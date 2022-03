Suomen ykkösmuseo on tällä viikolla viimeistä kertaa auki kuukausiin – Ateneumin koko henkilöstön lomautusuhka peruuntui

Ateneumissa on tällä viikolla tarjolla erikoisohjelmaa ennen ovien sulkeutumista.

Filosofian tohtori Marja Sakari on johtanut Ateneumia joulukuusta 2018 alkaen.

Taidemuseo Ateneum on tällä viikolla auki viimeistä kertaa tämän vuoden aikana. Museossa alkaa ensi viikolla ilmanvaihtokoneiden remontti, joka kestää ainakin vuoden 2023 alkupuolelle saakka.

Samalla uusitaan muun muassa yleisön wc-tilat, joiden määrä kaksinkertaistuu. Myös sisäänkäyntiä Ateneuminkujalle kohennetaan.

Luonnoskuva Ateneuminkujan uudesta sisäänkäynnistä.

Museon lisäksi myös museokauppa, Ateneum Bistro ja tutkijakirjasto ovat suljettuina remontin ajan.

Ateneumissa on tehty viimeksi laaja peruskorjaus 1980-luvulla, jolloin uusittiin niin julkisivu kuin näyttelytilatkin. Tuolloin havaittiin, että rakennuksen perustusten kunto oli odotettua huonompi, joten koko rakennuksen valmistuminen viivästyi. Kaikkiaan Suomen ykkösmuseo oli tuolloin suljettuna kuutisen vuotta.

”Siitä remontista on jo yli 30 vuotta, ja sen jälkeen monet ilmanvaihtostandardit ovat muuttuneet. Myös kävijämäärämme on tuplaantunut, mikä vaatii aiempaa tehokkaampaa ilmanvaihtoa”, Ateneumin museonjohtaja Marja Sakari sanoo.

1980-luvun jälkeen Ateneumissa on tehty muun muassa kattoremontti, joka sulki osan rakennuksesta.

Yleisön ja henkilökunnan lisäksi aiempaa paremmasta ilmasta pääsevät nauttimaan myös taideteokset. Sopiva ilmankosteus on tärkeää teosten säilymisen kannalta, ja nyt siihenkin on luvassa parannuksia. Vielä ongelmia ei museonjohtajan mukaan ole havaittu, vaan kysymys on ennaltaehkäisystä.

Remontilla pyritään myös entistä suurempaan energiatehokkuuteen.

Kesällä 2011 Ateneum oli kankaan peittämä julkisivuremontin takia.

Kansallisgallerian museot, kuten Ateneum ja Kiasma, vaikuttavat selvinneen korona-ajasta pelättyä helpommalla, sillä vielä joulukuussa 2020 pääjohtaja Risto Ruohonen arvioi HS:ssä, että Kansallisgalleria tulee lomauttamaan koko henkilöstönsä johtoa myöten.

Tuolloin runsaan 220 henkilön lomautuksilla ennakoitiin säästettävän puolisentoista miljoonaa euroa.

Sen jälkeen museoiden taloustilanne on kuitenkin kohentunut opetus- ja kulttuuriministeriön koronarahojen ansiosta.

"Lomautukset on pääosin peruttu. Asiakaspalveluhenkilökunnan tilanne on vielä vähän auki, mutta suuri osa heistä siirtyy töihin huhtikuussa aukeavaan Kiasmaan ja jatkavat töitä Sinebrychoffin taidemuseossa", Sakari sanoo.

Ateneum on maamme vanhin taidemuseo, jota kutsutaan myös ”Suomen taiteen kodiksi”.

Ateneumissa on tällä viikolla tarjolla erikoisohjelmaa ennen ovien sulkeutumista. Perjantaina ovet ovat auki iltakymmeneen, ja tuolloin Ateneum Bistrossa esiintyvät muun muassa Nelma U ja Lyyti, ja museossa muun muassa tuunataan julisteita.

Taideyliopiston ja Kuvataideakatemian kanssa toteutettuun Ateneum Late Night -tapahtumaan on ilmainen pääsy alle 25-vuotiaille ja opiskelijoille.

Muuten museo on auki joka päivä 10-20, ja nähtävissä on Suomen taiteen tarina -kokoelmanäyttelyn lisäksi Moderni nainen ja Vuoropuhelua-näyttelyt.