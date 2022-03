Susanna Vainiola teki Kissankehtoa jo Radiomafiassa.

On musiikkiohjelmia, joiden ytimessä on informaatio. Niissä esitellään esimerkiksi uusia biisejä ja niiden esittäjiä. Sitten on musiikkiohjelmia, joiden ytimessä on fiilis. Kuten Susanna Vainiolan Kissankehto.

Vuosina 1990–2003 toimineesta Radiomafiasta jäivät instituutionomaisina ohjelmina elämään Alivaltiosihteeri ja Avaruusromua. Ensin mainittua tehtiin Mafian perustamisesta vuoteen 2017 ja jälkimmäistä vuoteen 2020.

Harvemmin muistetaan, että yksi Radiomafian ohjelma on edelleen elossa. Sitä vaan ei ole tehty yhtäjaksoisesti, kuten edellä mainittuja. Kissankehto alkoi vuonna 1993. Pitkän tauon jälkeen se herätettiin henkiin vuonna 2012.

Susanna Vainiolan fiilistely edustaa ohjelmatyyppiä, joka oli Radiomafian ydinmehua, mutta on nykyään käynyt kovin harvinaiseksi. Siinä genrerajat ylittävästä musiikista sävelletään ohjelman mittainen kokonaisuus, joka sidotaan yhteen esseistisillä juonnoilla, jotka eivät rajoitu pelkästään ohjelmassa soitettavaan musiikkiin.

Tällaisessa ohjelmassa biisit saattavat saada paljon suurempia merkityksiä kuin sattumanvaraisesti kuultuna.

Kissankehto – Susanna Vainiola, Yle Areena sekä Radio Suomi sunnuntaisin ja Radio 1 tiistaisin.