”Ihmisillä on ehkä harhakuva musta, että istun päivät pitkät co-write-sessioissa ja studiolla, mutta oikeasti en voi sietää sellaista. Mieluiten istun yksin himassa ja piehtaroin omissa fiiliksissäni. Paras hetki on, kun saan biisin siihen pisteeseen, että olen siihen itse tyytyväinen, eikä kukaan ole vielä kuullut sitä”, sanoo laulaja-lauluntekijä Zachris Stierncreutz eli Knipi. Hänet kuvattiin Egotripin treenikämpällä Helsingin Arabiassa.

”Hirvee säätöhän tässä on ollut”, laulaja-lauluntekijä Zachris Stierncreutz huokaisee.

Suuri yleisö tuntee hänet Knipinä, Egotripin perustajajäsenenä ja toisena biisinikkarina, joka on sittemmin tehnyt myös soolouraa. Ja juuri siihen se säätö nyt liittyy.

Keväinen soolokiertue on päässyt koronarajoitusten jälkeen viimein vauhtiin, haastattelun tekemistä seuraavana päivänä olisi määrä nousta Savoyn lavalle pitkään odotetun 50-vuotisjuhlakonsertin merkeissä – ja nyt yksi bändin jäsenistä on sairastunut. Tuuraaja on kuulemma jo hälytetty apuun.

”En ole edes tavannut koko tyyppiä, mutta on kuulemma ammattimies. Joten eiköhän kaikki hoidu.”

Muutenkin taskussa on pidettävä a-, b- ja c-suunnitelmaa, sillä konserttiin kutsuttujen vierailijoiden pääseminen paikalle on epävarmaa sairastumisten vuoksi.

Ei siis auta kuin sopeutua. Ja juuri niin Stierncreutz on tehnyt jo pidemmän aikaa, kuten moni muukin.

”Keväällä 2020 ensimmäisen soololevyn rundi katkesi koronan vuoksi kesken. Ajattelin, että ok, rupean sitten tekemään biisejä. Mutta aika pian tajusin, ettei se ihan niin mene.”

Oli pakko keksiä jotain, Stierncreutz sanoo. Niinpä hän otti kitaran kauniiseen käteen ja suuntasi someen. Soittokumppani löytyi läheltä. Nuoremman poikansa Danielin kanssa hän ryhtyi esittämään lähes päivittäin omaa tuotantoaan ja covereita sosiaalisen median kanavissaan.

”Yhtäkkiä oltiin saatu 35 biisiä esitettyä, ja innostuin vielä kertomaan tarinoita biisien takaa. Saatoin touhuta yhden biisin kimpussa jopa yksitoista tuntia. Aamulla aloin miettiä sovitusta, iltapäivällä poika pääsi etäkoulusta, niin alettiin harjoitella, äänitettiin, sitten miksasin ja mietin vielä stooreja.”

Isän ja pojan Musacornerin satoa koottiin albumille, joka julkaistiin striimauspalveluissa. Ennen kaikkea oli kuitenkin tärkeää, että itsellä riitti tekemistä, kun tulevaisuudesta ei tiennyt, hän korostaa.

”Oli luojan lykky, että oivalsin sen. Suurin merkitys varmaan siinä, etten tullut hulluksi.”

Loppukesästä 2020 alkoi sitten syntyä uutta materiaalia, jota päätyi tänä keväänä julkaistulle toiselle sooloalbumille Valoilmiöitä.

Levyn nimi kuulostaa toiveikkaalta. Albumilta löytyy esimerkiksi kappale nimeltä 00840, joka viittaa Stierncreutzin kotipaikkaan Helsingin Laajasaloon. Kappaleella laulaa elämäänsä tyytyväinen minäkertoja. Millä ajatuksella viisikymppinen lauluntekijä maailmaa katsoo?

”Just tällä hetkellä tietysti huolestunein silmin. Yleisemmin laulunkirjoittamisessa ikä näkyy varmaan siinä, että sitä katsoo asioita laaja-alaisemmin. Olen aina yrittänyt tehdä musaa, joka olisi juuri mun ikäisen näköistä ja kuuloista. En yritä iskeä väkisin vaikka edm-touhuihin. Toivon toki, että joku muukin hiffaa, mitä teen.”

Oikeastaan kaikkein vanhimpienkin omien biisien takana voi seistä, Stierncreutz sanoo. Joskus ehkä punastellen, mutta kuitenkin.

”Ymmärrän sitä ihmistä, joka ne on tehnyt.”

Biisejä vuosiin on mahtunut, niin itselle kuin muillekin tehtyjä. Egotripin lisäksi Stierncreutzin kappaleita ovat esittäneet niin esimerkiksi Anna Puu, Jenni Vartiainen, Jonna Tervomaa ja Irina.

Musiikki on aina vetänyt puoleensa voimakkaammin kuin mikään muu.

”Joskus lukioaikana kaverit pohti, mihin hakee lukion jälkeen. Itse mietin hetken jotain kauppista mutta tajusin hyvin nopeasti, ettei se kyllä ole yhtään mun juttu. Ymmärsin, ettei oikein mikään muu kiinnosta niin paljon kuin musan tekeminen. Että pitäiskö laittaa paukut siihen.”

Egotripin tarina alkoi toden teolla vuonna 1993. Meni kuitenkin kymmenisen vuotta, ennen kuin bändi kasvoi nykyisiin mittoihinsa. Välissä oli pieniä askeleita eteenpäin, mutta suurempi menestys antoi odottaa itseään.

”Ei me tyhjille saleille soitettu, mutta koko ajan piti pohtia, tuleeko keikalle kymmenen ihmistä vai sata. Se oli välillä stressaavaa.”

Vuoden 2003 Matkustaja-albumi laittoi bändin uudelle uralle.

”Meille oli tärkeää saada se tehtyä, tuntui että se voisi jäädä viimeiseksi levyksi. Meidän kaikkien yllätykseksi se sitten menestyi.”

Viimeistään Matkustaja-single (2004) nosti Egotripin koko kansan suosikiksi.

”Muistan sen erittäin hyvin, kun Seinäjoella katsottiin hotellihuoneen ikkunasta, että onpa paljon jonoa. Joku sitten tajusi, että ne kaikkihan on tulossa meidän keikalle. Ei jumankauta!”

Jälkeenpäin tuntuu tietysti mukavalta muistella suosion saavuttamista, mutta lopulta mahdollista menestystä miettii musiikkia tehdessä hyvin vähän, Stierncreutz sanoo. Ja niin sen pitääkin olla.

”Biisinteko on hyvin henkilökohtainen tila. Se on kaukana kaikesta keikkailusta tai muusta.”

Toisaalta on vaikea kuvitella mitään arvokkaampaa kuin se, että näkee miten oma musiikki vaikuttaa toisiin.

”Arvostan todella paljon sitä, että ihmiset tulevat keikoille ja pääsen näkemään, miten joki biisi liikuttaa heitä. Sitä ei jokainen pääse kokemaan.”