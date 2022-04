Peter ”Petteri” Kokljuschkin toimi nuorten menestysbändien isähahmona ja managerina, mutta hoitaa nykyään isoveljensä yhtyeen asioita.

Peter Kokljuschkin aloitti keikkailun Upsound-yhtyeensä basistina jo 14-vuotiaana. ”Silloin bändit soittivat koko illan keikkoja, ja säestimme muun muassa kahdesti Irwiniä. Meille ei kerrottu siitä etukäteen. Järkkäri tuli vain sanomaan, että täällä on Irwin tänään ja te säestätte häntä. Sitten Irwin tuli esittäytymään ja antoi meille sointulaput.”

Mitä yhteistä on Tiktakilla, Indicalla ja Haloo Helsingillä?

Vastaus on Peter ”Petteri” Kokljuschkin, joka on toiminut kaikkien managerina ja nähnyt läheltä yhtyeiden nousun menestykseen. Kaikilla kolmella bändillä on yhteys Pohjois-Helsingin bändikouluun, jonka Kokljuschkin perusti yhdessä Pekka Ruuskan kanssa vuonna 1990.

”Olimme ensimmäinen yksityinen bändikoulu, joka tarjosi nuorille mahdollisuuden soittaa itse rockbändissä. Aluksi mietimme, voimmeko ottaa nimeksi bändikoulu, koska ei sellaista sanaa silloin ollut olemassa”, Kokljuschkin kertoo.

Hän aloitti musiikkiluokan opettajana vuonna 1975 Jakomäen ala-asteella. Toiminta jatkui Suutarilan ala-asteella ja laajeni bändikouluun, koska musiikkiluokkia opettaessa kävi selväksi, etteivät oppitunnit riittäneet tyydyttämään oppilaiden soittohalua.

Bändikouluun tuli heti yli sata oppilasta. Monet olivat todella lahjakkaita. 1990-luvun lopussa Tiktak-yhtye erottui taidoillaan koulun 9–15-vuotiaiden oppilaiden joukosta, joten Kokljuschkin päätti tarjota sitä veljelleen Gugille, joka oli levy-yhtiö Universalin johtaja.

”Olin varma, että jonakin päivänä Tiktakista tulee iso. Tiesin, ettei missään ole sellaista bändiä, jossa tuon ikäiset tytöt soittavat noin hyvin, mutta totta kai Tiktakin mieletön suosio yllätti.”

Kokljuschkin toimi Tiktakin managerina seitsemän vuoden ajan. Hän hoiti myös yhtyeen keikkakuskin roolia, ja sitä varten oli ostettava tila-auto.

”Kiersimme ympäri Suomea, ja kuulin autossa heidän kasvutarinansa. He olivat ahkeria ja tunnollisia hoitamaan koulutehtävänsä. Takapenkillä he tenttasivat kokeisiin, ja kun olimme kuukauden kiertueella Yhdysvalloissa, mukana oli yksityisopettaja.”

Hieman myöhemmin bändikoulusta nousi Indica, josta Kokljuschkin innostui yhtä lailla. Sen jäsenet olivat vähän vanhempia, ja solisti Jonsu sävelsi itse lauluja.

”Oli mieletön juttu, että tuon ikäiset säveltävät ja vieläpä hyviä biisejä. Indicallekin olin manageri sekä autokuski. Muistan, kuinka raskasta oli ajaa öisin Norjan kapeita rännejä, kun tytöt lämppäsivät Nightwishiä Skandinavian rundilla.”

Kokljuschkinin suurten bändien joukkoon pääsi myös Haloo Helsinki. Sen jäsenetkin olivat olleet bändikoulussa, mutta eri aikoina. Kokljuschkin yhdisti heidät ja toimi heidän managerinaan kuusi vuotta.

”Leolla ja Jerellä oli aluksi kellaribändi, joka haki laulusolistia. Muistin, että bändikoulussa on blondi mimmi, joka laulaa hyvin ja soittaa bassoa. Pienen taivuttelun ja harjoittelun jälkeen pojat ottivat Ellin bändiinsä. Silloin tiesin, että tästä tulee menestys.”

Kokljuschkin itse aloitti bändiuransa 1960-luvun lopussa. Isoveli Gugi oli suositun Topmostin solisti, joten pikkuveli kiersi yhtyeen keikoilla aina kun ikärajat sallivat. Pian hän alkoi itsekin soittaa bassoa Upsound-bändissä.

1970-luvulla Kokljuschkinilla oli Musakatit-yhtye, joka vaihtoi myöhemmin nimensä Easyksi. Keikkoja riitti ja levyjäkin tehtiin, mutta samalla hän opiskeli myös luokanopettajaksi.

”Ylioppilaskirjoitusten jälkeen minua pyydettiin tuuraamaan entisen kouluni musiikinopettajaa. Olin ihmeissäni, kun koulun rehtori soitti minulle. Vastasin, että olen vain basisti.”

Musiikinopettajana Kokljuschkin keksi alkaa koota oppilaistaan yhtyeitä. Näin hän loi pohjaa bändiopetukselle.

Nuorten artistien managerointi päättyi kymmenkunta vuotta sitten. Oma nuoruudenbändi Easy aktivoitui pitkän tauon jälkeen, ja Kokljuschkin irtaantui myös bändikoulunsa toiminnasta vuonna 2011, jolloin yhteys tuttuihin nuoriin muusikoihin katkesi. Hän oli löytänyt lahjakkuudet yleensä omista oppilaistaan.

”En ole tyypillinen manageri, joka poimii klubeilta valmiita bändejä. Se ei ole minun juttuni.”

Topmostin asioita Kokljuschkin kuitenkin ryhtyi mielellään hoitamaan, ja sama koskee Easya. Yhtyeen ainoa albumi ilmestyi vuonna 1979, mutta nyt valmistumassa on uusi julkaisu. Easy-nimeen lisätty alaotsikko The Eagles Tribute Band kertoo, että keikoilla soitetaan ainoastaan Eaglesin kappaleita.

”Olen onnellinen, kun saan manageroida lapsuuden sankareitani, mutta omassa bändissä liveyleisölle soittamista ei kyllä voita mikään!”