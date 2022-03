Parhaan elokuvan Oscar-palkinto voi ensi yönä mennä elokuvalle, jossa näyttelijät ovat kuuroja. HS:n elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen ennakoi Oscarien tärkeimmät voittajat ja todennäköiset häviäjät.

Elokuvat West Side Story, Encanto, The Power of the Dog, Coda– Kahden maailman välissä, Belfast sekä Drive My Car kisaavat Oscareista.

Oscareissa on tehty viime vuosina historiaa lähes aina, eikä tämä vuosi näytä tekevän poikkeusta.

Viikonloppuna historialliseen voittoon näyttää nousevan elokuva Coda. Kalastajaperheestä kertova elokuva olisi voittaessaan ensimmäinen Oscareissa parhaaksi nostettu työ, jossa keskeisissä rooleissa on kuuroja näyttelijöitä.

Yllätysvoittaja Coda olisi myös siksi, että elokuva on noussut kärkikahinoihin vasta viime päivinä. Coda tuli Suomessa teattereihin jo lokakuussa eikä meteli ollut kovinkaan suurta. Eniten osakkeita povailupörssissä nosti tuottajakillan elokuvapalkinnon voitto viikko sitten.

Codan voitto ei ole tietenkään täysin varma, mutta todennäköinen, vaikka kisa on tasainen.

Daniel Durant ja Emilia Jones elokuvassa Coda - kahden maailman välissä.

Selvimmät uhkaajat ovat westernvaikutteinen sukutarina The Power of the Dog, jolla on eniten ehdokkuuksia ylipäänsä kaikissa palkintosarjoissa, sekä ohjaaja Kenneth Branaghin lapsuusmuistoihin perustuva Belfast, jolla on seitsemän ehdokkuutta.

Jos ja kun Coda voittaa, voidaanko puhua vallankumouksesta Hollywoodissa?

Ei enää.

Oscareista päättäviä äänestäjiä on kutsuttu palkintoja jakavaan Yhdysvaltain elokuva-akatemiaan viime vuosina tuhansia lisää. Vajaa kymmentuhatpäinen jäsenistö edustaa nyt laajemmin eri ikäisiä ja eri maista kotoisin olevia tekijöitä.

Jesse Plemons ja Kirsten Dunst esittävät The Power of the Dogissa pariskuntaa. Näyttelijät ovat pari myös oikeasti.

Codan voitto asettuu monimuotoisuuden jatkumolle, jossa umpiamerikkalaista elokuvapalkintoa on myönnetty eteläkorealaiselle elokuvalle (Parasite) ja miehisenä pidetyn ja läpeensä kilpaillun alan huipulle murtautuu koko ajan lisää taitavia naisia (viime vuoden voittajan oli ohjannut Chloé Zhao).

Samalla myös niin sanottu Oscar-elokuvan käsite näyttää peruuttamattomasti muuttuneen.

Ehdolla oleva Belfast on vielä umpiperinteinen ”Oscar-elokuva”, jossa poliittisesta lähihistoriasta kerrotaan sentimentaalisesti lapsen silmin ja selviytymistä korostaen. Musiikki tempaa mukaansa ja vaikeudet voitetaan.

Jamie Dornan (vas.) ja Ciarán Hinds näyttelevät isää ja poikaa Belfastissa. Jude Hill on pojanpoika ja Judi Dench isoäiti.

Ehdokaselokuvista Coda edustaa selvimmin uutta aikaa: tarina on Belfastin tapaan niin sanotusti feelgood eli aurinkoinen eikä erityisen radikaali tai häiritsevä. Pari vuosikymmentä sitten kuurojen näyttelijöiden elokuvalla ei kuitenkaan olisi ollut mitään palaa Oscarien loppukahinoissa. Nyt on. Se on uutta aikaa se.

