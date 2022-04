”Nyt on meidän aikamme. Näytämme olevamme ’ensimmäistä maailmaa’, vaikka he kutsuvatkin meitä ’kolmanneksi maailmaksi’.”

Näin lausuu eteläafrikkalainen näyttelijä Khanyi Mbau Young, Famous & African -tosi-tv-sarjan ensimmäisessä jaksossa. Ferrarit ja Lamborghinit kiitävät palmujen reunustamia katuja, ylellisiä juhlia järjestetään tarkoin valikoiduille, merkkivaatteisiin pukeutuville vaikuttajille: laulajille, näyttelijöille, mediayhtiöiden omistajille.

Sarjassa ensimmäinen maailma tarkoittaa rahaa: turvattua, huoletonta elämää.

Suoratoistojättiläiset ovat heränneet eri puolilta Afrikan manteretta tulevaan sisältöön. Netflix on askeleen edellä muita ja palvelusta löytyy jo lukuisia afrikkalaisten tekijöiden sarjoja ja elokuvia, mutta toiset seuraavat kiireesti perässä. Disney+ tiedotti aikovansa julkaista vuoden 2022 lopussa sekä paketillisen afrikkalaisia scifi-elokuvia että yhdessä afrikkalaisen kulttuurin kuvaukseen keskittyvän Kugali-mediayhtiön kanssa sarjakuvaan perustuvan, futuristiseen Lagosiin sijoittuvan Iwájú-sarjan. Forbesin mukaan Afrikasta onkin hyvää vauhtia tulossa seuraava animaatioteollisuuden keskipiste.

Tammikuun alussa Amazon Prime puolestaan kertoi lisenssisopimuksesta Nigerian Lagosissa sijaitsevan Anthill Studion kanssa, tehtyään samankaltaisen sopimuksen joulukuussa samaten lagoslaisen Inkblot Studion kanssa. Netflix teki sopimuksen nigerialaisen mediamoguli Mo Abudun EbonyLifen kanssa jo 2020.

”Olen ollut alalla yli 20 vuotta, ja vasta nyt näemme tämän todellisen räjähdyksen, oikean käännekohdan, afrikkalaiselle sisällölle”, sanoi Abudu Hollywood Reporterin haastattelussa tammikuussa. ”Alan todellisuus on muuttunut.”

Elokuvien ja sarjojen tekijänä Nigeria on Afrikan maista näkyvin. Jo vuonna 2009 maailmassa julkaistiin Intian jälkeen toiseksi eniten nigerialaista elokuvaa, ja Nollywood-elokuvia katsotaan ympäri maailman. Mutta löytyy tuotantoja muualtakin, ja usein tekijöitä on eri puolilta maanosaa.

Viime vuonna myös kirjallisuuden Nobel ja Booker menivät afrikkalaistaustaisille kirjailijoille. Nobelin sai Sansibarilla syntynyt Abdulrazak Gurnah ja Bookerin eteläafrikkalainen Damon Galgut.

Afrikan maanosa koostuu 54:stä valtiosta ja kymmenistä eri kulttuureista. Kuvasto Afrikasta on kuitenkin pitkään ollut hyvin yksipuolista ja vanhanaikaista, perustuen pitkälti valkoisen pelastajan imagoon.

Nyt afrikkalainen kulttuuri on kuitenkin toden teolla murtautunut myös länsimaalaisten tajuntaan: kirjoja käännetään ja palkitaan, tutusta kuvastosta ammentavaa viihdettä näytetään suoratoistopalveluissa ja kulttuureja yhdistävä musiikki liikuttaa niin keikoilla kuin kotikaiuttimissa. Afrikkalaiseen nykytaiteeseen pääsee Suomessakin tutustumaan huolella kuratoiduissa näyttelyissä.

