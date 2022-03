Väljähtäneessä sarjassa neljä ystävää luovii nykyajassa ymmällään.

Anette (Sofia Helin) tekee työkseen haastattelututkimusta keski-ikäisten naisten seksielämästä. Oma seksielämä aviopuolison kanssa on olematonta.

Nainen heittää lastaan päähän isolla mustalla dildolla. Poliittisesti korrekti aviomies epäilee, että dildo edustaa kulttuurista omimista. Lapsi luulee, että se on käärme. Ruotsalaissarja Lust on hassujen tilanteiden värittämää komediaa, joka kommentoi nykyaikaa ja seksiä.

Kahdeksanosaisen sarjan näkökulma on keski-ikäisten naisten, neljän kaveruksen. Anette (Sofia Helin) on seksin kanssa tekemisissä työssään, sillä hän suorittaa haastattelututkimusta keski-ikäisten naisten seksielämän ja työpoissaolojen suhteesta. Oma seksielämä aviopuolison kanssa on olematonta.

Markkinoinnissa työskentelevä Nadia (Anja Lundqvist) on merkinnyt avioseksin kalenteriin. Puoliso tosin tarjoaa pehmeää kumppanuutta, kun Nadia kaipaisi rajumpia otteita.

Autokauppias Ellen (Julia Dufvenius) ottaa ilon irti seksistä, kun taas Ruotsin akatemian jäsen Martina (Elin Klinga) jakaa kodin entisen miehensä ja tämän parikymppisen kumppanin kanssa.

Pääosanäyttelijät Helin, Lundqvist ja Dufvenius ovat tuttuja tv-sarjoista kuten Silta, Gåsmamman ja Heder, joista jälkimmäistä he olivat myös luomassa. Myös Lust on lähtenyt heidän ja Åsa Kalmérin ideasta, mutta sarjan käsikirjoittajana on toiminut Frans Wiklund ja ohjaajana Ella Lemhagen.

Työryhmällä on ollut mahdollisuus tuulettaa ajatuksia seksistä ja keski-ikäisistä naisista. Tuoreiden tuulahdusten sijaan sisällössä aistii kuitenkin pinttyneen hajun.

Heti sarjan alussa Anette kampeaa nukkuvan miehensä päälle lupia odottamatta käyttääkseen hyväkseen tämän unisen erektion. Toimintaa säestää leikkisä musiikki.

Erikoisen lisäkierteen kohtaukseen tuo se, että Anettea näyttelevä Helin on näkyvä kasvo Ruotsin #metoo-liikkeessä. Rakennettaisiinko kohtauksesta komediallinen, jos nukkuva osapuoli olisi nainen?

Kovin raikasta ei myöskään ole naureskelu päivitetylle ymmärrykselle sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Päähän heitetyt dildot ovatkin sarjan hauskinta materiaalia.

Isoista Hollywood-elokuvista varsinaista seksiä on pyyhitty pois, jotta teosten ikärajaskaala ja globaali vetovoima kasvaisivat. Ehkä tv-ruudulla seksille olisi nyt sitäkin enemmän tilaa.

Suoratoistopalveluiden tarjonnasta löytyykin muutama erinomainen seksikeskeinen sarja, joissa keski-ikäiset naiset pääsevät puuhiin. Esimerkiksi HBO:n Mrs. Fletcher ja Netflixin Sex Education ovat lajissaan riemastuttavia.

Lust on kuitenkin lähempänä Sinkkuelämän väljähtyneitä uusia jaksoja kuin edellä mainittuja. Neljä ystävää luovii nykyajassa ymmällään, eikä ikääntyminen tuo elämään mitään positiivista. Ei edes parempaa seksiä.