Uutta Oscar-aikaa edustavat myös Encanto ja Flee, uuden polven animaatiot, joissa ei näy mitenkään genreä edelleen rasittava lastenkulttuurin leimaa. Encanto on koko perheen elokuva, joka on noussut erityisesti laulujensa vuoksi ilmiöksi, ja tanskalaistekijöiden Flee on kertomus pakolaisuudesta, ja se on ehdolla myös parhaaksi dokumentiksi.

Disney-animaatio Encanto on vahva suosikki oman sarjansa Oscar-voittajaksi.

Oscar on ollut koko historiansa ajan lähinnä vanhempien miesten palkinto ja sitä se on osin edelleen: ehdolla olevien ohjaajien keski-ikä on 59 vuotta. Ohjaajaehdokkaiden joukossa on vain yksi nainen, Jane Campion.

Campion tekee tänä vuonna historiaa siten, että koskaan aiemmin ei naisen ohjaama elokuva ole saanut yli kymmentä ehdokkuutta. The Power of the Dogilla on 12 ehdokkuutta. Toinen kysymys on, voittaako elokuva oikeasti eniten palkintoja. Ei välttämättä, mutta historiallista on sekin, että Campion on ehdolla jo toistamiseen parhaaksi ohjaajaksi.

Jane Campion

Sääntömuutokset auttavat historian tekemisessä. Koska parhaan elokuvan ehdokkaita voi nykyään olla jopa kymmenen (useammille elokuville halutaan näkyvyyttä), on näyttelijä Cate Blanchett noussut lyhyessä ajassa kaikkien aikojen elokuvanäyttelijäksi yhdessä Oscar-huomioiden sarakkeessa.

Blanchett on nimittäin ollut mukana nyt jo yhdeksässä elokuvassa, jotka ovat olleet ehdolla Oscareissa parhaaksi elokuvaksi. Nyt Blanchett on mukana Don’t Look Upissa. Aiempi ennätys oli Hollywoodin kultakauden ykkösnimiin kuuluneella Olivia de Havillandilla, jonka tunnetuin rooli oli elokuvassa Tuulen viemää.

Levityspuolella Netflixin ja Applen tuotannot paras elokuva -kategoriassa kielivät siitä, miten suoratoistopalvelut ovat vain vuosikymmenessä jyränneet itsensä elokuvien ytimeen. Ennakkosuosikeista Coda on Applen, The Power of the Dog Netlixin tuotanto.

Steven Spielbergin West Side Story on uudelleenfilmatisointi 1960-luvulla valmistuneesta alkuperäisteoksesta. Etualalla tanssivat Ariana DeBose sekä David Alvarez.

Samaan aikaan Hollywoodissa kuljetaan myös vankasti vanhoja latuja eli kierrätetään: West Side Story ja Dyyni ovat ehdolla parhaiksi elokuviksi, vaikka tarinat on elokuvattu jo aiemmin. Myös Coda on uudelleenfilmatisointi ranskalaisesta elokuvasta.

Säännöt muuttuvat, ja niin muuttuvat myös elokuvat pikku hiljaa. Tänä vuonna Oscar-elokuvissa tuntuu jopa olevan yhteinen teema.

Maggie Gyllenhaalin ohjaama ja käsikirjoittama The Lost Daughter on elokuva äitiydestä samoin kuin Pedro Almodóvarin Rinnakkaiset äidit. Myös Drive My Carissa keskeinen henkilö pohtii suhdetta äitiinsä. Encantossa kokonainen suku pohtii suhdetta isoäitiinsä kun taas päähenkilö elokuvassa The Worst Person in the World miettii onko hänestä äidiksi lain.

Olivia Colmanin roolityö kantaa The Lost Daughter -elokuvaa.

Äiti-tytär-teeman nousu voimalla esiin kertoo tietenkin Oscar-aikojen muuttumisesta.

