And Just Like That... -sarjan uuden kauden tuotantoaikataulusta tai ensi-illasta ei ole vielä tietoa.

And Just Like Thatissa näyttelevät Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis. Sex and the Cityn nelikosta puuttuu Samanthaa näyttelevä Kim Cattrall.

Sinkkuelämää-sarjan (Sex and the City) jatkosarja And Just Like That... saa jatkoa HBO Max -suoratoistopalvelussa.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Deadline ja Variety.

And Just Like That... -sarja jatkoi Sinkkuelämää-sarjan päähenkilöiden manhattanilaiselämän kuvaamista. Päärooleissa nähtiin tutusti Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis.

Uuden sarjan ensimmäinen kausi oli menestys – siitä tuli suoratoistopalvelun kaikkien aikojen katsotuin alkuperäissarjan ensi-ilta – joten jatkokautta osattiin odottaa.

And Just Like That... sai katsojien lisäksi myös paljon kritiikkiä. Sitä syytettiin muun muassa päälle liimatun tuntuisesta sukupuolten ja etnisen moninaisuuden lisäämisestä sekä älykkyyden ja hauskuuden puuttumisesta.

Sarjasta puuttui myös yksi ystävä, kun Kim Cattrallin näyttelemää Samanthaa ei nähty lainkaan. Syynä oli ilmeisesti Cattrallin ja Sarah Jessica Parkerin keskinäinen vihanpito.

Stanford Blatchia näytelleen Willie Garsonin kuolema kesken kuvausten ratkaistiin kirjoittamalla hahmo äkillisesti Japaniin. Stanfordin puoliso Anthony (Mario Cantone) ja Carrie (Sarah Jessica Parker) ensimmäisen jakson kohtauksessa.

And Just Like Thatin ensimmäisen kauden kuvauksista ei puuttunut traagisuutta eikä kohuja. Traagisuutta toi Stanfordia esittäneen Willie Garsonin kuolema, Garson kuoli syöpään syyskuussa 2021.

Kohupuolesta pitivät huolen Mr. Bigiä esittävää Chris Nothia vastaan esitetyt väitteet seksuaalirikoksista. Niiden seurauksena Nothin roolisuoritus leikattiin pois kauden päätösjaksosta. Noth on kiistänyt syytteet.

Sarjan tuottaja Michael Patrick King on kertonut, että Stanfordia ei ole tarkoitus tappaa sarjan toisella kaudellakaan. Garsonin kuoleman takia hahmo lähti ensimmäisellä kaudella äkillisesti Japaniin. Sinne hänet saatetaan jättääkin.

”Ehkä. Emme ole edes keskustelleet siitä, koska se on niin surullista”, King on kommentoinut asiaa.