Miten tyttöjä kasvatetaan? -dokumentissa Mikko Järvinen jatkaa takuuvarman taitavalla tyylillään.

Mikko Järvinen jatkaa pitkällä radiodokumentaristin urallaan tutuksi tullutta tyyliään, jossa huumori yhdistyy vakavuuteen ja henkilökohtainen johonkin suurempaan. Käsiala ei enää kauheasti yllätä: se tuottaa takuuvarmaa tavaraa.

Miten tyttöjä kasvatetaan? on dokumentti isistä ja tyttäristä. Lastenkasvatus on ehkä mahdoton tehtävä, mutta se on varmaa, että lapset kasvattavat vanhempiaan sukupolvesta toiseen.

Järvinen on itse yksi dokumenttinsa päähenkilöistä yhdessä kymmenvuotiaan Lilja-tyttärensä kanssa. Omena ei ole pudonnut kauas puusta siinä mielessä, että tytär on selvästi perinyt isänsä sarkasmin. Sen johdosta mukana on sekä käsikirjoitettua että spontaania komiikkaa.

Dokumentti kuvastaa myös maailman ja nuoruuden muuttumista. Isä ei lapsuudessaan tiennyt älypuhelimista eikä hevoshulluudesta. Ja hyvä niin, hän taitaa ajatella.

Miten tyttöjä kasvatetaan?, Radio 1 klo 22.05 ja Areena