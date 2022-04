Mikko Kuustonen tutkii itseään peilaamalla läheisiään, ystäviään ja kollegoitaan.

Tietokirja

Mikko Kuustonen: Omaelämäkerta. Johnny Kniga. 368 s.

”Omaa ajatteluani ohjasivat hippiliikkeen ideaalit sekä köyhyys, vanhempieni työläisidentiteetti ja herätyskristillinen paatos.”

Sellaiset olivat eväät siinä vaiheessa, kun 24-vuotias laulaja Mikko Kuustonen (s. 1960) valmistautui vanhemmuuteen. Oliko nuori mies hermostunut? Ilmeisesti ei. Neuvolan synnytysvalmennuksessa hän nukahti jokaisen rentoutusharjoituksen aikana.

Näin muistelee Mikko Kuustonen teoksessa, jonka nimi on koruttomasti Omaelämäkerta. Musiikkikirjallisuudessa se edustaa harvinaista lajityyppiä, jota Suomessa ovat aiemmin kokeilleet ainakin Iiro Rantala ja Kauko Röyhkä.

Erikoista Kuustosen konseptissa on se, että mukaan kuuluu myös uusi musiikkialbumi. Artistin itsensä lukemassa äänikirjaversiossa kirja ja kappaleet yhdistyvät, ja onpa tarjolla myös muuta musiikillista äänimaisemaa.

Tätä on Mikko Kuustonen. Omien sanojensa mukaan hän on aina halunnut hakeutua uuden äärelle.

On uuden pohjalla paljon vanhaakin. Kuustosesta on aiemmin ilmestynyt yksi elämäkerta, Q – lauluntekijän tarina (2006). Matka pohjoissavolaisen kaivoskylän kasvatista gospelyhtye Pro Fiden ja bluesrockyhtye Q.Stonen laulajaksi ja edelleen lama-Suomen menestysartistiksi on kerrottu monissa muissakin yhteyksissä.

Tuttuja ovat myös Kuustosen merkkitehtävä YK:n väestörahaston hyvän tahdon lähettiläänä ja hänen asemansa lukuisten tv-ohjelmien vetonaulana.

Niin paljon kuin Kuustonen onkin ollut esillä, hän tuntuu aina osanneen vetää rajoja. Sama linja jatkuu. Omaelämäkerta on enimmäkseen aiemman sanotun paisuteltu synteesi, ilman suuria paljastuksia. Paljon puhetta ihmisistä, kyllä. Avioeron ruumiinavaus ja skandaalitarinat kollegoista – ei.

Kuka sitten oikein on Mikko Kuustonen? Teoksesta piirtyy vilpitön optimisti, joka haluaa heittäytyä arvaamattomiin tilanteisiin – vaikka sitten isäksi, maailmanparantajaksi tai tv-hauskuuttajaksi.

Hetkinen. Optimisti? Mihin asettuvat Kuustosen surulliset laulut? Entä hänen tunnetut mielenterveysongelmansa? Niillekin on sijansa monisärmäisen miehen tarinassa. Kuustonen tuntee alemmuutta ja on pöljämäisen rohkea. Hän on synkkä ja pateettisen toiveikas. Kiltti hyväntekijä ja kummelimainen kuoliaaksinaurattaja.

Parhaimmillaan teos on juuri ristiriitaisuuksien ytimessä. Esimerkiksi silloin, kun artisti haluaa olla sekä vapaa reissumies että sitoutunut perheenisä ja hautautuu kotisohvalle yömyöhään lipittämään viiniä. Tällaisista kohtauksista avautuu kuin vahingossa laajempi kuva kulttuurin sekatyöläisen arkeen 1980-luvulta 2020-luvulle.

Välillä ristiriidat huvittavat. Laulun tekeminen on ”mystinen operaatio”. Hetkeä myöhemmin se onkin ”työmiehen hommaa”, kuin ”betonin valaminen, kirjanpito tai auton korjaus”. No, kaipa kirjanpidossakin on mystinen puolensa.

Tarinan edetessä vauhti ja huumori hiipuvat. Mahtipontisia loppulukuja hautausmaakävelyineen sen sijaan riittää. Päähenkilö ikääntyy ja tyhjenee. Lopulta avaamatta on vain muutama pienempi mysteeri. Kuustonen kertoo raivareistaan, mutta niiden luonne jää lukijan mielikuvituksen varaan. Entä mitä artisti ajattelee siitä, että häntä on toistuvasti kutsuttu komeaksi?

Kuustonen erittelee tunteitaan, idealismiaan, mukavan miehen julkisuuskuvaansa ja mokailuja. Hän kykenee avoimeen, lempeään ja sarkastiseenkin itseruoskintaan tavalla, jolle ei löydy vertaa, ei ainakaan suomalaisen viihteen äijäperinteestä.

Oman navan tuijottelulta säästytään yksinkertaisin eväin. Mikko Kuustonen on toiminnallaan terapoinut ihmisiä ja maailmaa ympärillään. Nyt hän tutkii itseään peilaamalla läheisiään, ystäviään ja kollegoitaan. Elämänjanoinen ihminen elää muista ihmisistä.

Lopulta Kuustonen jopa väittää, että hänelle ei ole suotu lahjakkuutta mitenkään poikkeuksellisesti: ”Alkemia saattaa sen sijaan toteutua, kun teen töitä oikeiden ihmisten kanssa”.

Se on hienosti sanottu vaikkakin vaatimattomasti.