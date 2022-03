Vuonna 2008 Venäjällä valmistunut elokuva Rossija 88 esittelee moskovalaisten uusnatsien toimintaa.

Venäjä on yrittänyt perustella hyökkäyssotaansa Ukrainaan sillä, että Kiovassa johdossa olisivat natsit tai peräti uusnatsit. Natsiretoriikka on osa Kremlin ylläpitämää sotakulttia, jossa uusinnetaan toisen maailmansodan viholliskuvaa.

Kuten monissa maissa, myös Venäjällä on omia uusnatseja. Venäjällä on tehty sikäläisistä uusnatseista jopa elokuva. Suomessakin esillä ollut mutta muuten vähän tunnettu teos on nimeltään Rossija 88.

Uusnatsit ja Venäjä -yhdistelmä käy ilmi jo elokuvan nimestä, sillä numerosarja nimessä viittaa natsitervehdykseen Heil Hitler. H on aakkosissa järjestyksessä kahdeksas kirjain.

Elokuva valmistui vuonna 2008. Tuohon aikaan maahanmuuttovastaiset ja venäläistä rotua korostaneet skiniryhmät olivat iso ilmiö Venäjällä. Väkivaltaisia ryhmiä oli etenkin Pietarissa ja Moskovassa, jossa skinejä myös tuomittiin murhista vankilaan. Karmeinta oli yhdeksänvuotiaan tadžikkitytön murha.

Rossija 88:n keksitty tarina pohjasi siis vankasti todellisuuteen: lopputekstit muistuttivat, miten pelkästään vuonna 2008 Venäjällä kuoli uusnatsien viharikoksissa 120 henkeä. Usein uhrit olivat taustaltaan keskiaasialaisia.

Skiniliikehdinnän ajatuksia tuolta ajalta kuvaa hyvin vuonna 2004 Kalevassa julkaistu haastattelu, jossa liikkeeseen kuulunut 18-vuotias Viktor kertoi, miten Venäjän rajat menevät kiinni muiden rotujen edustajilta, kun liike saa vallan. ”Fasismissa ei ole mitään pahaa, se tuo kansalle onnea ja hyvinvointia”, Viktor sanoi tuolloin.

Nykypäivänä Rossija 88 -elokuvan tekeminen tuskin olisi mahdollista Venäjällä, eikä vastaanotto tuoreeltaankaan ollut ruusuinen. Elokuva nousi otsikoihin, mutta se joutui pannaan ja ohjaaja Pavel Bardinia vastaan nostettiin syyte ekstremismistä. Tekijät itse korostivat olevansa fasisminvastaisia ja puolustavansa ihmisoikeuksia.

Lännessä huomio oli vieläkin vähäisempää. Elokuva oli esillä Berliinin elokuvajuhlilla, ja Suomessa uusnatsikuvausta esitettiin muutaman näytöksen verran Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalilla. Helsingin Sanomien artikkelin elokuvasta vuodelta 2009 voi lukea tästä.

Kiinnostava teos on silti – ja etenkin nyt. Muodoltaan Rossija 88 on dokumenttia muistuttava fiktio, jossa käytiin moskovalaisnatsien kokouksissa, tehtiin natsitervehdyksiä ja harjoiteltiin ampumista ennen varsinaisia veritekoja. Elokuvalehti Variety kehui elokuvan tapaa kuvata muukalaisvihaa ja vertasi elokuvaa 1990-luvulla lännessä tehtyihin Romper Stomperiin ja Man Bites Dogiin.

Venäjään perehtynyt suomalaistutkija sanoo, että viranomaiset onnistuivat kitkemään uusnatsit Venäjällä edellisen vuosikymmenen alussa. Synkimmät ajat olivat vuosina 2004–2010.

”Se oli iso ongelma silloin, mutta sen jälkeen ilmiö aika lailla hävisi. Skiniväkivalta saatiin aidosti kitkettyä viranomaistoimilla ja keskeisiä skinejä pistettiin vankilaan ja toiminta hiipui”, kertoo vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.

Lassilan mukaan uusnatsien liikehdintä lomittui ja linkittyi tuohon aikaan Venäjällä muutoinkin laajaan maahanmuuttovastaisuuteen, jalkapallohuliganismiin ja toisaalta DPNI-järjestöön, joka vaati ”Venäjää venäläisille”.

Vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen myötä liikehdintä hetkeksi elpyi.

”Silloin muun muassa venäläinen uusnatsijohtaja Aleksandr Barkašov lähti Donbasiin mutta sittemmin hänet muiden sotaseikkailijoiden tapaan painettiin marginaaliin, ja osa joutui repression [torjunnan] kohteeksi. Se on tyypillinen Kremlin toimintatapa: ensin käytetään hyödyllisenä idioottina ja sitten ajetaan alas.”

”Enää skinitoimintaa Venäjällä ei laajassa mitassa esiinny. Nykyinen Z-liike on hyvin pitkälle valtion kautta rakennettuja stuntteja”, Lassila sanoo.

Kansallismielisiä mielenosoittajia Moskovassa marraskuussa 2013 juhlimassa Venäjän sotavoittoa Puolasta vuonna 1612.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni on nähnyt Vladimir Putinissa uuden Adolf Hitlerin. Saman rinnastuksen teki Rossija 88 -elokuva jo vuonna 2009.

Se saattoi olla myös yksi syy, miksi elokuvan joutui Venäjällä epäsuosioon, sillä Putin oli elokuvan valmistumisaikaan valittu juuri toiselle presidenttikaudelleen. Elokuva ei myöskään ota voimakasta kantaa aiheeseen vaan vain kuvaa tapahtumia.

Elokuvassa Putin ja Hitler yhdistetään taulun kautta. Viranomaiset ovat tekemässä etsintää natsiskinien toimitiloihin Moskovassa, ja ennen miliisien sisääntuloa skinit kääntävät seinällä roikkuvan Adolf Hitlerin taulun ympäri naama seinää vasten. Samalla paljastuu, että taulun toisella puolella on kasvokuva Putinista.

Läntistä historiakäsitystä seuraavalle Hitleriin nimeen vannovat natsit Moskovassa tuntuvat kovin vieraalta ajatukselta.

”Se onkin hyvin ristiriitaista”, tutkija Lassila myöntää.

”Monet 1990-luvulla syntyneet venäläiset sekä kirjalliset että poliittiset alakulttuurit ovat sellaisia, että niitä on vaikea laittaa läntisiin historiallisiin loogisuuksiin siten, että ne olisivat myös venäläisiä loogisuuksia. Pidemmässä juoksussa se on seurausta siitä, että neuvostoaika oli suljettua ja vapautumisen myötä asioita saatettiin yhdistellä ilman tunnontuskia”, Lassila sanoo.

Esimerkki venäläisten puheiden ristiriitaisuuksista on sekin, miten Natoon suhtaudutaan ja on suhtauduttu. ”Vielä vuonna 2010 Naton joukot olivat Punaisella torilla marssimassa Venäjän armeijan kanssa ja juhlimassa voittoa natseista. On hyvin valikoivaa, milloin Nato on uhka ja milloin ei”, Lassila muistuttaa.