Vahvoista elokuvista huolimatta Oscar-gaala itsessään on tv-tapahtumana aallonpohjassa. Elokuvat ovat hyviä, mutta niiden tunnettuus on heikkoa: Spider-Manin tai Bondin kaltaisia suuren yleisön elokuvia ei ole laajasti ehdolla. Aukkoa on tänä vuonna pyritty tilkitsemään Twitter-yleisöäänestyksellä

Elokuvista on siis tullut liian pieniä! Ainakin Oscar-mielessä.

Taiteen ja teollisuuden liitto onkin Hollywoodissa ristiriitainen ja vaikea.

Viikonlopun gaalassa kaksijakoisuus näkyy siten, että osa parhaille elokuvantekijöille myönnettävistä palkinnoista aiotaan jakaa ennen suoraa tv-lähetystä. Mukana näissä on esimerkiksi palkinto leikkauksesta. Taiteilijoille jaettavien palkintojen ei siis haluta häiritsevän tv-katsojan nautintoa.

Vastaavaa yritettiin taannoin Suomessakin, kun Venla-gaalan järjestäjät halusivat olla palkitsematta käsikirjoittajia, joiden varassa ohjelmia kuitenkin tehdään.

Näkyviä kasvoja ja kuuluisuuksia siis palvotaan, mutta ei niitä usein kasvottomiksi jääviä puurtavia, jotka kuitenkin luovat tuotteita, joita elokuviksi kutsutaan. On ilmeistä, että osa gaalaväestä protestoi tätä ratkaisua juhlassa mahdollisesti siten, että he pitävät Oscar-patsaita käsissään väärin päin.

Näyttelijä Will Smith on Oscar-gaalan suurista ennakkosuosikeista. Hän on ehdolla miespääosasta.

Kuvainpalvonnan taustalla on tietenkin Hollywoodin vuosisatainen luotto tähtiin ja gaalan katsojakato Yhdysvaltain kaupallisessa televisiossa: Viime vuoden gaalalla oli kymmenen miljoonaa katsojaa Yhdysvalloissa, kun vuonna 1998 Titanicin voittaessa katsojia oli 50 miljoonaa!

Tv ei ole yhtä vahva media kuin ennen eikä Oscar-gaala siitä syvene, että gaalaan palkataan esiintyjiksi snoukkaajia ja skeittaajia, kuten tänä vuonna. Nykyisellään Oscar-gaala saattaa näyttäytyä eräänlaisena saippuaoopperana, jossa kampaukset, puvut ja taskulämpimät self-help-puheet ovat pääroolissa.

Sata vuotta sitten gaala perustettiin kuitenkin juuri lujittamaan nuoren elokuvateollisuuden yhteenkuuluvuutta ja nostamaan alan profiilia. Parhaat elokuvat eivät aina voita, mutta se kuuluu pelin henkeen: Chaplinin Nykyaika ja Kubrickin Hohtokin jäivät aikanaan kokonaan vaille ehdokkuuksia.

Onko tällä sitten mitään merkitystä? On ja ei. Elokuvat ovat vain elokuvia ja Oscarit vain palkintoja muiden joukossa.

Maailmassa on tärkeämpiäkin asioita. Toisaalta taas: elokuvat kertovat meistä. Ihmisistä. Siitä mitä me olemme, mistä me tulemme ja mihin olemme menossa ja mitä me voisimme olla.

HS:n elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen ennakoi Oscarien tärkeimmät voittajat ja todennäköiset häviäjät:

OSCAR-PALKINNOT jaetaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen-aikaa Yhdysvalloissa. Voittajat on valinnut äänestyksellä elokuva-akatemiaksi kutsuttu järjestö, jossa on lähes kymmenen tuhatta ammattilaisjäsentä.

PARAS ELOKUVA: Coda – kahden maailman välissä. Sovinnainen ja elämänmyönteinen tarina kuuron kalastajaperheen jäsenten taistelusta oikeuksien puolesta. Tarkoittaa myös sitä, että tekstitys ei olisi enää Amerikoissa kammotus. Vai voittaako sittenkin: The Power of the Dog. Kolmituntinen kovaotteinen perhesaaga, jossa tunnetummat näyttelijät, kovempi ennakkomaine ja takana Netflixin lobbaus.

