takaisella Saabilla Ryûsuke Hamaguchin ohjaamassa Drive My Car -elokuvassa, joka perustuu Haruki Murakamin novellikokoelmaan.

Elokuvassa keltainen vaihtui punaiseen

Haruki Murakamin kahdeksan vuoden takainen novellikokoelma Miehiä ilman naisia on erittäin ajankohtainen, koska tuore elokuva Drive My Car perustuu kirjan teksteihin. Elokuvassa ja novellissa istutaan Saab 900:n kyydissä, ja puhutaan loputtomasti, mutta erojakin on kuten se, että keltainen avo-Saab on elokuvassa vaihtunut kirkkaanpunaiseen ja kiinteäkattoiseen. Syy on tietenkin pragmaattinen: elokuvassa on ajettava sillä mitä on eikä autoa voi vain kuvitella. Avoautossa olisi lisäksi vaikea äänittää.

Elokuvan ja novellin erottaa myös se, että kirjassa Murakami hassuttelee pirullisesti näyttelijöiden ammattikunnalla: näkökulmahenkilö on näyttelijä, joka arvioi armotta kollegoitaan. Pituus ja komeus riittävät ulkonäkönäyttelemiseen eli esittämään miellyttävää ja mutkatonta, Murakami kirjoittaa hahmonsa suulla, mutta kun sielusta puuttuu kieroutta ja pahansuopaisuutta, niin edellytyksiä suureksi näyttelijäksi ei ole. Kylmää on kyyti. Myös näyttelijöiden persous väkijuomille tulee novellissa huomioiduksi. Toiset juovat poistaakseen jotakin, toiset lisätäkseen, Murakami analysoi.

Miehiä ilman naisia. Tammi 2016, suom Juha Mylläri. 276 s.

Olivia Colman kannattelee roolityöllään The Lost Daughteria, sillä näyttelijä on kuvissa lähes koko elokuvan.

Lomalle Kreikkaan

Draamaelokuva The Lost Daughter on hienovireinen tarina professorinaisesta, joka lähtee lomalla Kreikkaan tekemään hommiaan ja törmää samassa lomapaikassa lomaa viettävää sukuun sekä myös menneisyyteensä. Rakenne, tyyli ja näyttelijät ovat kaikki huippua.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja on näyttelijänä paremmin tunnettu Maggie Gyllenhaal. Pohjana on Elena Ferranten romaani.

The Lost Daughter elokuvateattereissa.

