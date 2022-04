Antti Kokkonen ei kadu lähtöään etelän mediasta Lapin Kansan päätoimittajaksi.

”Tajusin heti, että tämä on minun työtäni”, Antti Kokkonen muistelee kesätoimittajan pestiään pienessä Rakennustuotanto-lehdessä. Oli vuosi 1985, ja sen jälkeen Kokkoselle on karttunut journalistista työtä rutkasti. Varhainen oivallus osui kohdalleen.

Kokkonen on nykyään Lapin Kansan päätoimittaja, mutta nuorempana hän kiersi useammassa mediassa.

”Halusin oppia uutta alalta. Ylellä meni pari vuotta, ja kokonainen vuosikymmen oululaisessa Kalevassa, jonka silloiselta päätoimittaja Teuvo Mälliseltä parhaiten opin syviä journalistisia hyveitä: riippumattomuutta, totuudellisuuden kunnioitusta”, Kokkonen kertoo.

Valtakunnallisesti painava homma oli johtaa politiikan toimitusta Helsingin Sanomissa. Kokkonen luotsasi sitä viitisen vuotta. ”Totta kai siinä politiikan maastossa risteilee paljon erilaisia motiiveja, mutta kun on kerran omaksunut journalismin arvot pääprinsiipikseen, niin sen muistaa aina.”

Kokkonen piti työrupeamaa Hesarin politiikan toimituksessa antoisana, ryhmää hallitsi terve itsetunto yhdistyneenä ammatilliseen laatuajatteluun. ”Jos tuli lukijahaukkuja, otettiin ne kiltisti vastaan ja pyrittiin parempaan.”

Lehtitalon sisältä ei suitsia kiristelty. ”Se oli hyvin itsenäistä, vain vaalien alla kävin aina [päätoimittaja] Janne Virkkuselle esittelemässä, millaisia juttusarjoja on tekeillä. Tasapuolisuutta korostettiin.”

Vuonna 2009 Kokkonen aloitti päätoimittajana Lapin Kansassa – kaikkea muuta kuin auvoisissa merkeissä. Alla oli Alma Median laittomat potkut vastavalitulle päätoimittaja Johanna Korhoselle, jonka paikalle Kokkonen siis pyydettiin. Aikanaan Korhonen sai syrjinnästään korvaukset.

”Heti kohun jälkeen ajattelin olla koskematta hommaan kolmen metrin kepilläkään, kunnes ymmärsin, etten työpaikkaa hakeneena ollut itse tehnyt mitään tuomittavaa. Väärinhän oli toiminut vain Alma Media”, Kokkonen kertaa asiaa.

”Siksi saatoin suostua päätoimittajaksi.”

Lapin Kansan toimittajien keskuudessa vallitsi aluksi sakea Alma-vastaisuus, Kokkonen kuvaa – tunnelma oli lievästi sanoen tulehtunut. ”Esittelin omat linjani ja korostin toimituksellista itsenäisyyttämme.”

Millaista on toimittaa sanomalehteä Lapissa – näkyykö eroa etelän mediaan?

”Eroa on. Kysehän on Lapin päälehdestä, levikkialueenaan likipitäen puolet Suomea. Suuri maakunta, suuria intressieroja. Ristiriitoja syntyy varsinkin elinkeinojen kesken, on poronhoidon ja turismin etuja, on tuulivoiman näkymiä…”

Omaleimaisessa maakunnassa, vahvatahtoisten ihmisten parissa, on soviteltava ristikkäisiä näkökulmia. Lapin Kansalle tilanne asettaa kahtalaisen tehtävän. ”Maakunnan asialla – journalismin keinoin”, päätoimittaja muotoilee. ”Mahdollisimman paljon teemme uutisia paikallisista aiheista, mitä täytyy vastapainoksi täydentää tutkivan journalismin jutuilla.”

Entä se autenttinen journalismin palo, poltteleeko se vielä päätoimittajan ihon alla? ”Ehdottomasti. Olen vähän kärsimätön luonne, ja kun alkaa tapahtua, veri tuntuu kiertävän selvästi paremmin. Tähän nopeaan reagointiin limittyy talouden ja politiikan pidempikestoista tarkastelua ja analyysia.”

Nuoruutensakin Lapissa elänyt Kokkonen viihtyy Rovaniemellä. Viihtymistä parantaa vapaa-ajan asunto Partakossa Inarijärven pohjoisrannalla. Siellä kuluu kuukausia joka vuosi.

Rovaniemeltä Partakkoon on rapiat neljäsataa kilometriä. Lapissa se ei ole matka eikä mikään.