OHJAAJA: Jane Campion ja The Power of the Dog. Vielä 1990-luvulla sanottiin vähätellen, että Campion ohjaa kuin mies. Ne ajat ovat takana. Vahvoilla myös: Steven Spielberg. Minkä verran West Side Storyn tenho on sittenkin koreografin tai puvustajan ansiota?

Steven Spielberg

NAISPÄÄOSA: Jessica Chastain on jo saanut useita palkintoja The Eyes of Tammy Fayestä. Pitäisi voittaa: Olivia Colman. Roolityö kantaa The Lost Daughteria.

MIESPÄÄOSA: Will Smith. Konkari on suosikki roolistaan Williamsin tennissisarusten valmentajaisänä. Hyvä häviäjä: Benedict Cumberbatch näyttelee ahdistunutta pahantekijää täysin palkein, vaan onko kokonaisuus liiankin ikävä?

Benedict Cumberbatch

NAISSIVUOSA: Ariana DeBose. Illan varmimpia arpoja. Rita Moreno voitti Oscarin samasta roolista vuonna 1962. Jää ilman: Judi Dench. 87-vuotiaalle veteraanille on kirjoitettu herkkurooli Belfastissa.

Judi Dench

MIESSIVUOSA: Troy Kotsur. Ensimmäinen kuuro miesnäyttelijä ehdolla, ja tätä paikkaa Hollywood-äänestäjä ei jätä käyttämättä. Aikaa odottaa: Kodi Smit-McPhee on ensi kertaa ehdolla 25-vuotiaana.

KÄSIKIRJOITUS: Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson on alan ihailtu lellikki Yhdysvalloissa. Kisa on kuitenkin kahden kauppa: Belfastille voi lyödä myös rahansa.

Paul Thomas Anderson

KÄSIKIRJOITUS­SOVITUS: Coda. Kisa on kova kahden ennakkosuosikin välillä, ja jos Coda voittaa tämän, myös tärkein eli paras elokuva voitto on varma. Jää toiseksi: The Power of the Dog.

KUVAUS: Dyynin kuvannut kuvannut Greig Fraser pitää kiitospuheen luotuaan maailman nörttien rakastamaan tieteistarinaan.

MUSIIKKI: Dyynille toinen Oscar, säveltäjänä tusinan Oscar-ehdokkuuksia urallaan kerännyt Hans Zimmer. Jää ilman: Ensimmäisenä naisena Disney-animaation säveltänyt Germaine Franco.

LEIKKAUS: Dyyni. Leikkaajana Joe Walker, joka on kuulunut ohjaaja Denis Villeneuven luottotiimiin pitkään. Dyyni joutuu tyytymään ”teknisempien” sarjojen voittoihin.

Japanilainen Drive My Car on suosikki kansainvälisten elokuvien sarjassa, johon Suomikin joka vuosi lähettää oman edustajansa.

KANSAINVÄLINEN: Drive My Car. Olisi Oscar-yön suurin yllätys, jos Japani ja Ryusuke Hamaguchin ohjaus ei voittaisi. Hopeaa: Fleen ja The Worst Person in the Worldin tekijät eivät nouse harvalukuiseen pohjoismaisten Oscar-voittajien kerhoon. Kannattaa muistaa: Sarja on Oscarien kovatasoisimpia, ja tähän sarjaan Suomikin oli jälleen lähellä päästä mukaan.

ANIMAATIO: Encanto. Piirrostyötä oli Disneyllä johtamassa suomalaistaustainen Kira Lehtomaki. Jos We Don't Talk About Bruno -rallatus olisi ehdolla parhaaksi lauluksi, Encantolle voisi povata toisenkin varman Oscarin.

PITKÄ DOKUMENTTI: Summer of Soul. Elokuva Harlemin vuoden 1969 kulttuuritapahtumasta on suosikki. Jää ilman: tanskalaisten Flee.