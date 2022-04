Antti Tuurin uutuus on pieni kirja suuresta inhimillisyydestä: Down-ihminen opettaa meille kaikille ihmisyyttä

Mitoiltaan ja ja tapahtumiltaan Mies kuin pantteri on Antti Tuurin laajan tuotannon vähäisimpiä mutta hengeltään suurimpia teoksia.

Tietokirja

Antti Tuuri: Mies kuin pantteri. Wahlroosin elämä. Otava. 158 s.

Kun yrityshistoriikkejakin laatinut Antti Tuuri julkaisee kirjan Wahlroosista, ensimmäinen mielleyhtymä on: ahaa, kenestäköhän niistä kovin tunnetuista?

Vaan eipä kenestäkään. Sen sijaan nimenomaan sellaisesta Wahlroosista, joita mieluusti ei tunnettu ollenkaan.

Päähenkilön ja tulevan kirjailijan syksyn 1964 ensikohtaamisen jälkinäytös on kuvaava. Tyttöystävä kysyy kotikäynnille kutsutulta sulholtaan, vieläkö haluat tavata minut, kun olet nyt nähnyt veljenikin?

Tarkemmin sanoen 9-vuotiaan velipuolen nimeltä Jukka Wahlroos. ”Touhukkaan ja hyväntuulisen” pojan ”ulkonäkö oli tyypillinen Downin oireyhtymälle”, Tuuri kuvailee nyt.

Silloin tosin puhuttiin mongoloideista. Wahlroosin vanhemmille oli ehdotettu heti synnytyslaitoksella häpeällisen kummajaisen antamista laitokseen.

Teekkari Tuuri halusi tavata ja kohta jo naimisiinkin. Siten hän on tuntenut Walhroosin jo vuosikymmenet ja toimii myös kaverinsa edunvalvojana.

Wahlroos viettää pientä elämää vanhempiensa luona ja sitten omassa kodissaan, aina tyytyväisenä. Hänen vaiheidensa lomassa Tuuri käy läpi syndrooman tutkimuksen, suvaitsevaisuuden ja suvaitsemattomuuden vaihtelun sekä Down-ihmisten kohtaloiden historiaa.

Silloin virkkeet ovat esimerkiksi tällaisia:

”John Down oli tutkinut oireyhtymää 1860-luvulla tultuaan lääkäriksi valmistumisensa jälkeen työhön Surreyyn kehitysvammalaitokseen nimeltä The Royal Earlswood Asylum for Idiots.”

Ilmaisut puhuvat tylyä kieltä.

”Lääkärinlausunto vajaamielislaitokseen haettavasta.”

Kommentoida niitä ei tarvitse.

Siten kerronnan pitäytyminen komeassa sukunimessä tuntuu monin verroin ansaitulta kunniamerkiltä ihmiselle, johon maailma painaa leimaavia määreitä. Ei mikään Jukka.

Myöhemmällä iällä oireyhtymä aiheuttaa Wahlroosille lisää ikäviä terveydellisiä pulmia. Syntymän ihme on epäreilu ruletti.

Mitoiltaan ja tapahtumiltaan Mies kuin pantteri on Tuurin laajan tuotannon vähäisimpiä. Mutta hengeltään suurimpia. Ja suuressa inhimillisyydessään kaikkein kaunein, vaikka tekijä ei tässäkään teoksessa harrasta tunteilevia lauseita.

Edes kirjan nimi ei ole kirjoittajan hehkuttelevaa keksintöä vaan jämpti sitaatti nuoren Wahlroosin lääkärinlausunnosta.

Kantavana juonteena liki romaanin tavoin vetävässä teoksessa kulkee Wahlroosin avartava ja rikastuttava vaikutus edunvalvojansa elämään ja tietoisuuteen. Niin sanottu älykkyys kun helposti vain rikkoo ihmisen mielenrauhaa, tyytyväisyyttä ja onnea.

”Wahlroosin kanssa keskusteleminen oli mielenkiintoista ja jouduin usein hämmästelemään hänen ajatuksenjuoksuaan”, Tuuri kirjoittaa. ”Hänen suunnitelmissaan sekoittuivat realismi ja mahdottomuudet.”

Huvittava, hoopo ja lapsekas Wahlroos saattaa olla uskomuksissaan, edes­ottamuksissaan ja sanomissaan, ja usein onkin, mutta aina hyväntahtoinen sekä täydellisen kohtelias toisia kohtaan.

Ne ovat hyveitä, joihin kaikilla olisi varaa, vaan harva edes yrittää.

Parhaan jutun Antti Tuuri kertoo kirjassaan kahdesti, liki samoin sanoin. Siinä jätetään hyvästit päähenkilön isälle.

”Kun Arne Wahlroosin tuhka laskettiin hautaan vapun aattona ja me lähisukulaiset hiljennyimme haudan äärellä, Wahlroos sanoi:

– Hauskaa vappua, Aarne.”

Kyllä, kuolema on käsittämätön juttu, ja elämä jatkuu.

Antti Tuurin haastattelu huhtikuun Kuukausiliitteessä.