Historiasta ammentavia romaaneja käännetään ja palkitaan

Henkiolentojen kuljettamana

Nigerialais­taustaisen Akwaeke Emezin esikois­romaani kertoo Adasta, joka on ọgbanje: hänen mieltään asuttavat erilaiset henkiolennot, jotka ohjailevat Adan toimintaa – ja myös raportoivat siitä lukijalle. Afrikkalainen mytologia on kuitenkin vain yksi tapa, jolla Emezi käsittelee identiteetin rakentumista ja kulttuuriperinteen vaikutusta minuuteen. Kerronnassa raakuus sekoittuu ilkikurisuuteen erityisellä, kutkuttavalla tavalla.

Osin samojen kysymysten äärellä kirjailija on myös toisessa romaanissaan Vivek Ojin kuolema, joka sekin saatiin suomeksi viime vuonna.

Akwaeke Emezi: Makeaa vettä (suom. Sari Karhulahti). Kosmos.

Kirjailijan vaelluksia

Etelä­afrikka­lainen Damon Galgut sai viime vuonna Booker-palkinnon teoksestaan The Promise, mutta toistaiseksi häneltä on suomennettu vain vuonna 2010 julkaistu Vieraassa huoneessa, joka tosin sekin oli ehdolla palkinnon saajaksi.

Kerronnaltaan erikois­laatuisessa romaanissa nuori etelä­afrikkalainen kirjailija Damon vaeltaa Kreikassa, Intiassa ja eri puolilla Afrikkaa. Damon luo läheisiä suhteita matkoillaan kohtaamiin ihmisiin, mutta tavalla tai toisella asiat menevät vikaan.

Damon Galgut: Vieraassa huoneessa (suom. Heikki Salojärvi). Basam Books.

Kolonialismin veriset jäljet

Huhtikuussa julkaistaan suomeksi viime vuoden Nobel-voittajan tuorein romaani, Loppuelämät. Kyseessä on ensimmäinen Abdulrazak Gurnahin suomennettu teos. Tansanialle nyt kuuluvassa Sansibarissa vuonna 1948 syntyneen, nykyisin Britanniassa asuvan kirjailijan teos kuvaa saksalaista kolonialismia Itä-Afrikassa 1900-luvun alussa, sorrettujen kapinaa ja sen veristä tukahduttamista.

Ilyas karkaa lapsena kotoa ja päätyy saksalaisten sotilaiden kasvattamaksi, kun taas hänen sisarensa Afiya raataa kotikylässä. Hamza puolestaan päätyy saksalaisten sotilaspalvelijaksi ja sitten siirtomaavaltojen sotaan.

Abdulrazak Gurnah: Loppuelämät (suom. Einari Aaltonen). Tammi.

Kulttuurien yhteentörmäyksessä

Rabatissa, Marokossa syntynyt ja nykyään Ranskassa asuva Leïla Slimani käynnisti tuoreimmalla Toisten maa -romaanillaan isoäitinsä elämään pohjaavan trilogian. Vuosiin 1947–1955 sijoittuvassa teoksessa ranskalainen Mathilde rakastuu marokkolaiseen Amineen, joka sotii Ranskan joukoissa.

Häiden jälkeen alkaa yhteiselämä maatilalla Marokossa, jossa kulttuurit törmäävät, mutta niin tekevät myös ihmiset. Arki on ankeaa, ja rakastavaisia erottavat kieli, uskonto, arvot, tavat, pukeutuminen – kutakuinkin kaikki.

”Kirjailijan toinen romaani, kiitosta niittänyt Kehtolaulu (2016) on hiottu yhteen tragediaan keskittyvä helmi. Toisten maa on laveampi ja rosoisempi. Suru hiipii elämään väärien valintojen ja onnettomien sattumien kautta”, kirjoittaa Helena Ruuska HS:n arviossa.

Leïla Slimani: Toisten maa (suom. Lotta Toivanen). WSOY.

Selviytymiskeinoja sodan keskellä

Maaza Mengisten Booker-ehdokkaanakin ollut Varjokuningas sijoittuu Mussolinin vuonna 1935 käynnistämään Italian–Etiopian sotaan, jonka aikana keisari Haile Selassie siirtyi väliaikaisesti maanpakoon.

