Kiinnostavia kysymyksiä lentää dokumentissa vastaan päättymättömänä parvena.

Hannu Hautala on suomalaisen luontokuvauksen pioneeri. Dokumentissa nähdään Juha Metson valokuvia, joissa Hautalan omia kuvia on heijastettu tämän paljaalle iholle.

”Tervetuloa bunkkeriin!”

Luontokuvaaja Hannu Hautala (s. 1941) toivottaa vieraat tervetulleeksi. Valokuvaaja Juha Metso ja toimittaja Anna-Stina Nykänen astuvat peremmälle Hautalan kotiin. Sisällä selviää, että kyse on todella bunkkerista: työskentelytilassa on vedenpitävä ovi ja paksut betoniseinät. Jos syttyy tulipalo, ikkunat rikotaan, etteivät diat sula.

Valokuvien keskellä häärii Hautala apunaan vaimo Irma, joka tietää täsmälleen, mihin mikäkin kuva on arkistoitu.

Hautala on suomalaisen luontokuvauksen pioneeri, ja hänen työnsä on laajasti tunnustettu myös maailmalla. Kansainvälistä huomiota hän sai jo vuonna 1973 kuvallaan parittelevista kotkista, joka oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Metson ohjaamassa dokumentissa Hannu Hautala – legendan perintö (2022) hehkutetaan Hautalan merkitystä mutta mennään myös paljon syvemmälle. Valokuvaajan ura ja elämä on vain yksi puoli Metson, Nykäsen ja Mika Rokan käsikirjoittamaa, hienoa ja ajatukset herättävää dokumenttia.

Kiinnostavia kysymyksiä lentää vastaan päättymättömänä parvena. Mikä on luontokuvan merkitys ihmiselle? Voiko luontokuva olla taidetta? Onko luontokuvaaja myös luonnonsuojelija?

Vastauksia etsivät useat Hautalan kollegat, tutkijat ja luonnonsuojelijat. Tietokirjailija Risto Isomäki kiteyttää hyvin luontokuvauksen merkityksen: ihminen ei osaa kaivata sitä, mitä ei ole nähnyt.

Kun näemme Hautalan ja kumppanien kuvissa metsät ja eläimet, joita omassa elinpiirissämme emme kohtaa, tiedämme, että ne ovat silti olemassa.

Koruttomasti kuvatun, mustavalkoisen dokumentin väriläiskät ovat Hautalan ottamien valokuvien ohella Metson valokuvat, joissa Hautalan kuvia heijastetaan tämän paljaalle iholle. Kuvat ovat osa Metson ja Nykäsen viime vuonna julkaistua valokuvakirjaa Hautalasta.

Dokumentin tekijät eivät piilottele Hautalaa kohtaan kokemaansa arvostusta. Kaikesta huomaa, että yhtenä projektin motivaationa on ollut nostaa Hautala jalustalle, jotta jälkipolvetkin voivat varmasti jakaa arvostuksen. Ja kun asiaan on paneuduttu huolella, on kuvassa tilaa myös virheille.

Hautalaakin on kritisoitu esimerkiksi kaupallisuudesta hänen osallistuttuaan kouluissa jaettuun metsäyhtiöiden kustantamaan kirjaan ihmisten metsäsuhteesta. Suurin skandaali syntyi taas eräästä valokuvakirjasta, jonka kuvia Hautala oli käsitellyt digitaalisesti kertomatta sitä kirjassa.

Haastatteluissa rivien välistä on kuultavissa, että jotkut olisivat toivoneet Hautalan panneen arvovaltaansa selvemmin peliin luonnonsuojelun puolesta.

Mestari itse on jo lopettanut kuvaamisen, koska ei pysty liikkumaan omin jaloin metsässä. Mutta niin vain kesken dokumentin syttyy kipinä: josko vielä pääsisi kuvaamaan kotkaa Kuusamon ruskalle.

”Kyllä kotka on aina kotka”, Hautala tuumaa.

