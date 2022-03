Vaikka Moonlightin ainekset ja asetelmat vaikuttavat tavallisilta, se ei ole tavallinen elokuva. Toimintaa ei juuri ole, mutta väkivallan uhka roikkuu henkilöiden yllä.

Tragedia

Moonlight ★★★★

USA 2016

Teema klo 22.45 ja Yle Areena

Poikien kasvutarinoita riittää. Yleensä niissä selviydytään vaikeuksien kautta voittoon. Tyttöjen kasvamisesta kerrotaan paljon harvemmin. Hehän ovat kilttejä eivätkä joudu vaikeuksiin vaan varttuvat tylsän tasaisesti hyviksi äideiksi – vai mitä?

Melkein yhtä harvoin elokuvissa kerrotaan mustien poikien kasvutarinoita. Sekin tarina tiedetään. Köyhät yksinhuoltajaäidit lyövät heitä laimin, ja heistä tulee isoina narkkareita, diilereitä ja jengiläisiä – vai mitä?

Moonlightin päähenkilö Chiron on yksi sellainen köyhän yksinhuoltajanarkkariäidin kasvatti. Häntä näyttelee lapsena Alex Hibbert, teininä Ashton Sanders ja aikuisena Trevante Rhodes – kaikki erittäin hyvin.

Koulukiusatun rääpäleen ottaa siipiensä suojaan diileri Juan (Mahershala Ali), joka tarjoaa suojaa, kun äiti on sekaisin, ja opettaa uimaankin. Synkeää ironiaa roolimalliin ja isähahmoon tuo, että Juan myös myy Chironin äidille Paulalle (Naomie Harris) crackia.

Tukevampaa turvaa tarjoaa ainakin ajoittain paras kaveri Kevin, jota näyttelee lapsena Jaden Piner, teininä Jharrel Jerome ja aikuisena André Holland – niin ikään oikein hyvin.

Trevante Rhodes on Chiron aikuisena.

Vaikka ainekset ja asetelmat vaikuttavat tavallisilta, Moonlight ei ole tavallinen elokuva. Se ei ole esimerkiksi jengikuvaus. Toimintaa ei juuri ole.

Mutta väkivallan uhka roikkuu Moonlightin henkilöiden yllä. Verkkaisen ja alakuloisen tragedian hillityn jännittynyt tunnelma pitää loppuun saakka. Sitä tukevat kauttaaltaan vivahteikkaat roolityöt.

Moonlight perustuu Tarell Alvin McCraneyn (s. 1980) omaelämäkerralliseen näytelmään In Moonlight Black Boys Look Blue, jota ei koskaan esitetty. McCraney ja ohjaaja Barry Jenkins sovittivat siitä elokuvan käsikirjoituksen.

Aiemmin Jenkins (s. 1979) oli ohjannut vain yhden pitkän elokuvan, romanttisen draaman Medicine for Melancholy (2008). Sekä hän että McCraney ovat kotoisin Floridasta, Miamin seuduilta, jonne Moonlight enimmäkseen sijoittuu.

Moonlight sai parhaan elokuvan ja käsikirjoituksen Oscarit. Se teki Jenkinsistä kerralla amerikkalaisen mustan elokuvan uuden aallon keskeisen tekijän. Sen jälkeen hän on ohjannut elokuvan If Beale Street Could Talk (2018) ja tv-sarjan The Underground Railroad (2021).

Moonlightin henkilöhahmot ovat siis lukemattomista elokuvista tuttuja kovien kulmien kundeja. Sen suurin merkitys lienee, että siinä mennään niiden hahmojen nahkoihin ja henkilöt esitetään hauraina ja haavoittuvina.

Syvin haava on lopulta koettelemusten kovaksi parkitsema nahka, joka ei suojaa miltään.