Monin paikoin riipivässä romaanissa vanhempansa menettänyt Hirut työskentelee piikana, kun italialaiset joukot saapuvat maahan ja naisetkin liittyvät sotaan fasisteja vastaan. Hiipuvaa taistelutahtoa kohottaakseen Hirut keksii erään talonpojan yhdennäköisyyden keisarin kanssa ja tästä tehdään varjokuningas, jonka henkivartijaksi Hirut asettuu.

Maaza Mengiste: Varjokuningas (suom. Aleksi Milonoff). Atena.

Nykytaide ottaa kantaa

Huumorin ja aktivismin kuvia

Zanele Muholi omakuvassaan Julile I, Parktown, Johannesburg (2016).

Eteläafrikkalainen valokuvataiteilija Zanele Muholi on noussut nykytaiteen seuratuksi tekijäksi kuvaamalla itseään, ja näyttelyn nimi Zazise tarkoittaakin isiZulun kielellä ”tehdä itsensä tunnetuksi” tai ”hankkia tietoa”.

Valokuvataiteen museon K1-tilassa nähtävissä kuvissaan Muholi rikkoo mustan naisen esittämisen tapaa asettumalla kotityöntekijäksi tai koristelemalla kuvansa arkipäiväisillä esineillä. Huumorin taustalla on usein viittauksia synkkiin historiallisiin tapahtumiin. Lisäksi Muholi on vuodesta 2006 asti kuvannut arkistoa mustien lesbojen, trans- ja muunsukupuolisten ihmisten kokemuksista.

Zanele Muholi: Zazise, Valokuvataiteen museon K1-tilassa 29. toukokuuta asti.

Hiltusen tasavalta

Peruskorjauksen vuoksi suljettuna ollut Kiasman avautuu Ars22-näyttelyllä. Brittiläinen, Malawista kotoisin oleva Samson Kambalu vietti elokuussa viikon Suomessa kuvaten materiaalia näyttelyssä nähtävään Hiltusen tasavalta -installaatioonsa. Taiteilijan Youtube-kanavalla onkin nähtävillä viime kesänä Aino ja Jean Sibeliuksen museokoti Ainolassa kuvattua videota.

Installaatiossaan Kambalu tutkii Eila Hiltusen Sibelius-monumenttia varten tekemää veistosluonnosta. Teokseen sisältyy myös eri maiden lippuja yhdistäviä maalauksia, jotka Aino Lintunen on toteuttanut Kambalun ideoiden pohjalta, ja jotka toimivat videoiden taustana.

Kambalu lähestyy teoksissaan siirtomaavaltaa, rasismia ja kollektiivista muistia usein yllättävistä kulmista, huumorin ja outouden kautta.

Ars22 – Eläviä kohtaamisia. Kiasmassa 8.4.–16.10.

Viihteeseen keskittyvät sarjat keräävät katsojia

Pyörätuolissa Afrikkaan

Ade Adepitan kiertää matkaohjelmassaan Afrikkaa.

Nigerialaissyntyinen tv-juontaja ja pyörätuolikoripallon pelaaja Ade Adepitan on paitsi edustanut Britanniaa paralympialaisissa myös tehnyt useita matkaohjelmia. Nyt Areenassa nähtävässä BBC:n neliosaisessa sarjassa hän lähtee ekskursiolle pitkin Afrikkaa. Vuonna 2019 valmistunut sarja kuvattiin neljässä kuukaudessa, joiden aikana Adepitan matkasi neljääntoista eri maahan Länsi-, Itä- ja Etelä-Afrikassa, kuten Kongoon, Tansaniaan, Somaliaan ja Zimbabween.

Haastatteluissa Adepitan on kertonut halunneensa näyttää sarjassa erilaista Afrikkaa: nykyafrikkalaisia ihmisiä, heidän elämäänsä ja arkeaan.

Ade Adepitanin Afrikka, Areena.

Kadonneen siskon jäljissä

Puleng (Ama Qamata) etsii siskoaan Blood & Water -sarjassa.

