Turku

Kevätaurinko paistaa Turun Portsassa eli Port Arthurin vanhassa työläiskaupunginosassa. Vanha puutalo on vastikään saanut uuden, sinisen maalipinnan.

Tuomas Mustikainen avaa oven. Kirjailija on keittänyt kahvit valmiiksi, olohuoneen ja keittiön yhdistelmä on tiivis ja kotoisa lautalattioineen ja korkeine ikkunoineen. Portaat johtavat yläkertaan, makuuhuoneeseen. Alun perin Lappeenrannasta kotoisin oleva Tuomas Mustikainen on asunut samassa osoitteessa yhdeksän vuotta, täällä hän viihtyy.