Eteläafrikkalaisessa nuorten rikosdraamasarjassa kapkaupunkilainen Puleng (Ama Qamata) törmää juhlissa yksityiskoulun huippu-uimariin ja alkaa selvittää, onko tämä hänen vauvana siepattu siskonsa. Salaisuuksia ja sotkuja riittää, samoin kuin draamaa vanhempien, ystävien ja ihastusten kanssa. ”Uudeksi Gossip-Girliksi” kutsuttu sarja on tuonut nuortensarjoihin tarpeellisen, lähes kokonaan mustista näyttelijöistä koostuvan kokoonpanon.

Sarja palkittiin 2021 parhaana draamasarjana Etelä-Afrikan elokuva- ja televisiopalkintogaalassa. Blood & Water on myös ensimmäinen eteläafrikkalainen sarja, joka on noussut Yhdysvalloissa Netflixin kymmenen katsotuimman sarjan joukkoon.

Blood & Water, Netflix.

Oikeudessa ja rakkaudessa

Castle & Castle -sarjan lakifirma toimii Nigerian Lagosissa.

Nigerialaisessa draamasarjassa aviopari Remi ja Tega Castle (Dakore Ebuson-Akande ja Richard Mofe-Damijo) pyörittää yhteistä lakifirmaa. Alkuun hellyttävän toisiinsa ihastuneelta vaikuttava pariskunta ryhtyy kuitenkin oikeudessa puolustamaan vastakkaisia näkökantoja, ja avioliitto alkaa rakoilla. Miten käy rakkaudessa, entä oikeudessa?

Sarja vilisee kiinnostavia henkilöhahmoja, mutta ennen kaikkea omalaatuisia oikeusjuttuja: mies haastaa parantajan oikeuteen puuttuvan peniksen vuoksi; teinimorsian on murhannut raiskaavan aviomiehensä ja igbo-leski haastaa oikeuteen kuolleen aviomiehensä perheen saadakseen perintönsä. Castle & Castle tarjoaa monipuolisen katsauksen nigerialaiseen yhteiskuntaan, ihmisiin ja kulttuuriin kaunistelematta, mutta myös kauhistelematta.

Castle & Castle, Netflix.

Politiikan pimeät puolet

Sola Sobowale esittää King of Boys -sarjan päähenkilöä Eniola Salamia.

King of Boys -elokuvan tarinaa jatkava nigerialainen sarja käynnistyy, kun viisi vuotta maanpaossa ollut bisnesnainen Eniola Salami (Sola Sobowale) palaa kotiin ja alkaa tavoitella uudenlaista valta-asemaa. Nopeiden, paikoin väkivaltaisten käänteiden lomassa The Return of the King näyttää varsin pimeän puolen nigerialaisesta politiikasta, joka sarjassa vilisee kiristystä, murhia ja voodoota.

King of Boys: The Return of the King, Netflix.

Blingiä ja draamaa Johannesburgissa

Näyttelijä ja juontaja Khanyi Mbau kaataa sampanjaa vierailleen Young, Famous & African -sarjan avausjaksossa.

Tosi-tv-sarjassa seurataan eri puolilta Afrikkaa kotoisin olevia nuoria ja rikkaita näyttelijöitä ja muusikoita Etelä-Afrikan Johannesburgissa. On juhlia, yksityiskoneita, kalliita autoja ja kelloja – samoin kuin pettäviä puolisoita, kateutta ja riitoja.

Lähestymistapa on varsin tuttu länsimaisesta tosi-tv:stä, mutta sarjan kiinnostavuus on eroissa: sukupuolten välisissä suhteissa, siirtomaavallan näkymisessä ja naisten upeissa peruukeissa.

Young,Famous & African, Netflix.

Elokuvat keräävät palkintoja

Romanttista joulua, äidin ehdoilla

Rachel Onigan esittämä äiti kannattelee A Naija Christmas -elokuvaa.

Netflixin ensimmäisessä nigerialaisessa romanttisessa jouluelokuvassa veljekset kilpailevat koittaessaan toteuttaa äidin joulutoiveen. Tavoitteena on löytää morsian, ja palkintona on kotitalo.

”Naija” elokuvan nimessä on Nigerian puhekielinen nimi, ja maa on Kunle Afolayanin ohjaamassa elokuvassa tukevasti läsnä. Viittaukset yhteiskuntaluokan ja sosiaalisen statuksen rooliin ihmisten arjessa tuovat rymyävään juhlahumuun tervetullutta kirpeyttä.

A Naija Christmas, Netflix.

Ystävä pinnan alla

Craig Foster ja meritursas löytävät toisensa Oscar-palkitussa dokumentissa.

Vuosi sitten eteläafrikkalaisen elokuvantekijä Craig Fosterin Mustekala opettajana voitti parhaan dokumenttielokuvan Oscarin, ja palkintoja on tipahdellut muualtakin.

Elokuvassa loppuunpalamisen kynnyksellä oleva Foster palaa nuoruuden harrastuksensa, snorkkelisukeltamisen pariin. Vedenalaisessa merilevämetsikössä hän kohtaa naarasmeritursaan ja päättää kokeilla, tottuuko tämä ihmiseen, jonka näkee sukeltelevan samoissa paikoissa päivittäin. Meritursaan ja miehen välinen vuorovaikutus ja Fosterin tapa kuvata sitä on pysähdyttävä: monin paikoin meditatiivinen, usein raastava.

Mustekala opettajana, Netflix.

Avaruusolento viidakossa

Viidakkojytä-elokuvassa seikkailevat viidakon eläimet ja avaruusolento.

Iloisen vauhdikkaassa animaatiossa viidakon eläimet huomaavat eräänä aamuna osaavansa puhua. Pieni, violetti avaruusolento on tehnyt hätälaskun viidakkoon ja eläimet auttavat häntä palaamaan kotiin – ja nauttimaan elämästä ja ystävyydestä. Samalla on toki myös pelastettava maailma.

Elokuva perustuu Suomessa Ylellä nähtyjen suosittujen Viidakkojytä- ja Aappo ja Tööt -sarjojen hahmoihin.

Viidakkojytä: Elokuva, Netflix.

Malalan jalanjäljissä

Kang Quintus (oik.) on toinen päähenkilö The Fisherman's Diary -elokuvassa.

KamerUnIlaisessa draamaelokuvassa 12-vuotias Ekah (Faith Fidel) haluaa kouluun, esikuvanaan Nobelin rauhanpalkinnon saanut Malala Yousafzai. Vanhanaikaisessa kalastajakylässä tyttöjen koulutus on edelleen tabu, ja Ekahin pyrkimys irtautua perinteistä asettaa hänet vastakkain myös isänsä (Kang Quintus) menneisyyden kanssa.

Enah Johnscotin ohjaama elokuva on kerännyt ylistystä sekä Afrikassa että ympäri maailman. Se palkittiin muun muassa Ghanan Golden Movie Awardsissa, Nigerian African Movie Academy Awardsissa ja Pariisin Paris Art and Movie Awardsissa, ja oli myös Kamerunin Oscar-ehdokas 2021.

The Fisherman's Diary, Netflix.

Tutkivan journalismin äärellä

Etelä-Afriman entinen presidentti Jacob Zuma korruptiotutkintaan liittyvässä kuulemistilaisuudessa.

Eteläafrikkalaisessa dokumentissa tutkivat toimittajat kertovat Panaman papereihin verrattavissa olevan GuptaLeaks-tietovuodon paljastuksista. Etelä-Afrikan presidenttinä vuosina 2009–2018 toimineen Jacob Zuman ja intialaisen Gupta-veljeskolmikon suhmuroinnit paljastuivat 2017 sähköpostivuodossa, joka kertoi valtiokaappauksesta, häikäilemättömästä ahneudesta ja korruptiosta.

Rehad Desain ohjaama dokumentti kulkee trillerin lailla, ja muistuttaa samalla kyseessä olevan globaalin ilmiön: kun valtioiden ja yritysten asiat ja valta sekoittuvat keskenään eikä kukaan valvo, kerää muutama ihminen miljoonia samalla kun miljoonat ihmiset kärsivät.

Ulkolinja: Varastettu Etelä-Afrikka, Areena.

Musiikissa painavaa asiaa, ilolla

Räävitöntä räppiä

Antwoordin Ninja ja Yo-Landi Provinssissa kesällä 2015.

Kapkaupungista, Etelä-Afrikasta kotoisin olevan räävittömän räpyhtyeen muodostavat roolihahmot Ninja, Yo-Landi Vi$$er ja DJ Hi-Tek. Yhtyeen nimi tarkoittaa afrikaansin kielellä ”vastaus”. Välillä rivon, välillä sarkastisen Die Antwoordin kappaleissa lauletaan englanniksi, mutta myös afrikaansiksi ja välillä xhosaksi. Yhtye julkaisi viidennen albuminsa House of Zef keväällä 2020.

Die Antwoord.

Norsunluurannikon karismaa

Dobet Gnahoré esiintyi Maailma kylässä -festivaalilla 2018.

Norsunluurannikolta lähtöisin oleva, sisällissotaa vuonna 1999 Ranskaan paennut Dobet Gnahoré yhdistää esityksissään tanssia, lyömäsoittimia, teatterin elementtejä ja laulaa jopa seitsemällä eri kielellä. Laulajaa on kuvattu yhdistelmäksi Lauryn Hillin energiaa, India.Arien tiedostavuutta ja Erykah Badun mystisyyttä.

Dobet Gnahoré palkittiin vuonna 2006 BBC Radio 3:n maailmanmusiikkipalkinnolla. Vuonna 2010 hän voitti parhaan urban/alternative-esityksen Grammyn yhdessä India.Arien kanssa kappaleella Pearls. Tuorein albumi Couleur ilmestyi viime vuonna.

Dobet Gnahoré.

Iloista, tarttuvaa – ja kantaa ottavaa

Freshlyground nähtiin Maailma kylässä -festivaalilla 2018.

Freshlyground on Etelä-Afrikan suosituimpia yhtyeitä, jonka keulakuva, laulaja Zolani Mahola, on energinen ja kantaa ottava esiintyjä. Iloista ja tarttuvaa musiikkia esittävä yhtye on uransa aikana päätynyt monenlaisin tilanteisiin – kuten esittämään Shakiran kanssa jalkapallon MM-kisojen virallista tunnuslaulua. Vuosi oli 2010 ja laulun nimi Waka Waka.

Bluesin, popin, jazzin sekä perinteisen zimbabwelaisen ja mosambikilaisen musiikin yhdistävä bändi on onnistunut liki mahdottomassa: miellyttämään isoa osaa hyvin jakautuneesta kansasta.

Freshlyground.

Erilaisuuden sietämisen puolesta

Kasai Allstars tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Kasai Allstars on 25-henkinen musiikkikollektiivi Kinshasasta, jonka kokoonpano itsessään on kannanotto erilaisuuden sietämisen puolesta. Yhtyeen jäsenet ovat viidestä eri etnisestä ryhmästä, jotka Kongon demokraattisen tasavallan kuohunnoissa ovat usein ottaneet yhteen. Kasai Allstars esittää perinteistä kongolaista musiikkia elektronisella kierteellä, congotronicsia, ja yhtyeen viides albumi Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound ilmestyi toukokuussa 2021.

Kasai Allstars.

Perinteitä modernein kiertein

Toumani Diabaté (vas.) ja Eliades Ochoa Tukholmassa 2011.

Malilainen Toumani Diabaté on 21-kielisen harpun, koran, mestari. Hän on myös liitänyt kora-perinteen länsimaiseen musiikkiin tekemällä yhteisprojekteja muun muassa Björkin, Blurin nokkamiehen Damon Albarnin ja Liverpoolin filharmonikkojen kanssa. Diabaté on tehnyt levyjä ja kiertueita poikansa Sidiki Diabatén kanssa, ja viime vuonna hän julkaisi albumin Kôrôlén Lontoon sinfoniaorkesterin kanssa.

Toumani Diabaté.

